Summer Nostos Festival 2017: Το ΙΣΝ μας προσκαλεί να γιορτάσουμε την άφιξη του καλοκαιριού

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωφελούς του δράσης και της συνεχιζόμενης υποστήριξής του προς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) θεσμοθετεί, και υποστηρίζει μέσω αποκλειστικής δωρεάς του, τις ανοιχτές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε Ιούνιο για μια εβδομάδα στο ΚΠΙΣΝ, με ελεύθερη είσοδο για όλους.



Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου, και το φεστιβάλ στο εξής συστήνεται στους επισκέπτες με την ονομασία Summer Nostos Festival (SNFestival), προτείνοντας μια ομαδική ‘επιστροφή’ σε όλα όσα σημαίνει για τον καθένα μας η άφιξη του καλοκαιριού. Η καθιέρωση του SNFestival έρχεται ως φυσική εξέλιξη των επιτυχημένων ανοιχτών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν τις περασμένες χρονιές (2016: Metamorphosis: Το ΚΠΙΣΝ στον Κόσμο, 2015: Η Νύχτα Μέρα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος) και έλαβαν τη θερμή ανταπόκριση του κόσμου.



Το Summer Nostos Festival θα αποτελείται από ένα συνεχώς εμπλουτιζόμενο καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό και αθλητικό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και τα ενδιαφέροντα, και έχει ως στόχο να αποτελέσει ένα σταθερό δημιουργικό πεδίο συνάντησης, έκφρασης και ανταλλαγής ιδεών.



Οι βασικοί προγραμματικοί άξονες του SNFestival 2017 είναι η μουσική, ο χορός, ο αθλητισμός, οι ανοιχτές συζητήσεις, οι τέχνες και η αρχιτεκτονική, και φυσικά τα προγράμματα για παιδιά και οικογένειες, ενώ το πρόγραμμα θα πλαισιώνεται από επιπλέον δράσεις, όπως προβολές, ξεναγήσεις και μαγικά δρώμενα! Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πάνω από 75 διαφορετικές εκδηλώσεις στη διάρκεια των 8 ημερών, με τη συμμετοχή 130 ξένων και 160 Ελλήνων καλλιτεχνών, διατηρώντας ως έναν από τους βασικούς στόχους την ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, και την από κοινού δημιουργική παραγωγή.



Στο ευρύτερο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, το οποίο έχει επιμεληθεί η ομάδα του ΙΣΝ σε συνεργασία με την Limor Tomer, Γενική Διευθύντρια Συναυλιών & Διαλέξεων του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, καθώς και μια ομάδα συμβούλων-ειδικών στον εκάστοτε τομέα, θα περιλαμβάνονται συναυλίες κλασικής και σύγχρονης κλασικής μουσικής, rock, jazz, hip-hop και pop μπάντες, performances και installations, ομιλίες και προβολές ταινιών με ζωντανή ορχήστρα, DJ sets, χορός, και πολλά ακόμη δρώμενα. Όλα τα παραπάνω θα διαδραματίζονται σε πολλαπλά σημεία του ΚΠΙΣΝ, σε χώρους εντός και εκτός των κτιρίων, ενώ θα στηθούν δύο σκηνές στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, και μία ειδικά διαμορφωμένη σκηνή στο Κανάλι.



Με ιδιαίτερη έμφαση στο μουσικό πρόγραμμα, το line-up, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τον Λεωνίδα Καβάκο σε ένα μοναδικό ρεσιτάλ, τους Yo La Tengo, μια από τις επιδραστικότερες και πιο αγαπητές μπάντες στην ιστορία της αμερικανικής indie σκηνής, τους ατμοσφαιρικούς Βρετανούς The Cinematic Orchestra, την σπουδαία φωνή της Βελγίδας jazz τραγουδίστριας Melanie de Biasio, την πρωτοπόρο της ηλεκτρονικής μουσικής της χώρας μας Λένα Πλάτωνος, τo μινιμαλιστικό σχήμα Bang On A Can All-stars, την δυναμική εκπρόσωπο της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής Μόνικα σε συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, τον rapper, slam poet, και αρθρογράφο των New York Times και του Esquire, Saul Williams, το αγαπημένο ελληνικό συγκρότημα ΜΕΛΙSSES, τους DJs Alex Cruz και Jonathan Toubin, τον Δημήτρη Καλαντζή μαζί με το κουιντέτο του και την Καμεράτα. Η ραδιοφωνική παραγωγός Kafka (Κατερίνα Καφεντζή), εξελίσσοντας το προσωπικό της project ‘Kafka Takes Notes’, θα επιμεληθεί και θα συντονίσει συζητήσεις μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών, που θα προηγούνται των live εμφανίσεων.



Η ενότητα του χορού περιλαμβάνει την ριζοσπαστική και τολμηρή χορογράφο Elizabeth Streb, σε μια παράσταση που προκαλεί τα σωματικά όρια των χορευτών, και την Αποστολία Παπαδαμάκη που συμπράττει με την ομάδα Heidi Latsky Dance.



Στον χώρο των εικαστικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής, ο Robert Storr σε συνεργασία με καταξιωμένους επιμελητές θα παρουσιάσουν, το πρόγραμμα ‘Only Connect’, εμπνευσμένοι από την ομώνυμη ρήση του Βρετανού νοβελίστα E.M. Foster, έναν κύκλο θεματικών βίντεο και performances που καταπιάνονται με την έννοια της ‘σύνδεσης’ σε μια εποχή όπου η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων –ως άτομα, ομάδες, κοινότητες ή έθνη- βρίσκεται υπό έντονη αμφισβήτηση. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του SNFestival θα παρουσιάζεται η έκθεση ‘Renzo Piano Building Workshop – Piece by Piece’, η οποία περιλαμβάνει μακέτες, σχέδια, φωτογραφίες και βίντεο, αρχιτεκτονικών έργων των τελευταίων 30 ετών από το διεθνές γραφείο Renzo Piano Building Workshop.



Με τη φιλοξενία της στο ΚΠΙΣΝ η έκθεση, η οποία προβλήθηκε πρώτη φορά το 2013 στην Gagosian Gallery στην Νέα Υόρκη, με την αποκλειστική υποστήριξη του ΙΣΝ, ολοκληρώνει τον κύκλο περιοδείας της. Ενδιάμεσα παρουσιάστηκε το 2014 στην Padua στο Palazzo della Ragione στο πλαίσιο της International Biennial Architecture, καθώς και το 2015 στο Power Station of Art στην Shanghai. Ο οραματιστής αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano, θα βρεθεί και φέτος στην Αθήνα, μιλώντας για το έργο, την φιλοσοφία και την έμπνευσή του σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τον κριτικό αρχιτεκτονικής των New York Times, Michael Kimmelman.



Η φυσική άσκηση και ο αθλητισμός παραμένουν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων που φιλοξενεί το ΚΠΙΣΝ, και μέσω του Summer Nostos Festival ο καθιερωμένος πλέον αγώνας δρόμου SNF RUN: Τρέχοντας προς το Μέλλον, επιστρέφει για 3η χρονιά την Παρασκευή 23 Ιουνίου, την Παγκόσμια Ολυμπιακή Ημέρα. Φέτος, εκτός από τη διαδρομή των 6 χιλιομέτρων από το Παναθηναϊκό Στάδιο έως το ΚΠΙΣΝ, θα προστεθεί μια νέα διαδρομή 10 χιλιομέτρων, και θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μια φορά διαδρομή 1 χιλιομέτρου για τους αθλητές των Special Olympics. Οι αγώνες, καθώς και το πλήθος των επιπλέον αθλητικών δραστηριοτήτων που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την ΜΚΕ ‘Αναγέννηση & Πρόοδος’. Παράλληλα, για μια ακόμη χρονιά θα είναι μαζί μας ο κορυφαίος σκακιστής Garry Kasparov, σε μια σιμουλτανέ αναμέτρηση με νεαρούς πρωταθλητές.



Στο πλαίσιο των συνεργασιών, σημαντικό ρόλο στην διοργάνωση θα έχουν η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ). Η ΕΛΣ θα συμμετάσχει στον προγραμματισμό με ένα έργο του νέου καλλιτεχνικού της διευθυντή, Γιώργου Κουμεντάκη, και μια χορογραφία του διευθυντή μπαλέτου, Αντώνη Φωνιαδάκη, με σχήμα ερμηνευτών που περιλαμβάνει το μπαλέτο της ΕΛΣ, καθώς και ανεξάρτητους χορευτές. Αντίστοιχα, η ΕΒΕ θα παρουσιάσει σειρά ομιλιών και μια διαδραστική έκθεση με θέμα την ανάγνωση.



Ξεναγήσεις, προβολές, συζητήσεις, δημιουργικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για παιδιά και τα καταπληκτικά μαγικά κόλπα του διεθνούς θαυματοποιού Mark Mitton θα πλαισιώσουν μια εβδομάδα εκδηλώσεων, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή συνεύρεσης, διασκέδασης και αισιοδοξίας.



Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για όλους.