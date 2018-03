Shadow Libraries: Tο UbuWeb στην Αθήνα

Ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε, μέσα από συζητήσεις και εργαστήρια, ένα διαφορετικό αρχείο, το UbuWeb. Μία «σκοτεινή» βιβλιοθήκη η οποία αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία της τέχνης.Σε μια εποχή κατά την οποία οι δημόσιες βιβλιοθήκες είναι ένας θεσμός που απειλείται, οι συλλογές νέων μέσων από ερασιτέχνες αρχειοφύλακες αναδύονται ως νέες, ζωτικής σημασίας τοπογραφίες διαμοιρασμού. Το UbuWeb, ένα εκπαιδευτικό αρχείο βασισμένο στο Web, το οποίο ίδρυσε ο Kenneth Goldsmith το 1996, προτείνει ένα διαφορετικό είδος ιστορίας της τέχνης. Παρέχει δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση σε μια αξιοσημείωτη, ιδιοσυγκρασιακή συλλογή ταινιών και βίντεο τέχνης, κριτικών κειμένων και δοκιμίων, ηχητικής ποίησης και ηχογραφήσεων τέχνης, μεταξύ πολλών άλλων αταξινόμητων κλάδων της αβανγκάρντ.Το UbuWeb έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα του σήμερα, καθώς αναδεικνύει, μέσα από τις λιτές, χαμηλών προδιαγραφών και κόστους συνθήκες διανομής του, σημαντικά ζητήματα σχετικά με την έννοια της περιφέρειας σε μία διασυνδεδεμένη, παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.Μέσα από εκθέσεις, συζητήσεις, προβολές, περφόρμανς και εργαστήρια, το Shadow Libraries: το UbuWeb στην Αθήνα, από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου σε διαφόρους χώρους της Στέγης αλλά και εκτός (Ωνάσειος Βιβλιοθήκη, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / ΕΜΣΤ, Ρομάντσο, Ταινιοθήκη της Ελλάδος), μας προτείνει να εξερευνήσουμε τις χρήσεις του αρχείου, αναφορικά με την καλλιτεχνική παραγωγή, και να εξετάσουμε το UbuWeb και άλλες ανεπίσημες βιβλιοθήκες μέσα από το βλέμμα των χρηστών και των δημιουργών τους.– Εργαστήριο με τον David Desrimais: Αρχειοθετώντας με στυλ, Μέρος 1ο17:00-20:00 | Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3, Αθήνα)Κόστος συμμετοχής: Δωρεάν– Ένα εργαστήριο-ταξίδι από τις ψηφιακές στις αναλογικές αισθήσεις με οδηγό την τεχνογνωσία του Νταβίντ Ντεριμέ.Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.– Εγκαίνια της έκθεσης Top Tens και των προβολών 24ωρο Ubu & Περφόρμανς του Kenneth Goldsmith20:00-24:00 | Εκθεσιακός Χώρος –1 | ΣτέγηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου– Μπαίνουμε στη «σκοτεινή» βιβλιοθήκη η οποία αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία της τέχνης, μέσα από μια έκθεση, ένα 24ωρο προβολών και μια περφόρμανς του ιδρυτή της, Kenneth Goldsmith.Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Μαρτίου | 20:00– 21:00 | Περφόρμανς του Kenneth Goldsmith: Η ιδεατή διάλεξη (στη μνήμη του David Antin)Παρασκευή 16 Μαρτίου | Μικρή Σκηνή | Στα αγγλικάΣάββατο 17 Μαρτίου– Έκθεση Top Tens και προβολή 24ωρο Ubu00:00-20:00 | Εκθεσιακός Χώρος –1 | ΣτέγηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου– Μπαίνουμε στη «σκοτεινή» βιβλιοθήκη η οποία αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία της τέχνης, μέσα από μια έκθεση και ένα 24ωρο προβολών.– Εργαστήριο με τον Steve MacLaughlin: Ψηφιακή διαφύλαξη μεγάλης κλίμακας σε αντίξοες συνθήκες11:00-14:00 | Εκθεσιακός Χώρος –1 | ΣτέγηΚόστος συμμετοχής: Δωρεάν– Ένα εργαστήριο για τη διανομή και τη διαφύλαξη ψηφιακών συλλογών μεγάλης κλίμακας, με την παρουσίαση τεχνικών αντλημένων από τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι μεμονωμένοι συλλέκτες και οι σκιώδεις βιβλιοθήκες.Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.Για άτομα με γνώσεις προγραμματισμού.– Εργαστήριο με την Dina Kelberman: ΚΑΝΟΝΕΣ! Διασκεδάζοντας με την Ντίνα Κέλμπερμαν14:00-17:00 | Εκθεσιακός Χώρος –1 | ΣτέγηΚόστος συμμετοχής: ΔωρεάνΈνα εργαστήριο που εστιάζει στη διαίσθηση και την παρόρμηση της στιγμής με σκοπό τη δημιουργία έργων τέχνης.Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.Για άτομα που έχουν εξοικείωση με το Photoshop.– Συμπόσιο: Σκιώδεις Βιβλιοθήκες18:00-21:00 | Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης / ΕΜΣΤ (Λεωφ. Καλλιρρόης & Αμβρ. Φραντζή (πρώην εργοστάσιο Φιξ)Είσοδος ελεύθερη.Το συμπόσιο διερευνά την εννοιολογική συνοχή και τα ηθικά ζητήματα της ψηφιακής διαφύλαξης και διανομής, ξεδιπλώνοντας την υλικότητα αυτών των ευαίσθητων γνωσιακών υποδομών.Στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν από την έναρξη στον χώρο της εκδήλωσης.Κυριακή 18 Μαρτίου– Έκθεση Top Tens και προβολή 24ωρο Ubu12:00-20:00 | Εκθεσιακός Χώρος –1 | ΣτέγηΕίσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου– Μπαίνουμε στη «σκοτεινή» βιβλιοθήκη η οποία αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την ιστορία της τέχνης, μέσα από μια έκθεση και ένα 24ωρο προβολών.– Εργαστήριο με την People Like Us (Vicki Bennett): Εξαίσιο Πτώμα15:00-18:00 | Εκθεσιακός Χώρος –1 | ΣτέγηΚόστος συμμετοχής: ΔωρεάνΑπό το αγγλικό παιχνίδι σαλονιού «Εξαίσιο Πτώμα» στο εργαστήριο της Vicki Bennett, όπου το Ίντερνετ αποδεικνύεται ένας μαζικός θησαυρός απραγματοποίητων νέων συνδέσεων και ενδεχόμενων δημιουργιών.Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.Για άτομα με σχετική επάρκεια στην επεξεργασία ήχου.– Συμπόσιο: Συγγράφοντας στην Ψηφιακή Εποχή18:00-21:00 | Ωνάσειος Βιβλιοθήκη (Λεωφόρος Αμαλίας 56)Είσοδος ελεύθερηΑπαραίτητη η ονομαστική προκράτηση θέσης στο infotickets@sgt.gr (συμπληρώνοντας ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο), λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων.Πώς βιώνουν οι σύγχρονοι καλλιτέχνες τη διαρκή προσδοκία αμφισβήτησης των συμβατικών εννοιών της δημιουργικότητας και της αυθεντικότητας; Το συμπόσιο εξετάζει κριτικά τις πολιτικές και τις αντιφάσεις του σύγχρονου καλλιτεχνικού ήθους που αξιώνει από τον κλάδο των ανθρωπιστικών επιστημών να είναι διαδικαστικός, απρόοπτος, αδέσμευτος και ανολοκλήρωτος.Στα αγγλικά, χωρίς διερμηνεία στα ελληνικά.– Οπτικοακουστική περφόρμανς της People Like Us (Vicki Bennett): O Καθρέφτης22:00-23:00 | Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου)Είσοδος ελεύθερη.Η διανομή των δελτίων εισόδου ξεκινά 1 ώρα πριν από την έναρξη στον χώρο της εκδήλωσης.Ένα οπτικοακουστικό κολάζ από εκατοντάδες προϋπάρχουσες ταινίες μεγάλου μήκους που αμφισβητεί τους παγιωμένους τρόπους σκέψεις και δημιουργεί νέες αφηγήσεις.