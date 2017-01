Σεμινάριο Χορογραφίας και Αυτοσχεδιαστικής Σύνθεσης από τη Μαρία Γοργία

Οι συμμετέχοντες θα πειραματιστούν με τεχνικές Αυτοσχεδιασμού και Σύνθεσης κίνησης, καθώς και με τεχνικές οργάνωσης του κινητικού υλικού που θα προκύπτει. Σε αυτό το σεμινάριο θα ασχοληθούμε με τις θεματική «αντικείμενο» και τη θεματική «λόγος και κίνηση». Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε χορευτές, χορογράφους, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, εικαστικούς, performance artists, μουσικούς,και γενικά ανθρώπους από πεδία εντός αλλά και εκτός των τεχνών, που ενδιαφέρονται για τη σωματική έκφραση, τη σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό και την performance.Κινητικό ζέσταμα (κάποιες φορές και φωνητικό ζέσταμα) και προετοιμασία του σώματος, βασισμένο στις τεχνικές release, contact improvisation καθώς και προσωπικό υλικό της χορογράφου.-Τεχνοτροπίες εύρεσης κίνησης, συνθετικές μεθόδους κίνησης και οργάνωσης της σε μεγαλύτερες ενότητες- έννοιες του αντικειμένου-έννοιες του λόγου-Αυτοσχεδιασμό, κινητική έρευνα και πειραματισμό με το σώμα και το αντικείμενο.-Αυτοσχεδιασμό, κινητική έρευνα και πειραματισμό με το σώμα και τον λόγο.-Δομημένο ομαδικό, solo ή duet αυτοσχεδιασμό-Βιβλιογραφία-Γενική πρόβα και ανοιχτή παρουσίαση-Performance των έργων των συμμετεχόντωνΧώρος ΑμάλγαμαΜενάνδου 47, Αθήνα, 5ος όροφοςΚόστος σεμιναρίου: 250 ευρώΠρώιμη κράτηση: 230 ευρώ (αποστολή προκαταβολής 60 ευρώ μέχρι 31/1/2017)Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομαΔήλωση συμμετοχής με προκαταβολή 60 ευρώ, μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017.Απαραίτητη η κράτηση θέσης! Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!Δήλωση συμμετοχής (με αποστολή βιογραφικού) και περισσότερες λεπτομέρειες στο mail gorgiamalgama@yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο 6944686991.Η Μαρία Γοργία γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (1992).Το 1992 βραβεύεται στο Διαγωνισμό Νέων Χορογράφων για το έργο ‘‘Εις τους τολμήσαντες εις την πραγματικότητα αντισταθήναι’’. Από 1993-1996 παρακολουθεί μαθήματα και σεμινάρια στο Λονδίνο στις release, contact improvization, feldenkrais και άλλες τεχνικές, ενώ το 1994 σπουδάζει με υποτροφία της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης στο Laban Centre, και το 1996 παίρνει το πτυχίο MA in Dance Studies, με ειδίκευση στη χορογραφία.Έχει συνεργαστεί ως χορεύτρια με την ομάδα χορού ‘‘ΧΟΡΕΥΤΕΣ’’, με την ομάδα της Jennifer Copaken στο Λονδίνο και στο Χονγκ Κονγκ με την ομάδα ‘‘X-tanztheatr’’.Ίδρυσε την ομάδα αμάλγαμα το 1996 αρχικά στο Λονδίνο για την οποία έχει χορογραφήσει 21 έργα μέχρι σήμερα.Έχει διδάξει σύγχρονο χορό, χορογραφία και αυτοσχεδιασμό στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδος (Deree College) από το 1998 μέχρι το 2009. Από το 2005-2009 δίδαξε στην Κατεύθυνση του Χορού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Χορογραφία, Χορολογία και Σύγχρονο Χορό.Έχει υπάρξει μέλος του European Contact International Teachers Exchange, του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΙΤΙ) καθώς και του ΙΕΤΜ (International Network for Contemorary Performing Arts).Ήταν επίσης μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής των Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών Χορού, του Υπουργείου Πολιτισμού από το 1999 μέχρι το 2006.Από το 2002 επιμελείται την κίνηση σε θεατρικά έργα: «Θαλασσινό τοπίο» του Εdward Alby σε σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, «Η επίσκεψη της Γηραιάς Κυρίας» του Ντίρενματ, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού.Η ομάδα αμάλγαμα ιδρύθηκε (από τη Μαρία Γοργία) το 1996 στο Λονδίνο συμμετέχοντας στο Διεθνές Φεστιβάλ «Resolutions» (The Place Theatre, London, 1997). Στην Ελλάδα άρχισε να λειτουργεί το Νοέμβριο του 1998. Έχει στο ενεργητικό της 21 χορογραφίες και 19 παραγωγές, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε Λονδίνο, Ελλάδα, Νέα Υόρκη, Ιταλία, Κροατία και Κύπρο. Το 2004 η ομάδα συμμετείχε, μετά από παραγγελία του έργου «Οι Άθλοι του Πένταθλου» στις Τελετές Υποδοχής Αθλητών (οργάνωση ΑΘΗΝΑ 2004). Η αμάλγαμα στοχεύει στη δημιουργία σύγχρονων έργων που βασίζονται στη συνδιαλλαγή με άλλες μορφές τέχνης και παρουσιάζουν έναν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Με έντονο το στοιχείο του κοινωνικού και αισθητικού προβληματισμού, πάνω στη θέση της τέχνης με τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα και τα όρια ανάμεσα στη φόρμα και την ιδεολογία, έχει παρουσιάσει έργα, ανάμεσα σε άλλες συμμετοχές της , στο Φεστιβάλ Αθηνών (Ιούνιος 2012), στο Φεστιβάλ «Theatri di Vita» στη Μπολόνια (Ιούλιος 2012), στα Δημήτρια της Θεσσαλονίκης (Οκτώβριος 2012) , στο Φεστιβάλ Καλαμάτας (Ιούλιος 2016).ΟργάνωσηΟμάδα Αμάλγαμαwww.amalgama.com.grhttps://www.facebook.com/Amalgama-201384823223400/