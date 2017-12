Τα πιο instagrammed μουσεία, το 2017

Αυτά είναι τα πιο δημοφιλή μουσεία στο Instagram για το 2017. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι είναι τα καλύτερα μουσεία στον κόσμο με αυτή τη σειρά.



Αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιλογή αυτή είναι ο νόμος του Ίντερνετ: «Φωτογραφίες ή αλλιώς δεν συνέβη». Απλά, δεν συνέβη. Πια, έχουμε σηκώσει τα χέρια ψηλά. Ταξίδεψες σε κάποια πόλη; Αν δεν φωτογραφηθείς εκεί και ποστάρεις τη φωτογραφία στον λογαριασμό σου στο Instagram, απλά δεν ταξίδεψες ποτέ. Πήγες σε κάποια σπουδαία συναυλία;



Αν δεν ανεβάσεις φωτογραφία του αγαπημένου σου συγκροτήματος να τα δίνει όλα πάνω στη σκηνή, δεν πήγες στη συναυλία. Διαβάζεις ένα καταπληκτικό βιβλίο; Αν δεν το φωτογραφήσεις, δίπλα σε μια κούπα καφέ με κρεασιόν από μπαρίστα στο αφρόγαλα, λες ψέματα ότι το διαβάζεις.



Το ίδιο ισχύει και για τα μουσεία. Αν λοιπόν έχει ισχύ ο «νόμος του Ίντερνετ», το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι είναι το μοναδικό μουσείο που πραγματικά υπάρχει! Είναι το μοναδικό ίδρυμα έργων τέχνης που φιγουράρει ανάμεσα στα δέκα πιο instagrammed μέρη στον κόσμο, το 2017.



Έρχεται πρώτο, σύμφωνα με τα στοιχεία 2017, Year-in-Review που έδωσε στη δημοσιότητα το Instagram.



Στη δεύτερη θέση των πιο 'grammed μουσείων εφέτος, είναι το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη, το περίφημο Met.



Ακολουθεί το επίσης στη Νέα Υόρκη Museum of Modern Art, το MoMA.



Τέταρτο, το The Los Angeles County Museum of Art, μπροστά από το British Museum στο Λονδίνο.



Στην έκτη θέση, ξανά ΗΠΑ και ξανά Νέα Υόρκη, αυτή τη φορά με το American Museum of Natural History.



Παραμένουμε στη Νέα Υόρκη, με έβδομο το Whitney Museum of American Art. Όγδοο, το Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο. Ακολουθεί το Natural History Museum, επίσης στο Λονδίνο.



Η πρώτη δεκάδα κλείνει με το Museum of Ice Cream, στο Λος Άντζελες.



Τώρα, για να αποκτήσουμε αίσθηση των μεγεθών - και των επιδόσεων στο Instagram των μερών που επισκέπτεται το ανθρώπινο είδος - πρέπει να πούμε ότι το πιο «grammed» μέρος εφέτος είναι - τι άλλο; - η Ντίσνεϊλαντ (Άναχαϊμ, ΗΠΑ). Δεύτερη έρχεται η Times Square στη Νέα Υόρκη, τρίτο το Central Park επίσης στη Νέα Υόρκη, τέταρτος ο Πύργος του Άιφελ στο Παρίσι, πέμπτη η Ντίσνεϊλαντ (Tokyo Disney Resort) στο Τόκιο, έκτο το Disney's Magic Kingdom στο Ορλάντο των ΗΠΑ, έβδομο το Λούβρο, όγδοη η Γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, ένατο το Disney California Adventure Park (ξανά Άναχαϊμ, ΗΠΑ) και δέκατο το Las Vegas Strip στο Λας Βέγκας.