Συν-αισθήσεις: Ένα παιχνίδι με τις πέντε αισθήσεις στο Μέγαρο

Τέσσερις εκδηλώσεις που εξερευνούν τη σχέση της μουσικής με μορφές έκφρασης της τέχνης οι οποίες αντιπροσωπεύουν την αφή, την όσφρηση, τη γεύση και την όραση.



Ο κύκλος +Αισθήσεις (Συν-αισθήσεις) προτείνει στους φίλους του Mεγάρου εκδηλώσεις όπου η μουσική, η οποία παραπέμπει φυσικά στην ακοή, συνεργάζεται με μορφές έκφρασης της Τέχνης που αντιπροσωπεύουν τις υπόλοιπες τέσσερις αισθήσεις. Έτσι, οι ακροατές θα μπορέσουν, μέσα από ένα παιχνίδι ακοής, αφής, όσφρησης, γεύσης και όρασης, να ανακαλύψουν πώς η αντίληψή μας μεταβάλλεται, ανάλογα με τους παράγοντες που διεγείρουν κάθε φορά μιαν άλλη αίσθηση.



Ο κύκλος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο ΜΜΑ και φιλοξενείται την Παρασκευή 17, το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις Αίθουσες Δημήτρης Μητρόπουλος, Banquet και ΜC 3.



17, 18 & 19 Φεβρουαρίου «Mizaru»



17 Φεβρουαρίου «Narcissus», μια παράσταση με μουσική κι αρώματα



18 Φεβρουαρίου « Ροσσίνι… σε δείπνο: μια διαφορετική εμBEERία!»



19 Φεβρουαρίου Dziga Vertov: Man with a movie camera



+ Αισθήσεις



Οι εκδηλώσεις, αναλυτικά



«Mizaru»



Παρασκευή 17, Σάββατο 18, Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

(Ώρα έναρξης: 19:00)

Αίθουσα MC3



Σε τρεις αισθήσεις ταυτόχρονα –όραση, ακοή, αφή– απευθύνεται η installation με τίτλο Mizaru, όπως την εμπνεύστηκαν οι δημιουργοί της, Kiori Kawai και Aaron Sherwood. Οι επισκέπτες, αφού πρώτα παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό εργαστήριο και μια performance από την Kawai, μπορούν στη συνέχεια να πειραματιστούν οι ίδιοι με την εγκατάσταση: ένα τεντωμένο φύλλο spandex λειτουργεί ως ευαίσθητη μεμβράνη που «ζωντανεύει» στο κάθε άγγιγμα και, ανάλογα με την ένταση και την ταχύτητα της πίεσης, παράγει διαφορετικούς μουσικούς ήχους και οπτικά μοτίβα. Ο επισκέπτης εισάγεται σε έναν multimedia κόσμο όπου ορίζει μόνος του το τελικό αποτέλεσμα.



Σύλληψη Kiori Kawai, Aaron Sherwood

Μουσική Aaron Sherwood

Εργαστήριο-Performance Kiori Kawai

Visuals, Programming Michael Allison, Aaron Sherwood



Γενική είσοδος: 5,00 ευρώ



Η είσοδος στην Installation «Mizaru» είναι δωρεάν για τους κατόχους εισιτηρίου/ων

για κάποιαν από τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του κύκλου +Αισθήσεις.



«Νarcissus», μια παράσταση με μουσική κι αρώματα



Παρασκευή17 Φεβρουαρίου

(Ώρα έναρξης: 21.00)

Αίθουσα Banquet



Για πρώτη φορά μουσική και άρωμα συνυπάρχουν ως ενιαίο σύνολο και αλληλεπιδρούν στη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Η Καλλιόπη Τσουπάκη έγραψε μια «χιμαιρική» μουσική που γοητεύει τις αισθήσεις, ακοή, όραση και όσφρηση. Η συνθέτις έκανε ένα πείραμα σε συνεργασία με την αρωματοποιό Tajna Deurloo.



«Η μυρωδιά επηρεάζει τη σύνθεσή μου και η μουσική επηρεάζει τη μυρωδιά» λέει η Κ. Τσουπάκη, που θα μιλήσει στην αρχή της εκδήλωσης στο κοινό για να εξηγήσει τη σχέση μουσικής και αρωμάτων.



Το έργο «Νarcissus» είναι μια μουσική παράσταση στην πιο καθαρή μορφή της, χωρίς κείμενο, λιμπρέτο ή τραγούδι, φορτισμένη με δραματική ένταση. Στη διάρκεια της συναυλίας πέντε layers με απαλό άρωμα διαχέονται στον χώρο και, μαζί με τη μουσική, οδηγούν στην κορύφωση του έργου.



Καλλιόπη Τσουπάκη: «Narcissus» for scents and 6 musicians



Σύνθεση και επί σκηνής ερμηνεία Καλλιόπη Τσουπάκη

Αρωματοποιός Τanja Deurloo



Ergon Ensemble



Συμμετέχουν οι μουσικοί



Κώστας Τζέκος, κλαρινέτο

Μάνος Βεντούρας, κόρνο

Γωγώ Ξαγαρά, άρπα

Στέφανος Νάσος, πιάνο

Κώστας Παναγιωτίδης, βιολί

Αντώνης Πρατσινάκης, τσέλο

Υπεύθυνος συνόλου: Αλέξανδρος Μούζας



Γενική είσοδος: 15,00 € – Φοιτητικό, άνεργοι, παιδιά: 8,00 €

Η εκδήλωση δεν ενδείκνυται για άτομα με αναπνευστικά προβλήματα



«Ροσσίνι… σε δείπνο: μια διαφορετική εμBEERία!»



Σάββατο 18 Φεβρουαρίου

(Ώρα έναρξης: 21:00)



Αίθουσα Banquet



Ένας σεφ, ένας σομελιέ μπίρας και ένας πιανίστας μας οδηγούν σε ένα ενδιαφέρον ταξίδι, όπου κάθε νότα συνταιριάζεται με μια γεύση. Μια αλλιώτικη μουσική και γευστική εμπειρία, με αφορμή ένα από τα τελευταία έργα του Τζοακίνο Ροσσίνι, ενός μεγάλου λάτρη των γκουρμέ απολαύσεων και ενός λαμπρού μουσουργού με αστείρευτο χιούμορ. Θα ακουστούν οι συνθέσεις του Quatre hors d’œuvres et Quatre mendiants [Τέσσερα ορεκτικά και Τέσσερα γαλλικά σοκολατάκια] για σόλο πιάνο. Θέμα τους, τέσσερα νόστιμα συστατικά ορεκτικών (ραπανάκια, αντζούγιες, αγγουράκια τουρσί, βούτυρο) καθώς και τα βασικά υλικά της σοκολατένιας γαλλικής λιχουδιάς mendiant (αποξηραμένα σύκα, αμύγδαλα, σταφίδες, φουντούκια).



Γιάννης Τσανακαλιώτης πιάνο



Σεφ Γιάννης Στανίτσας

Σομελιέ Πωλ Εμμανουηλίδης

Με την επιμέλεια του Hotntroulis.com



Γενική είσοδος: 25,00 €

(η τιμή περιλαμβάνει και τη γευσιγνωσία)



Dziga Vertov: «Man with a movie camera»



Κυριακή 19 Φεβρουαρίου

(Ώρα έναρξης: 20:30)

Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος



Προβολή της βωβής ταινίας του Dziga Vertov «Man with a movie camera» με συνοδεία ζωντανής μουσικής (νέο μουσικό score του Αλέξανδρου Μούζα, σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα).



Η ταινία του Τζίγκα Βερτόφ, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ως το «Καλύτερο ντοκιμαντέρ όλων των εποχών», παρουσιάζει την καθημερινή ζωή στην Οδησσό και σε άλλες πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης. Η κάµερα εστιάζει τόσο σε άψυχα πράγµατα, όπως οι µηχανές και οι λειτουργίες τους, όσο και σε έµψυχα, όπως ζώα και άνθρωποι µε τις δραστηριότητές τους.



Η μουσική συνοδεία σε ταινίες βωβού κινηματογράφου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εκάστοτε προβολής, όχι μόνο συμπληρώνοντας το κενό που αφήνει η έλλειψη ομιλίας, αλλά και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα «κρυμμένες» πτυχές της εικόνας, που και ο ίδιος ο δημιουργός της δεν θα μπορούσε να έχει προβλέψει. Οι σύγχρονες μουσικές συνθέσεις παρουσιάζουν πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η χρήση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων προσφέρει σε δημιουργό και θεατή τη δυνατότητα αναπάντεχων αισθητικών ερεθισμάτων.



Σύνθεση, Live Electronics, Μουσική Διεύθυνση

Αλέξανδρος Μούζας



Κώστας Τζέκος κλαρινέτο

Κώστας Παναγιωτίδης βιολί

Αλέξανδρος Μποτίνης βιολοντσέλο

Χρήστος Σακελλαρίδης πιάνο



Γενική είσοδος: € 15,00 – Φοιτητικό, άνεργοι, παιδιά: 8,00 €



Πληροφορίες

www.megaron.gr

210 72 82 333