Στερνό αντίο στον διαπρεπή ρομαντιστή και βυρωνιστή καθηγητή Μάριο-Βύρωνα Ραΐζη

Έναν από τους λαμπρότερους εκπροσώπους της αγγλικής φιλολογίας στη χώρα μας, τον καθ. Μάριο-Βύρωνα Ραΐζη, αποχαιρέτησαν την Τρίτη στο Κοιμητήριο Χαλανδρίου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Διεθνής Ένωση Βυρωνικών Εταιρειών (International Association of Byron Societies - IABS), μαθητές, φίλοι και συγγενείς.



Ο καθ. Μ.Β. Ραΐζης, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα στα χρόνια του μεσοπολέμου, έχοντας ρίζες στον αιγυπτιώτικο Ελληνισμό. Μετά το τέλος των σπουδών του στην Ελλάδα, έλαβε σημαντικές υποτροφίες για αγγλικές σπουδές στο εξωτερικό (Fulbright Foundation, Danford Foundation, Institute of World Affairs), που αποτέλεσαν τη βάση της επιστημονικής του εξέλιξης και πορείας, στην πρώτη φάση της ακαδημαϊκής του ζωής, στην Αμερική, όπου και εξελέγη καθηγητής της Αγγλικής Λογοτεχνίας στο πανεπιστήμιο του Southern Illinois. To 1979 επέστρεψε στην Ελλάδα, προκειμένου να αναλάβει το δύσκολο οργανωτικό έργο του προέδρου, στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως φιλόλογος, εστίασε ιδιαίτερα στο πνεύμα του Ρομαντισμού και Φιλελληνισμού του 19ου αιώνα, πέραν από τους γνωστούς Άγγλους φιλέλληνες ποιητές, (κυρίως τον Βύρωνα και τον Σέλεϋ) και στους αμερικανούς φιλέλληνες ποιητές. Για την επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού στα αγαπημένα του θέματα, έδωσε πολλές ομιλίες, συνεντεύξεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, και συνέγραψε άρθρα για τον ημερήσιο Τύπο.



Το συγγραφικό και μεταφραστικό του έργο αποτελούμενο από πλήθος βιβλίων, άρθρων, μεταφράσεων αλλά και ενός μυθιστορήματος, τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, την Διεθνή Βυρωνική Εταιρεία, την Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών της Λογοτεχνίας, την εφημερίδα "Εθνικός Κήρυκας" της Νέας Υόρκης και το Ίδρυμα Elma Dangerfield. Ιδιαίτερα δραστήριος υπήρξε ο καθ. Ραΐζης στο χώρο του διεθνούς Βυρωνισμού, εκλεγόμενος ισόβιος συμπρόεδρος της Διεθνούς Βυρωνικής Εταιρείας (ή Διεθνούς Ένωσης Βυρωνικών Εταιρειών όπως ονομάζεται σήμερα) και δραστήριος εμψυχωτής των δύο μεγάλων συνεδρίων της Εταιρείας που έλαβαν χώρα στο Μεσολόγγι το 2000 και το 2009, υπό την οργάνωση της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου - αλλά και των 13 διεθνών φοιτητικών συνεδρίων που έχει οργανώσει η τελευταία στην Ιερή Πόλη. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Αθηνών, η καθ. Λιάνα Σακελλίου, σημείωσε στην επικήδεια ομιλία της πως "ως συνάδελφος, ο Μάριος-Βύρωνας Ραΐζης εφάρμοσε κανόνες επιστημονικής δεοντολογίας, χαιρόταν με τις πνευματικές μας κατακτήσεις, ενεθάρρυνε τις επιστημονικές μας αναζητήσεις, συμπλήρωνε τα κενά που παρουσίαζαν οι γνώσεις μας, μας παρότρυνε να μετέχουμε δυναμικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας του τμήματός μας αλλά και της χώρας μας. Βρισκόταν καθημερινά στο γραφείο του, πάντα πρόθυμος να μοιραστεί μαζί μας τη διεισδυτική του οπτική σε γεγονότα και πρόσωπα, υπερασπιζόμενος τις θέσεις του με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Ναι, υπήρξε ενθαρρυντικός, ακριβοδίκαιος, αδέκαστος.



Αλλά και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, ο Μάριος-Βύρων Ραΐζης ήταν συχνά εντυπωσιακός. Οι πάμπολλοι ευγνώμονες φοιτητές του, στη διάρκεια της μακράς θητείας του στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, δεν μπορούν να λησμονήσουν – εκτός από το εύρος των γνώσεών του και την εμβρίθεια της σκέψης του – την αποφασιστικότητά του και το δημοκρατικό του ήθος, που διατυπώνονταν ξεκάθαρα και με παρρησία κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του παραδόσεων, αδιαφορώντας αν θα γινόταν, πιθανώς, μη αρεστός στην οποιαδήποτε πολιτική εξουσία".



Συγκινητική υπήρξε και η ομιλία της Ροδάνθης Φλώρου, της επικεφαλής της Βυρωνικής Εταιρείας Μεσολογγίου και αντιπροέδρου της IABS, η οποία μετέφερε και τα συλλυπητήρια μηνύματα των συμπροέδρων της Διεθνούς Ένωσης Βυρωνικών Εταιρειών, Τζόναθαν Κρος (ΗΠΑ), Νάτζι Ουεϊγιάν (Λίβανος) και Άλαν Ρόους (Βρετανία).