Stand Up με ένα βιβλίο στο Public Συντάγματος

H Key Βooks και το Public σας προσκαλούν στις 24 Απριλίου σε μια παρουσίαση βιβλίου που θα σας θυμίσει περισσότερο ανάκριση και ακόμη περισσότερο stand up comedy. O σκηνοθέτης Όθωνας Λαμπρόπουλος ανακρίνει επί σκηνής το κόκκινο και το ροζ κορίτσι, δηλαδή τη Μαριλένα Βαϊνανίδη και Αθηνά Αλεξιάδου των Think Pig.Αναμένεται να είναι μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και σουρεαλισμό. Οι Think Pig θα δώσουν εξηγήσεις για όλους και για όλα και θα μιλήσουν για το πρώτο βιβλίο της Μαριλένας. Γιατί όπως λένε και οι ίδιες: «Η Ζωή Είναι Μικρή. Χαμογέλα όσο Έχεις Ακόμα Δόντια».