Summer Nostos Festival 2017 - Επιστροφή στα καλύτερά μας καλοκαίρια!

To Summer Nostos Festival (SNFestival) έρχεται αυτόν τον Ιούνιο, προτείνοντας έναν νόστο, μια ομαδική «επιστροφή» σε όλα όσα σημαίνει για τον καθένα μας η άφιξη του καλοκαιριού, με μια εβδομάδα δωρεάν εκδηλώσεων για όλους από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου. Το Φεστιβάλ διοργανώνεται και χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) και βρίσκει ιδανικό χώρο φιλοξενίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιστρέφοντας έτσι, μια φορά τον χρόνο, στο σπίτι που δημιούργησε το ΙΣΝ για όλον τον κόσμο.



To SNFestival 2017 μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε πίσω στα καλοκαίρια που αγαπήσαμε, και με οδηγό τις μουσικές, τον χορό και τις μελωδίες, τις ιστορίες και τα γέλια, την άσκηση και το παιχνίδι, να κάνουμε και αυτό το καλοκαίρι ξεχωριστό! Πάνω από 400 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες και συντελεστές συνεργάζονται δημιουργικά και προσφέρουν περισσότερες από 75 εκδηλώσεις, σε 5 σκηνές και πολλούς άλλους χώρους στο ΚΠΙΣΝ. Μουσική, χορός, αθλητισμός, συζητήσεις, τέχνες και αρχιτεκτονική συναντιούνται σε μια εβδομάδα από την οποία δεν θα μπορούσαν να λείπουν και επιπλέον δράσεις, όπως προβολές, ξεναγήσεις και μαγικά δρώμενα, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό φάσμα στο οποίο υπάρχει κάτι για τον καθένα.



Στο πρόγραμμα, το οποίο έχει επιμεληθεί η ομάδα του ΙΣΝ σε συνεργασία με την Limor Tomer, Γενική Διευθύντρια Συναυλιών & Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, καθώς και μια ομάδα συμβούλων-ειδικών στον εκάστοτε τομέα, συμμετέχουν 160 Έλληνες και 130 ξένοι καλλιτέχνες, δίνοντας έτσι το στίγμα της σύμπραξης, της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών.



Εντυπωσιακές υπαίθριες συναυλίες στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και στο θαλασσινό νερό του Καναλιού, καλοκαιρινά πάρτι, ατμοσφαιρικές παραστάσεις στις αίθουσες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έργα τέχνης που θα δώσουν τροφή για σκέψη και προβληματισμό, παράλληλα με μαγικά shows που κλείνουν το μάτι στον θεατή, διαλέξεις και συζητήσεις που θρέφουν το νου συνδυασμένες με αθλητικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, συνθέτουν ένα πρόγραμμα που κλείνει μέσα του ό,τι και ένα καλοκαίρι: ανεμελιά αλλά και χρόνο για σκέψη, ξεκούραση αλλά και δράση, άνοιγμα σε πρωτόγνωρα ακούσματα και θεάματα αλλά και επιστροφή σε αυτά που μας κάνουν να αισθανόμαστε οικεία.



Επιστροφή λοιπόν σε ό,τι αγαπάμε και σε αυτά που κάνουν την καρδιά μας να χτυπά πιο δυνατά!



Κεντρικές εκδηλώσεις



Η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού φέρνει κοντά μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς και της εγχώριας καλλιτεχνικής σκηνής.



Live εμφανίσεις από Λεωνίδα Καβάκο, Yo La Tengo, Charlotte Rampling, The Cinematic Orchestra, Melanie De Biasio, Λένα Πλάτωνος, Νίκο Πορτοκάλογλου, Monika, Saul Williams, ΜΕΛΙSSES, Bang on a Can All-Stars, Eleanor Friedberger, DJ Alex Cruz, Susan Deyhim, και πολλούς ακόμα, συνθέτουν ένα μουσικό blend για όλα τα γούστα!



Μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση μεταξύ του οραματιστή αρχιτέκτονα Renzo Piano και του κριτικού αρχιτεκτονικής των New York Times, Michael Kimmelman, συνδυάζεται με την έκθεση αρχιτεκτονικής Piece by Piece – Renzo Piano Building Workshop που παρουσιάζει μακέτες, σχέδια, φωτογραφίες και βίντεο, αρχιτεκτονικών έργων των τελευταίων 30 ετών από το διεθνές γραφείο Renzo Piano Building Workshop και η οποία πριν έρθει στην Αθήνα είχε ταξιδέψει σε Νέα Υόρκη, Πάντοβα και Σανγκάη, με την αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ. Περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση που παρουσιάζεται ήδη στον Φάρο του ΚΠΙΣΝ και θα διαρκέσει έως 23/7, μπορείτε να βρείτε εδώ.



Ο καθιερωμένος πλέον αγώνας δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον, που υλοποιείται από την ΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος, φέτος προτείνει δύο διαφορετικές διαδρομές, 10 και 6 χιλιομέτρων, καθώς και τη διαδρομή 1 χιλιομέτρου για αθλητές των Special Olympics.



Στις εικαστικές τέχνες, το πρόγραμμα Only Connect!, που σχεδιάζει ο επιμελητής, κριτικός τέχνης και ακαδημαϊκός Robert Storr με μία ομάδα καταξιωμένων επιμελητών, προτείνει έναν κύκλο θεματικών βίντεο και performances των Kim Jones, Tania Bruguera, Mieskuoro Huutajat, Πάρι Λεγάκη, που καταπιάνεται με την έννοια της «σύνδεσης» σε μια εποχή όπου η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων βρίσκεται υπό έντονη αμφισβήτηση.



Το έργο The Night Dances, ένα σύμπλεγμα μουσικής και ποίησης με την σπουδαία βρετανίδα ηθοποιό Charlotte Rampling, παρουσιάζεται με μία καθηλωτική απαγγελία ποιημάτων της Sylvia Plath και με συνοδεία τις σουίτες αρ.2 & 3 για σόλο τσέλο του Benjamin Britten, από την γαλλοαμερικανίδα τσελίστα Sonia Wieder-Atherton.



Το Τheatre of War/Το Θέατρο του Πολέμου με το έργο Antigone in Ferguson, που πραγματεύεται τα περιστατικά αστυνομικής βίας και τον φυλετικό ρατσισμό, βασισμένο σε μία ιδέα του σκηνοθέτη και δημιουργού του Θεάτρου του Πολέμου, Bryan Doerries, ο οποίος συνέλαβε τη θεραπευτική δύναμη της αρχαίας τραγωδίας, στο σύνδρομο μετατραυματικού στρες σε βετεράνους.



Στην ενότητα του χορού, η Αμερικανίδα χορογράφος και performer Elizabeth Streb, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ομάδα Streb Extreme Action για πέντε παραστάσεις και αναμετράται με την βαρύτητα, στον Λαβύρινθο του ΚΠΙΣΝ.



Η Heidi Latsky και η χορογράφος Αποστολία Παπαδαμάκη συμπράττουν στο On Display - Athens, μία αποδομημένη χορογραφία/σχολιασμό στο ανθρώπινο σώμα ως θέαμα, με ένα σύνολο 10 Ελλήνων και Αμερικανών χορευτών, με ή χωρίς κινητική αναπηρία.



Η Εθνική Λυρική Σκηνή και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος δίνουν το δικό τους διακριτό στίγμα στις εκδηλώσεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμμετέχει με δύο παραστάσεις του έργου του Γιώργου Κουμεντάκη Έσσεται ήμαρ σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, ενώ ο Αντώνης Φωνιαδάκης χορογραφεί μια διττή παράσταση και μοιράζει τη βραδιά στους χορευτές του Μπαλέτου της ΕΛΣ και χορευτές του σύγχρονου χορού από την ελεύθερη σκηνή, υπό τους υποβλητικούς και καθαρτικούς ήχους του Philip Glass. Αντίστοιχα, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, συμμετέχει με την διαδραστική έκθεση Σημεία Ανάγνωσης, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Καλοκαιρινής της Εκστρατείας, και μία σειρά ομιλιών ποικίλης θεματολογίας.



Το σιμουλτανέ παιχνίδι σκάκι του κορυφαίου Garry Kasparov με νεαρούς πρωταθλητές της χώρας μας.



Και φυσικά, τα δημιουργικά και ψυχαγωγικά προγράμματα μαγείας, που συναντιούνται στον Λαβύρινθο και την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, από τον σπουδαίο ταχυδακτυλουργό Mark Mitton.



Αναλυτικά οι εκδηλώσεις του SNFestival ανά ημέρα:



Κυριακή 18 Ιουνίου



18:00-20:00 Καγιάκ – Κανάλι

18:00-21:30 Park Games – Στίβος

18:30-20:30 Landart – Εσπλανάδα

18:30-21:30 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

18:30-21:30 WWF – Fish Forward – Πίδακες Νερού

19:00 Γιώργος Κουμεντάκης «’Εσσεται ήμαρ» - Εναλλακτική Σκηνή

19:30 STREB-Extreme Action – Λαβύρινθος

19:30-20:30 Capoeira – Ξέφωτο

20:30 Μάρκελλος Χρυσικόπουλος & ΚΟΑ: Handel “Μουσική των Νερών” & “Μουσική για Βασιλικά Πυροτεχνήματα” – Σκηνή στο Κανάλι

20:30 Show Πυροτεχνημάτων – Σκηνή στο Κανάλι

21:00 Bang on a Can All-Stars “Anthracite fields” – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

22:00 Ν. Πορτοκάλογλου – Σκηνή στο Ξέφωτο

23:00 Γιώργος Κουμεντάκης «’Εσσεται ήμαρ» - Εναλλακτική Σκηνή



Δευτέρα 19 Ιουνίου



18:00-20:00 Καγιάκ – Κανάλι

18:00-20:00 Ρομποτική – Μεσογειακός Κήπος

18:00-21:30 Τουρνουά Ξιφασκίας – Στίβος

18:30-20:30 Landart – Εσπλανάδα

18:30-21:30 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

19:00 Wordless Music Orchestra, Προβολή ταινίας “Jackie” - Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

19:00 «Τι σημαίνει σήμερα για μας το δημοτικό τραγούδι;» - Πύργος Βιβλίων

19:00-20:30 Park Games – Ξέφωτο

19:30 STREB-Extreme Action – Λαβύρινθος

19:30 String Quartet ETHEL “Documerica” - Εναλλακτική Σκηνή

21:00 Bang on a Can All-Stars “B.Eno’s Music for airports” – Σκηνή στο Κανάλι

22:00 Κουιντέτο Δ. Καλαντζή και Καμεράτα – Σκηνή στο Ξέφωτο

23:00 Wordless Music Orchestra, Προβολή ταινίας “Under the skin” – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος



Τρίτη 20 Ιουνίου



18:00-20:00 Καγιάκ - Κανάλι

18:00-20:00 Kindergarten – Μεσογειακός Κήπος

18:00-21:30 Τουρνουά Πινγκ-Πονγκ – Στίβος

18:30-20:30 Landart – Εσπλανάδα

18:30-21:30 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

19:00 «Ανάγνωση της Γυναίκας της Ζάκυθος του Δ. Σολωμού» - Πύργος Βιβλίων

19:00-20:30 «Είμαι ακόμα παιδί» - Ξέφωτο

19:00 Συζήτηση Renzo Piano και Michael Kimmelman – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

19:30 STREB-Extreme Action – Λαβύρινθος

19:30 K.Mourad & K.Azmeh – Εναλλακτική Σκηνή

20:30 Black Art Jazz Collective – Σκηνή στο Κανάλι

22:00 Λένα Πλάτωνος & Προσκεκλημένοι – Σκηνή στο Ξέφωτο



Τετάρτη 21 Ιουνίου



18:00-20:00 Καγιάκ - Κανάλι

18:00-20:00 Ρομποτική – Μεσογειακός Κήπος

18:00-21:30 Park Games – Στίβος

18:30-20:30 Landart – Εσπλανάδα

18:30-21:30 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

19:00 «Άγγελος Σικελιανός, Μήτηρ Θεού. 100 χρόνια από την πρώτη έκδοση» - Πύργος Βιβλίων

19:30 STREB-Extreme Action – Λαβύρινθος

19:30 Susan Deyhim - Εναλλακτική Σκηνή

20:00-20:30 Body Music – Μουσικός Κήπος

20:30 Mélanie De Biasio – Σκηνή στο Κανάλι

22:00 The Cinematic Orchestra – Σκηνή στο Ξέφωτο



Πέμπτη 22 Ιουνίου



18:00-20:00 Καγιάκ - Κανάλι

18:00-20:00 Kindergarten – Μεσογειακός Κήπος

18:00-21:30 Park Games – Στίβος

18:30 Only Connect! Mieskuoro Huutajat - Screaming Men Choir – Performance – Αγορά

18:30-20:30 Τουρνουά Σκοποβολής – Εσπλανάδα

18:30-21:30 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

19:00 «Ο Δημήτριος Καπετανάκης αναγνώστης και οι αναγνώστες του Καπετανάκη» - Πύργος Βιβλίων

19:30-20:30 Capoeira – Ξέφωτο

19:30 STREB-Extreme Action – Λαβύρινθος

19:30 Magic Show – Εναλλακτική Σκηνή

20:00-20:30 Body Music – Μουσικός Κήπος

20:30 Θέατρο του Πολέμου – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

20:30 Dés/équilibre/s, Χορογραφία του Α. Φωνιαδάκη με το Μπαλέτο της ΕΛΣ και χορευτές σύγχρονου χορού - Σκηνή στο Κανάλι

22:00 Saul Williams – Σκηνή στο Ξέφωτο

23:00 Magic Show – Εναλλακτική Σκηνή



Παρασκευή 23 Ιουνίου



18:00-21:30 Στίβος για Παιδιά – Στίβος

18:30-21:30 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

19:00 «Η πνευματική μαρτυρία της Σιμόν Βέιλ» - Πύργος Βιβλίων

19:30 On display -- Athens | Heidi Latsky & Apostolia Papadamaki – Πίδακες Νερού

19:30 Magic Show – Εναλλακτική Σκηνή

20:00 SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον – Εσπλανάδα (εκκίνηση από Παναθηναϊκό Στάδιο)

20:00-20:30 Body Music – Μουσικός Κήπος

20:00 Tigue – Σκηνή στο Κανάλι

22:00 ΜΕΛISSES - Σκηνή στο Ξέφωτο

22:00 Show Πυροτεχνημάτων - Κανάλι

23:00 Magic Show – Εναλλακτική Σκηνή

23:00 Alex Cruz dj set– Σκηνή στο Ξέφωτο



Σάββατο 24 Ιουνίου



10:00-20:00 Ο δρόμος της περιπέτειας – Εσπλανάδα

10:00-20:00 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

18:00-20:00 Σεμινάριο πρώτων βοηθειών για παιδιά – Μεσογειακός Κήπος

18:00-21:30 Τουρνουά Badminton – Στίβος

19:00-20:00 Only Connect! Paris Legakis – Performance – Ξέφωτο

19:00 «Πέντε αιώνες από τη θυροκόλληση των 95 θέσεων του Λούθηρου. Η σημασία της Μεταρρύθμισης στον δυτικό πολιτισμό» - Πύργος Βιβλίων

19:00 Garry Kasparov – Λαβύρινθος

19:30 Eleanor Friedberger – Εναλλακτική Σκηνή

19:30 On display -- Athens | Heidi Latsky & Apostolia Papadamaki – Πίδακες Νερού

20:00-20:30 Wakeboarding Show – Κανάλι

20:30 Toshi Reagon & BIGLovely – Σκηνή στο Κανάλι

22:00 Yo La Tengo – Σκηνή στο Ξέφωτο



Κυριακή 25 Ιουνίου



09:00-11:00 Οικογενειακές Περιπέτειες – Στίβος

10:00-20:00 Αναρρίχηση – Περιοχή Πίδακες Νερού

12:00- 20:00 Ο Δρόμος της περιπέτειας – Εσπλανάδα

18:30 Only Connect! Tania Bruguera – “Tatlin’s whisper #6” –Performance – Αγορά

19:00 «50 χρόνια από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου» - Πύργος Βιβλίων



19:00-20:30 Είμαι ακόμα παιδί – Ξέφωτο

19:30 On display -- Athens | Heidi Latsky & Apostolia Papadamaki – Πίδακες Νερού

20:30 Magic Show– Λαβύρινθος

19:30 Charlotte Rampling - Sonia Wieder-Atherton "The Night Dances" – Εναλλακτική Σκηνή

20:00-20:30 Wakeboarding Show – Κανάλι

20:30 Ρεσιτάλ Λεωνίδα Καβάκου, στο πιάνο ο E.Pace – Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

20:30 Nickel and Dime Ops - Σκηνή στο Κανάλι

22:00 Monika & Ορχήστρα ΕΡΤ – Σκηνή στο Ξέφωτο

23:00 Show Πυροτεχνημάτων – Ξέφωτο

23:00 Jonathan Toubin dj set – Σκηνή στο Ξέφωτο



Καθημερινά:



Αίθουσα Δοκιμών Χορωδίας ΕΛΣ: The Rehearsal Room (σειρά συνεντεύξεων με την Kafka)

Only Connect!: προβολές video art σε χώρους του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και του κτιριακού συγκροτήματος του ΚΠΙΣΝ

Φάρος: RPBW – Έκθεση Piece by Piece

Υποδοχή Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος: «Σημεία Ανάγνωσης» Διαδραστική έκθεση



Πληροφορίες για την επίσκεψή σας



Ημέρες και ώρες λειτουργίας του Summer Nostos Festival 2017

Οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival 2017 πραγματοποιούνται τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Κυριακή 18 Ιουνίου: 18.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Δευτέρα 19 Ιουνίου: 18.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Τρίτη 20 Ιουνίου: 18.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Τετάρτη 21 Ιουνίου: 18.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Πέμπτη 22 Ιουνίου: 18.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Παρασκευή 23 Ιουνίου: 18.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Σάββατο 24 Ιουνίου: 10.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα

Κυριακή 25 Ιουνίου: 09.00 – 01.00 μετά τα μεσάνυχτα



Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, οι χώροι του ΚΠΙΣΝ θα είναι ανοιχτοί από τις 06.00 το πρωί έως τη 01.00 μετά τα μεσάνυχτα.



Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης Renzo Piano Building Workshop-Piece by Piece στον Φάρο είναι 06.00 – 24.00.



Όλες οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.