The Christmas Factory - Ελάτε στη Σχολή Μαγείας!

Ο Άγιος Βασίλης μπορεί να έφυγε η μαγεία των γιορτών όμως παραμένει στο The Christmas Factory!

Μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου ο Μάγος σας υποδέχεται στη Σχολή Μαγείας για να μοιραστεί μαζί σας τα μυστικά του! Μια αίθουσα διδασκαλίας των μαγικών κόλπων και 3 αίθουσες «δοκιμασίας» για ατρόμητους μικρούς και μεγάλους με φαντασία.



Ο πιο μαγικός τρόπος για να ξεκινήσει το 2018 είναι στο The Christmas Factory!



1 Δεκεμβρίου 2017 - 7 Ιανουαρίου 2018



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων



Ώρες λειτουργίας: 10.00 πμ – 10.00μμ



Τιμή εισιτηρίου: 5,50 ευρώ



Δευτέρα - Παρασκευή 2 εισιτήρια στην τιμή του ενός. Η προσφορά ισχύει έως και έως και 22/12!



Παρέες – Full



Αγαπάμε τις όμορφες χριστουγεννιάτικες παρέες και το αποδεικνύουμε έμπρακτα! Όσο πιο πολλοί, τόσο πιο καλά και αυτό άλλωστε σημαίνει για εμάς χαρούμενα Χριστούγεννα!



1ο οικογένειας



Αφορά 4 άτομα και τιμή από 22€ στα 20€



2ο ομαδικό - παρέας



Αφορά 10 άτομα και τιμή από 55€ στα 49€



Προπώληση εισιτηρίων:



Ουρές - Free



Μας αρέσουν οι ουρές, αλλά προτιμάμε τις υπέροχες μακριές ουρές από τους ταράνδους του Άγιου Βασίλη. Αν και εσάς αυτές είναι οι Μόνες αγαπημένες σας ουρές, αποφύγετε ανεπιθύμητες καθυστερήσεις αγοράζοντας τα εισιτήρια σας online στο www.thechristmasfactory.gr , εύκολα, απλά και κυρίως γρήγορα!



και



Εισιτήρια θα διατίθενται καθημερινά και στα ταμεία του «The Christmas Factory» στις εισόδους της Τεχνόπολης.



www.thechristmasfactory.gr



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324



Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»