Τα ελληνικά animation κερδίζουν τη διεθνή αναγνώριση

Τα κινούμενα σχέδια έχουν εδώ και αρκετά χρόνια να επιδείξουν μιαν αξιοσημείωτη παραγωγή στην Ελλάδα, μια παραγωγή που αναγνωρίζεται πλέον και διεθνώς. Η ASIFA Hellas, η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων, που αποτελεί παράρτημα της Association Internationale du Film d'Animation, λειτουργεί επιτυχώς από το 2008, ενώ περί τα μέσα Ιουνίου έλαβε μέρος στο Διεθνές Φεστιβάλ Animation το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ανσί (Annecy) της Νοτιανατολικής Γαλλίας.



Εκεί η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά με δικό της περίπτερο, παρουσιάζοντας 17 σχέδια παραγωγής Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων δημιουργών. Το «Αίνιγμα» των Άρη Φατούρου και Αντώνη Ντούσια και η «Εθνοφοβία» του Γιάννη Ζιόγκα προβλήθηκαν στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ και ο πρόεδρος της ASIFA Hellas Βασίλης Καραμητσάνης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει το διεθνές ακροατήριο για την πορεία των ελληνικών κινουμένων σχεδίων. Στο μεταξύ τα μέλη της ένωσης προετοιμάζονται για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Animation, που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου.



Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για τις δράσεις της ASIFA, ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, που είναι ιδρυτικό της μέλος, εικονογράφος, δημιουργός και παραγωγός κινουμένων σχεδίων και συγγραφέας του βιβλίου «Ελληνική πολιτική γελοιογραφία», σημειώνει πως σκοπός είναι «η προβολή και η προώθηση του ελληνικού κινούμενου σχεδίου και των καλλιτεχνικών και εμπορικών επιδόσεων των δημιουργών του. Και δεν πρόκειται μόνο για τους δημιουργούς, αλλά και για τους σεναριογράφους, τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Animation σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ, τους εκπροσώπους διαφόρων φεστιβάλ, όπως και για όσους κάνουν εργαστήρια κινουμένων σχεδίων για παιδιά και ενήλικες.



Κατά τη διάρκεια του εορτασμού που θα γίνει τον Οκτώβριο στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθούν προβολές κινουμένων σχεδίων οι οποίες θα προκύψουν από ανταλλαγές μεταξύ διαφόρων χωρών ενώ στο φεστιβάλ του Ανσί είχαμε την ευκαιρία να δώσουμε στους ανθρώπους του Τύπου και σε παράγοντες της διεθνούς βιομηχανίας κινουμένων σχεδίων τον κατάλογό μας, ο οποίος έχει σχεδιαστεί σαν λεύκωμα, υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Τύπου και εκδόθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος».



Ποια ακριβώς είναι η σημερινή εικόνα των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα; «Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι ο πρώτος δημιουργός κινουμένων σχεδίων στη χώρα μας, ο Σταμάτης Πολενάκης, ήταν γελοιογράφος. Στις μέρες μας υπάρχουν πολλά και καλά δείγματα ελληνικών κινουμένων σχεδίων, που κερδίζουν ολοένα και περισσότερο τη διεθνή αναγνώριση. Σκέφτομαι, για παράδειγμα, τον Νάσο Βακάλη με το "Dinner for Few'' ή την Έφη Παππά με το "My Stuffed Granny'', που μιλάει για τη κρίση με ποιητικό τρόπο. Από την άλλη, ο 'Αγγελος Ρούβας ετοιμάζει μια παραγωγή που τιτλοφορείται "Mentor'' κι έχει να κάνει με την κλοπή των ελληνικών μαρμάρων από τον Έλγιν. Και να πω ακόμα πως η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου θέσπισε, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία μας, και απένειμε ήδη, το πρώτο της βραβείο κινουμένων σχεδίων. Δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία πως τα ελληνικά κινούμενα σχέδια βρίσκονται σε πορεία διεθνούς καταξίωσης κι αυτό είναι κάτι που φιλοδοξούμε να συνεχιστεί. Και ας λάβουμε σοβαρά υπόψη μας και κάτι άλλο: πως η διεθνής καταξίωση έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα όταν η εθνική (εν προκειμένω η ελληνική) παραγωγή έχει φροντίσει να διατηρήσει όλα τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της. Μόνο έτσι κατορθώνει κανείς να δηλώσει αξιόπιστα προς τα έξω την παρουσία του».



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ