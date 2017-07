«Ταξίδια στη Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης» του καθηγητή Σωματιδιακής Φυσικής, Φρανκ Κλόουζ

«Όσοι διστάζουν, χάνουν». Με τα λόγια αυτά ο Φρανκ Κλόουζ τονίζει πόσο συναρπαστικά είναι τα ταξίδια για την παρατήρηση ηλιακών εκλείψεων.



Ο Φρανκ Κλόουζ καθηγητής Σωματιδιακής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει γράψει ένα από τα πολλά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει εφέτος, εν όψει της ολικής ηλιακής έκλειψης στις 21 Αυγούστου στις ΗΠΑ.



Στο βιβλίο του με τίτλο «Journeys to the Dark Side of the Moon» (Ταξίδια στη Σκοτεινή Πλευρά της Σελήνης) (Oxford University Press) περιγράφει μία πιο προσωπική ιστορία.



Είδε την πρώτη έκλειψη όταν πήγαινε σχολείο, το 1954 στην πόλη Πίτερμπρο της Αγγλίας. Ήταν μερική έκλειψη ηλίου, αλλά ο δάσκαλός του ευτυχώς ενημέρωσε τους οκτάχρονους μαθητές ότι αν περίμεναν περίπου μισό αιώνα, μία ολική έκλειψη θα γινόταν ορατή στην Κορνουάλη στις 11 Αυγούστου του 1999.



Η εμπειρία τον συνεπήρε τόσο πολύ και έγινε «κυνηγός εκλείψεων», ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να παρατηρήσει και να καταγράψει το φαινόμενο, κατά το οποίο η Σελήνη παρεμβάλλεται ανάμεσα στον Ήλιο και τη Γη, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές της Γης να δέχονται λιγότερο φως από ό,τι συνήθως και για να βρει τη ζώνη ολικότητας (την πολύ λεπτή ζώνη, πάχους μόλις μερικών χιλιομέτρων που διαγράφει πάνω στη Γη η σκιά της Σελήνης.



Κάποιες από τις περιοχές, στις οποίες έχει ταξιδέψει είναι αρκετά απομονωμένες. Οι εκλείψεις δεν συμβαίνουν μόνο στις μητροπόλεις. Έτσι οι «κυνηγοί εκλείψεων» δημιουργούν τις δικές τους πόλεις.

Ο καθηγητής Κλόουζ μετά την Κορνουάλη το 1999 ταξίδεψε στη Ζάμπια το 2001, στη Λιβύη το 2006 και σε εμπόλεμη ζώνη στη Δυτική Σαχάρα το 2013.



Στο βιβλίο του περιγράφει τους χαρακτήρες των «κυνηγών εκλείψεων» και καταγράφει τον αγώνα τους να εντοπίσουν την κατάλληλη τοποθεσία στη μέση του πουθενά, αναφέρεται σε δημοσίευμα του περιοδικού του Ινστιτούτου Smithsonian.



Το ταξίδι του στη Λιβύη είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα της παραδοξότητας αυτού του χόμπι.



Περίπου 300 μίλια νότια της Βεγγάζης, ένας αυτοκινητόδρομος θα διασταυρωνόταν με το «μονοπάτι της έκλειψης» στο σημείο 28 ° 14 '3' ' βόρεια του ισημερινού και 21 ° 29' 25 '' στο ανατολικό ημισφαίριο. Ο Κλόουζ ανακάλυψε ότι σε αυτό το σημείο ορισμένοι ατρόμητοι εξερευνητές σχεδίαζαν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό καμπ με σκηνές, το οποίο ονόμασαν «Eclipse City» (Πόλη της Έκλειψης).



Οι «κυνηγοί εκλείψεων» έφτασαν στη Βεγγάζη και με καραβάνι λεωφορείων άρχισαν να αναζητούν την «Πόλη της Έκλειψης». Δυστυχώς λίγες ώρες αργότερα, ο υπόλοιπος πληθυσμός της Λιβύης άρχισε να τους ακολουθεί στον δρόμο.



Μοτοσικλέτες έκαναν ελιγμούς για προσπεράσουν λεωφορεία. Αυτοκίνητα εγκατέλειπαν την άσφαλτο και ακολουθούσαν παράλληλη πορεία από τον χωματόδρομο που ήταν σκληρός σαν βράχος. Αλλά για τους πιο ανυπόμονους, ριψοκίνδυνους ή απερίσκεπτους ο αυτοκινητόδρομος και ο παρακείμενος χωματόδρομος δεν ήταν αρκετή πρόκληση. Οχήματα άρχισαν να κινούνται πάνω στην άμμο πέρα, σύννεφα σκόνης, σαν ξαφνική καταιγίδα, καθιστούσαν αδύνατη την ορατότητα. Τα λεωφορεία επιβράδυναν καθώς ένα κύμα αυτοκινήτων, τζιπ, ποδηλάτων, περνούσε από δίπλα.



Τελικά η ομάδα κατάφερε να φθάσει σε ένα σημείο κάτω από τη διαδρομή της έκλειψης, λίγα λεπτά πριν αρχίσει το φαινόμενο.



Μετά την έκλειψη ανακάλυψαν την «Πόλη της Έκλειψης» ένα ολόκληρο στρατόπεδο με σκηνές, πάγκους πωλητών και πολλούς ιδιαίτερα γυμνασμένους άνδρες που δεν έμοιαζαν καθόλου «κυνηγοί εκλείψεων», αλλά προσωπικό ασφάλειας. Αργότερα εμφανίστηκε στον ουρανό ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, προσγειώθηκε σε απόσταση ενός μιλίου και κατέβηκε ο Μουαμάρ Καντάφι ή κάποιος που του έμοιαζε πολύ, με στρατιωτική στολή και τα γυαλιά ηλίου σήμα κατατεθέν.



Το βιβλίο, ένας συνδυασμός ταξιδιωτικού ημερολογίου και επιστημονικού εγχειριδίου εξηγεί γιατί συμβαίνουν οι εκλείψεις, αποκαλύπτει τον ρόλο τους στην ιστορία, στη λογοτεχνία και στους μύθους και επικεντρώνεται στους «κυνηγούς εκλείψεων», οι οποίοι ταξιδεύουν με εκστατικό πάθος σε κάποια από τα πιο απροσπέλαστα σημεία του πλανήτη για να βρουν τη ζώνη ολικότητας.



Στο τελευταίο κεφάλαιο, ο Κλόουζ αναφέρεται σε όλες τις πιθανές παγίδες του ταξιδιού στις ΗΠΑ για την ολική ηλιακή έκλειψη τον Αύγουστο και παραθέτει κάποιες προτάσεις που βασίζονται στις εμπειρίες του: «Θα μπορούσατε να είστε ένας από τους 100 εκατομμύρια ανθρώπους, για τους οποίους η διαδρομή της έκλειψης κανονικά θα ήταν μια ημερήσια εκδρομή με αυτοκίνητο. Έτσι, αν κάνετε το ταξίδι, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα είστε μόνοι. Ξεκινήστε νωρίς!»



O Φράνκ Κλόουζ παρουσίασε χθες το βιβλίο του σε εκδήλωση στο Βασιλικό Ινστιτούτο της Μεγάλης Βρετανίας, οργανισμό επιστημονικής εκπαίδευσης και έρευνας στο Λονδίνο.



Η ολική ηλιακή έκλειψη στις 21 Αυγούστου στις ΗΠΑ είναι η πρώτη μετά το 1918.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ