Στον Κέισι Αφλεκ το BAFTA καλύτερου ηθοποιού

Ο Κέισι Αφλεκ απέσπασε το βραβείο BAFTA καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία "Manchester by the Sea", κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Υποψήφιοι για το βραβείο ήταν οι Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land), 'Αντριου Γκάρφιλντ (Αντιρρησίας Συνείδησης), Τζέικ Τζίλενχαλ (Nocturnal Animals) και Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic).Το μιούζικαλ "La La Land" απέσπασε το Bafta καλύτερης ταινίας. Το ειδύλλιο μεταξύ μιας ηθοποιού και ενός τζαζίστα μουσικού είναι το θέμα της ταινίας. Η 'Εμα Στόουν και ο Ράιαν Γκόσλινγκ υποδύονται τους αντίστοιχους ρόλους, χορεύουν και τραγουδούν στο μιούζικαλ που επικράτησε άλλων υποψηφίων ταινιών στην ίδια κατηγορία: "Arrival", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ".H αμερικανίδα ηθοποιός 'Εμα Στόουν κέρδισε το BAFTA καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στο ρομαντικό μιούζικαλ "La La Land" του Ντάμιεν Σαζέλ. Υποψήφιες για το βραβείο ήταν οι Μέριλ Στριπ ("Florence Foster Jenkins"), Νάταλι Πόρτμαν ("Jackie"), Έιμι Ανταμς ("Arrival") και 'Εμιλι Μπλαντ ("Το κορίτσι του τρένου").ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ