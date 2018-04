Street Dance Battle 1vs1 με εσένα κριτή; Ετοιμάσου για το Red Bull Dance Your Style!

Ένας street dance διαγωνισμός με όλα τα χορευτικά είδη, 16 invited χορευτές σε κάθε προκριματικό – Αθήνα (Σύνταγμα) 14/04 και Θεσσαλονίκη (Παραλία) 04/05 – και μια τελική μάχη με οκτώ φιναλίστ από κάθε προκριματικό στις 12/05 στην Αθήνα. Έλα να παρακολουθήσεις το Red Bull Dance Your Style, το χορευτικό διαγωνισμό της χρονιάς και γίνε εσύ αυτός που θα αποφασίσει ποιος θα περάσει στον τελικό ψηφίζοντας εκείνη την στιγμή! Γυναίκες και άντρες θα αναμετρηθούν μαζί σε μία σκηνή με έναν μόνο κυρίαρχο για τη σκηνή της street dance.Για πρώτη χρονιά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Ελλάδα με προκριματικούς στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε μοναδικά locations, από όπου ξεκίνησε και η street dance κουλτούρα. Ο τελικός θα γίνει στην Αθήνα όπου θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού. Οι 16 χορευτές που θα λάβουν μέρος σε κάθε προκριματικό είναι επιλεγμένοι από την ομάδα επαγγελματιών χορευτών του εξωτερικού «Juste Debout» και αξιολογούνται βάσει πολλών κριτήριων. Παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο 12ος Πίθηκος που με την χαρακτηριστική του φωνή και αύρα θα ξεσηκώσει το κοινό και τους χορευτές, ενώ η Pyrex θα επιμεληθεί τα looks των πρωταγωνιστών – χορευτών με ρούχα και αξεσουάρ.To Red Bull Dance Your Style πρωτοεμφανίστηκε στη Γαλλία το 2011 με την ονομασία Red Bull Beat It. Την ίδια χρονιά διοργανώθηκε στην Ελβετία και την Μάλτα με ένα μεγάλο πλήθος επαγγελματιών και μη χορευτών να παίρνουν μέρος σε 1vs1 battles. Το concept απλό: προκριματικοί σε διαφορετικά locations στους οποίους χορευτές από κάθε street dance style καλούνται να αναμετρηθούν 1vs1 σε όλα τα είδη χορού αλλά και μουσικής. Οι χορευτές είναι πάντα προσκεκλημένοι και έχουν επιλεχθεί από μια ομάδα επαγγελματιών χορευτών. Το κοινό που παρακολουθεί τα battles είναι αυτό που κρίνει αμέσως μετά το κάθε battle ποιος/α χορευτής/τρια ήταν αντάξιος της νίκης. Οι νικητές από κάθε battle διαγωνίζονται για μια θέση στον τελικό, όπου και εκεί το κοινό θα είναι o μοναδικός κριτής, ψηφίζοντας στην στιγμή τους αγαπημένους του χορευτές.Για να απολαύσεις και εσύ το Red Bull Dance Your Style αλλά και να κρίνεις ποιος θα περάσει στον τελικό, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μαζέψεις την παρέα σου και να ζήσεις την εμπειρία από κοντά. Στον χώρο θα σε περιμένουν εκπλήξεις και πολλά δώρα.Μάθε όλες τις εξελίξεις του διαγωνισμού από το Rise TV.Πάρε μια γεύση από όλα όσα θα συμβούν: