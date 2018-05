Σήμερα γιορτάζουν τα μουσεία: Δωρεάν δράσεις για όλους

Σήμερα Παρασκευή 18 Μαΐου γιορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μουσείων και με πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα Μουσεία και τα Μνημεία του Δημοσίου θα έχουν ελεύθερη είσοδο και θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το κανονικό τους ωράριο.Παράλληλα, λόγω του εορτασμού της ημέρας, πολλά Μουσεία της Αττικής έχουν προγραμματίσει δράσεις ελεύθερες για το κοινό που θα θελήσει να παρακολουθήσει. Για το 2018 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό». Με την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) επιδιώκει να δείξει ότι τα Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω του διαδικτύου, καθώς και ότι τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα μπορούν και πρέπει να έχουν ως κοινό τόπο το διαδίκτυο.Οι δράσεις των Μουσείων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 18/5 και τις επόμενες μέρες:Το Μουσείο Ακρόπολης γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων & Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων.Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων για το 2018, που εφέτος έχει τίτλο: «Μουσεία και (δια)δίκτυα. νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας συνεργάζεται με φορείς και οργανισμούς που επιδρούν στο φυσικό περιβάλλον και το αναδεικνύουν, παρουσιάζοντας πτυχές της δραστηριότητάς τους.Από τις 10 π.μ. έως τις 3 μ.μ. το μουσείο σας καλεί να παρακολουθήσετε με ελεύθερη είσοδο το Πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει για την ημέρα αυτή, ενώ την Κυριακή 20/5 που θα εορτασθεί η Διεθνής Ημέρα Μουσείων, θα πραγματοποιηθούν δύο (2) ξεναγήσεις, στις 11 π.μ. και στη 1 μ.μ. διάρκειας 1 ώρας, στην Περιοδική Έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος», στον 1ο όροφο του Κέντρου ΓΑΙΑ.Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση, εδώ. To Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ έχει επιλεγεί ως τιμώμενο Μουσείο για την Ελλάδα για το 2018. Γιορτάζοντας εφέτος το θέμα της «Υπερ-συνδεσιμότητας» (Hyperconnectivity), των νέων προσεγγίσεων και των νέων κοινών, το ελληνικό τμήμα του ICOM αποφάσισε να τιμήσει το μοναδικό μουσείο της Ελλάδας που συνδυάζει την τεχνολογία με την επικοινωνία. Το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών, με τη σειρά του, τιμά τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων με ένα τετραήμερο εκδηλώσεων στις 17,18,19 & 20 Μαίου γεμάτο από δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, γονείς και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας.Την Παρασκευή 18/5 θα διεξαχθεί η συζήτηση με θέμα «Memes και διαδικτυακός λόγος στον ελλαδικό χώρο». Θα γίνει ιστορική αναδρομή και ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της διαδικτυακής επικοινωνίας.Συμμετέχουν οι: Σ. Αποστολίδου, Φ. Δούσος, Β. Λαζαρίδου, Χ. Νίκα.Ώρα: 19.00, Είσοδος ελεύθερηΤην Παρασκευή 18 Μαΐου, από τις 10.00 έως τις 22.00, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2018 που διοργανώνει το ICOM (International Council of Museums), με θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό», και παρουσιάζει το The ne(s)t.Σε συνεργασία με το INNOVATHENS powered by Samsung και το ΕTHNOFEST - Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου Αθήνας, προτείνει μία σειρά προβολών εθνογραφικών ντοκιμαντέρ στους χώρους του παλιού εργοστασίου φωταερίου, μια οπτικοακουστική διαδρομή με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ιστορίες του. Σκοπός του μουσείου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς, μία φωλιά, έναν τόπο όπου διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές κουλτούρες συναντιούνται, συνδέονται και δημιουργούν ένα νέο πολυεθνικό περιβάλλον.Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο θα είναι επισκέψιμο για το κοινό από τις 08:00 έως τις 15:00.Στο πλαίσιο του εφετινού εορτασμού με τίτλο: «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό» το ΒΧΜ οργανώνει δράσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Μαΐου 2018:Με τη βοήθεια των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουντην έκθεση με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Ώρες έναρξης: 10.00 και 12.00Τηλεφωνική κράτηση στο τηλέφωνο 213 213 9507 (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 15:00).Οι ξεναγήσεις προσφέρονται δωρεάν – απαιτείται αγορά εισιτηρίου.Εκπαιδευτική δράση στη μόνιμη έκθεση του μουσείουBits και bytes στο Βυζαντινό Μουσείο ή αλλιώς πώς το πραγματικό γίνεται εικονικό...Οι νεαροί επισκέπτες θα γνωρίσουν αντικείμενα της μόνιμης έκθεσης και με τηβοήθεια των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου θα τα προβάλλουν από την ιστοσελίδα του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου. Κατάλληλο για παιδιά από 12 έως 15 ετών.Ώρες: 10.00 και 12.00Η συμμετοχή στη δράση είναι δωρεάν.Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507 (Δευτέρα – Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 15:00).Ξεναγήσεις στο Μουσείο – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.Παρασκευή 18/5/18Ώρες: 10.30-11.30 (εκπαιδευτικό πρόγραμμα) | Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση12.00-13.30 (ξενάγηση στην έκθεση «Νισσήμ Λεβή») | Είσοδος ελεύθερη στο Μουσείο για οικογένειεςΠαρασκευή 18 Μαΐου«Κλικ! στο Ωραίο»#2Παρουσίαση της νέας περιοδικής έκθεσης «Οι αμέτρητες όψεις του ωραίου» στους 30 πρώτους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή δράση και περιήγηση στα εκθέματα που οι ίδιοι επέλεξαν.Ώρα: 17.30Ελεύθερη συμμετοχή στην περιήγηση με σειρά προτεραιότητας (οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με βάση τη σειρά συμμετοχών τους στη διαδικτυακή δράση).Παρασκευή 18 ΜαΐουΠαρουσίαση εργασιών διαγωνισμού, βράβευση από την επιστημονική επιτροπή και ξενάγηση στην έκθεση «Ο Μεγάλος ΠΟΛΕΜΟΣ που θα τελείωνε όλους τους πολέμους, 1914-1918»Ώρες: 10:00-14:30Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Λεωφ. Καλλιρρόης και Αμβρ. Φραντζή)Σάββατο 19 ΜαΐουΏρα: 20.00Συνεργασία με το Δημοτικό Ίδρυμα «Μουσείο Κώστα Τσόκλη».Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2018 εκτίθενται στον χώρο των περιοδικών εκθέσεων έργα του Κώστα Τσόκλη και τεκμήρια για τον ρόλο που διεδραμάτισε ως διεθνώς καταξιωμένος πρωτοπόρος της σύγχρονης τέχνης. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουλίου.Συνεργασία με το Arc for Dance Festival.Προτείνονται δύο νέα site-specific έργα των Ι. Μανταφούνη και Στ. Τσάτσου με τον τίτλο ARC_hitects. Οι καλλιτέχνες ερευνούν τα ρευστά όρια ανάμεσα στον χορό και την performanceΏρες: 18.00 (Στ. Τσάτσος), 21.00 (Ι. Μανταφούνης)Παρασκευή 18 ΜαΐουΔωρεάν ξεναγήσεις και δωρεάν Προσομοιωτής F1Ώρες: 11.00-12.30 & 12.30-14.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Ομιλία του κ. Ιαβέρη στο ΑμφιθέατροΏρα: 13.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Παρασκευή 18 Μαΐου«Αρχαία Δίκτυα. Συμμαχίες και Πρόξενοι». Ειδική θεματική ξενάγηση για ενήλικεςΏρα: 11.00, Είσοδος ελεύθερη«Ο Κήπος του Φιλολόγου». Εγκαίνια έκθεσης της εικαστικού Ε. ΠαπαϊωάννουΏρα: 19.00, Είσοδος ελεύθερηΣάββατο 19 Μαΐου«Το Επιγραφικό Μουσείο και ο περιβάλλων χώρος του μέσα από τα μάτια των κατοίκων, των ερευνητών και των επισκεπτών». ΣυζήτησηΏρα: 12.00, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 Μαΐου«Η αρχαία ελληνική ζωγραφική συναντά τη βυζαντινή τέχνη». Παρουσίαση - Θεματική περιήγησηΏρα: 12.00, Είσοδος ελεύθερηΣάββατο 19 Μαΐου«ΙΔΕΑ – Αρχαία ελληνική επιστήμη και τεχνολογία». Έκθεση για την εξέλιξη της σκέψης των αρχαίων Ελλήνων μέσα από τα σπουδαία τεχνικά και τεχνολογικά επιτεύγματα του αρχαίου κόσμουΏρα: 11.00, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 ΜαΐουΕκθέσεις – Μουσική – ΧορόςΏρα: 18.00, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 Μαΐου«Κρυφτό». Η θεατρική ομάδα του ΠΙΟΠ παρουσιάζει το παραμύθι «Κρυφτό» της Στ.Τσίγγου, σε σκηνοθεσία Ζ. ΞανθοπούλουΏρες: 19.30 και 21.00 (ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα από την Α. Ξανθοπούλου στις 21.00), Είσοδος ελεύθερη (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση, τηλ. 2103418011)Παρασκευή 18 Μαΐου«Η κεραμική ενώνει». Περιοδική έκθεση, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες της Ουγγαρίας και της Λετονίας, με έργα του Janos Lipovics και της KristīneNuķe-Panteļejeva. Η έκθεση θα έχει διάρκεια από τις 18 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου 2018.Ώρα: 19.30, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 Μαΐου«Αρχαία ελληνική τεχνολογία και δίκτυα επικοινωνίας: Ένα ταξίδι στον χωροχρόνο». Από το παρελθόν στο παρόν με μια ματιά στο μέλλον | Ώρες 13.00 και 19.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση).«Ο παιχνιδόκοσμος του Αρχιμήδη». Ταξίδεψε με τη μηχανή του χρόνου στην αρχαία Ελλάδα και ανακάλυψε τα παιχνίδια τους | Ώρα 15.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)«Τα μυστικά του Απόλλωνα». Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά θα γνωρίσουν τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων | Ώρα 17.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)«Ο μαγικός αυλός». Τα παιδιά θα κατανοήσουν την εξέλιξη των μουσικών οργάνων | Ώρα 18.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου)Παρασκευή 18 Μαΐου«Το δίκτυο των Πανεπιστημιακών Μουσείων ανοιχτό στο κοινό: Γνωριμία με το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης»Ξεναγήσεις: Ώρες: 11.00-14.00, Είσοδος ελεύθερηPop-up έκθεση με τίτλο «Συλ-λέκτες και συλ-λογές. Τα μουσεία ως ανθρώπινα δίκτυα». Προπτυχιακοί φοιτητές αρχαιολογίας αναλαμβάνουν τον ρόλο των επιμελητών μιας έκθεσης. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του μαθήματος «Συλλέκτες και Συλλογές: Σχέσεις ανθρώπων-αντικειμένων» της λέκτ. Μ. ΜούλιουΏρα: 11.00, Ελεύθερη συμμετοχήΠαρασκευή 18 ΜαΐουΞενάγηση στη μόνιμη συλλογή του ΜουσείουΏρα: 12.00, Είσοδος ελεύθερηΣάββατο 19 Μαΐου«Από τον Δαρβίνο στον Ματίς σε όλες της Γης τις γλώσσες». Διάλεξη του καθ. Κ. ΣτεργίουΏρα: 11.00, Είσοδος ελεύθερη«Πλαγκτόν: ΄Ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος». Ξενάγηση στην έκθεσηΏρα: 12.00, Είσοδος ελεύθερηΚυριακή 20 Μαΐου«Επικοινωνία και εκπαίδευση μέσω της τέχνης». Εικαστικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικεςΏρες: 11.00-14.00, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 Μαΐου«Ιστορίες μουσικών οργάνων. Το Μουσείο δια-δικτυώνεται». Πρόσκληση στο διαδίκτυο για τη συλλογή προσωπικών φωτογραφιών και ιστοριών με θέμα τα μουσικά όργαναΏρες: 10.00-15.00Παρασκευή 18 Μαΐου«Τα μουσεία (μας) ταξιδεύουν». Ξενάγηση στην έκθεση «Αρχαία κινεζική επιστήμη και τεχνολογία», επιδείξεις κατασκευής χαρτιού και εκτύπωσης και προβολή δραστηριοτήτων του Μουσείου.Ώρα: 18.30, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 Μαΐου«Τα Πανεπιστημιακά μουσεία ανοιχτά στο κοινό». Η πανεπιστημιακή κληρονομιά παρουσιάζεται στο κοινό με παράλληλες ξεναγήσειςΏρες: 11.00-15.00, Είσοδος ελεύθερηΤετάρτη 30 ΜαΐουΗμερίδα για τη χρήση ψηφιακών προϊόντων και εφαρμογών. Συνδιοργανωτές: Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ και Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑΏρα: 18.00, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 ΜαΐουΔιεθνές Δίκτυο Καλλιτεχνικού Κοσμήματος. «Έρευνα και τέχνη: Πηγές από την ιστορία του Δυτικού κοσμήματος»Διάλεξη της Ι. Λαλαούνη | Ώρα 12.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Εργαστήρι: Σέγα-Λίμα-Κόλληση. Σεμινάριο στο εργαστήριο ΖΕΜ για αρχάριους και προχωρημένους (Α΄ Μέρος 18/5 - Β΄ Μέρος 19/5) | Ώρα 11.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Ξενάγηση στο Μουσείο και στα εργαστήρια ΖΕΜ & ΖΕΔΕΤ | Ώρες 9.00-14.00Παρασκευή 18 ΜαΐουΔιανυκτέρευση στο Μουσείο.Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές και διανυκτέρευση στο Μουσείο | Ώρα 19.00 (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση). Προσέλκυση κοινού ΑΜΕΑ, οργανωμένες ξεναγήσεις (απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Σάββατο 19 Μαΐου«Μια μικρή γεύση αρχιτεκτονικής για τα παιδιά». Εκπαιδευτικές δράσεις στο αίθριο του Μουσείου | Ώρες 11.30-14.00«Πρόσωπα και εικόνες». Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δύο διαδρομές στην έκθεση «Τόποι Αναφοράς. Από τη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος» | Ώρες: 11.00-12.30 και 13.00-14.30Κυριακή 20 ΜαΐουΗ «Σχεδία» στο Μουσείο Μπενάκη. Παρουσίαση της δράσης του περιοδικού «Σχεδία» με εκπαιδευτικά εργαστήρια, ομιλίες και εκθέσεις.Ώρες: 10.00-18.00Παρασκευή 18 Μαΐου«Ένα σχολείο... για όλους». Έκθεση για την πολιτισμική κληρονομιά της εκπαίδευσης. Ξεναγήσεις και συζητήσειςΏρα: 11.00 και μετά, Είσοδος ελεύθερηΠαρασκευή 18 Μαΐου«Πολεμικό Μουσείο & ψηφιακές δράσεις». Έξυπνες συσκευές με την ψηφιακή πλατφόρμα. Οδηγίες θα δίνονται στην είσοδο του Μουσείου | Ώρα 9.00 | Είσοδος ελεύθερηΜουσική επένδυση των εκδηλώσεων της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων από τη Μουσική Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού | Ώρα 11.30 | Είσοδος ελεύθερη«Ένα Μουσείο για όλους, ένα σχολείο για όλους: Καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις». Ημερίδα, σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής, για εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης | Ώρες 18.00-21.00, Είσοδος ελεύθερη (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)Παρασκευή 18 Μαΐου«Αφιέρωμα στον σκηνογράφο Πάνο Αραβαντινό». Βραδιά όπερας και ξενάγηση στους χώρους της ΠινακοθήκηςΏρα: 19.00, Είσοδος ελεύθερη (Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση)(ΠλατείαΛουδοβίκου 1, Σταθμός Η.Σ.Α.Π. Πειραιά)Ξεναγήσεις στο Μουσείο. Εκθέσεις ιστορικών φωτογραφιών (τραμ της Παραλίας και του Περάματος, ξύλινα και μεταλλικά βαγόνια, ηλεκτράμαξες, το βασιλικό βαγόνι, κ.ά.)Έκθεση δύο ξύλινων βαγονιών του 1920 στην 3η τροχιά του σταθμού Πειραιά. Τα βαγόνια έχουν επισκευαστεί και συντηρηθεί το 2007Ώρες: 9.00 - 19.00Παρασκευή 18 & Σάββατο 19 Μαΐου«Ταξίδεψε» στις συλλογές του Μουσείου και φωτογράφισε το αγαπημένο σου έκθεμα». Διαγωνισμός φωτογραφίας. Στείλτε τις φωτογραφίες στο hellenicmaritimemuseum@gmail.com. Οι φωτογραφίες θα ανέβουν στο facebook και στο twitter του Μουσείου. Οι τρεις με τα περισσότερα likes θα κερδίσουν δώρα. Ψηφίζουμε έως 31 Μαΐου, ώρα 14.00Ώρα: 9.00, Είσοδος ελεύθερη