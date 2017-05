Στέλιος Χατζηθωμάς - Var Martialis

Ο Στέλιος Χατζηθωμάς παρουσιάζει το ντεμπούτο EP του «Var Martialis» την 1η Ιουνίου 2017.Με το «Var Martialis», ο Στέλιος Χατζηθωμάς εξερευνά τη φύση της ποιητικής και διευρύνει τα όρια της, μεταμορφώνοντας τον γραπτό λόγο σε φωνή, ήχο και θόρυβο, αγνοώντας τα συμφυή όρια της χάρτινης ύλης.Χρησιμοποιώντας τον νου ως τόπο - χώρο, παραδίδει μια ηχητική εγκατάσταση η οποία δημιουργεί έναν εσωτερικό διάλογο με την υπάρχουσα γνώση και τη φαντασία του/ης ακροατή/ριας. Η πρώτη του ψηφιακή κυκλοφορία αποτελείται από το ανέκδοτο – πενταμερές – ποίημα του ‘Elon Musk Wants to Send Us to Mars’ / ‘Ο Elon Musk Θέλει να Μας Στείλει στον Άρη’ ερμηνευμένο από ένα συνθεσάιζερ ομιλίας, και ένα επιπλέον κομμάτι. Με οξύ τόνο, παραθέτει «οδηγίες» στους Αρείους «περιπατητές» και επινοεί ένα φανταστικό ενδημικό φυτό το οποίο φαντάζεται ως σύμμαχο των μελλοντικών εποίκων.Ο κόκκινος πλανήτης έχει υπάρξει πηγή έμπνευσης για πολλούς, και αντικείμενο εκτενούς μελέτης και διαφωνίας στο παρελθόν. Η δουλειά του Στέλιου Χατζηθωμά μας καλεί να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο η ανθρωπόμορφη τεχνολογία θα καταγράψει στη μνήμη της τις προσπάθειες μας να κατακτήσουμε ένα νέο σύνορο και εν τέλει να επιτύχουμε στην κατοίκιση ενός άλλου πλανήτη.Κάνοντας ταυτόχρονη χρήση πραγματικών και σκηνοθετημένων αναφορών, ο λόγος και το στυλ του φέρουν επιρροές από το Φουτουριστικό κίνημα του 20ού αιώνα, και την κινηματογραφική, εικαστική κουλτούρα. Όπως τα έργα του Γκροτόφσκι, ή τις ταινίες του Ταρκόφσκι, η ποίηση του είναι περισσότερο διαισθητική παρά λογική-γραμμική, και επιχειρεί να παρουσιάσει τη ζωή σαν όνειρο, ή μια εκδοχή του ονείρου: αφηρημένη, αλλά ταυτόχρονα υποβλητική και παραστατική.Var Martialis του Στέλιου ΧατζηθωμάΕπίσημη Ημερομηνία Κυκλοφορίας EP: 1η Ιουνίου 2017Διαθέσιμο για streaming και λήψη στο BandcampLinksOfficial website: https://stelioshadjithomas.comBandcamp: https://stelioshadjithomas.bandcamp.com/Soundcloud: https://soundcloud.com/stelioshadjithomasVar Martialis Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=nI1_rAyxPUAΟ Στέλιος Χατζηθωμάς (γ. 1990, Κύπρος) είναι ένας διεπιστημονικός καλλιτέχνης του οποίου η δουλειά εκτείνεται σε, και πειραματίζεται με διαφορετικά είδη και μέσα. Δουλεύει κυρίως με το κείμενο, την ομιλία, τον ήχο, και τα νέα μέσα. Η τέχνη του επιδιώκει να επικοινωνήσει συνειδητές/ασυνείδητες αφηγήσεις, να διερευνήσει το υπαρξιακό, και να αντιμετωπίσει το μηδενιστικό. Ποιήματα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, στο διαδίκτυο και στον έντυπο τύπο στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επί του παρόντος αναζητά εκδότη για την πρώτη του ποιητική συλλογή. Το ‘Var Martialis’ αποτελεί την πρώτη του αυτόνομη δουλειά που παρουσιάζεται στο κοινό.