«Tidal Flow Revisited» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Η ομαδική έκθεση εικαστικών «Tidal Flow» που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη του 2016 σε έναν χώρο 4.000 τ.μ. στο Μοσχάτο, μετά την αντίδραση των θεατών και τη συνεχή διεργασία ανάμεσα στα σημεία επαφής των καλλιτεχνών και του κοινού, φέρνει την έκθεση «Tidal Flow Revisited» που θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, από τις 15 Μαΐου έως και τις 31 Μαΐου 2017.



Κάποιοι καλλιτέχνες έχουν αλλάξει. Κάποια έργα έχουν αντικατασταθεί. Το σύνολο των έργων ξεπερνά τα όρια της φαντασίας και ανοίγει δρόμους, ανοίγει κόσμους. Πρόκειται για ίχνη, για τμηματικά και σιωπηλά απομεινάρια στα οποία πρέπει να δοθεί ένα νόημα, και των οποίων η ερμηνεία είναι ένας κατ’εξοχήν χώρος προβολής των δικών μας πνευματικών και πολιτισμικών πλαισίων.



Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:



Αγγελος Αντωνόπουλος, Αρτεμις Αλκαλάη, Αμαλία Αντωνιάδου, Ανθή Ζάχου, Γιάννης Ζιώγας, Πηνελόπη Κουβαρά, Σοφία Κυριακού, Γεωργία Λαλέ, Δήμητρα Λιάκουρα, Μανώλης Μεραμπελιώτης, Χρήστος Μπληγιάννος, Βικτώρια Νταρίλα,Γιώργος Παλαμάρης,Μαρούσα Παράβαλου,Περικλής Πραβήτας, Μαίρη Ρουσιώτη,Χριστίνα Σημαντήρα, Ηλίας Σιψάς, Μαρία Σχινά, Βαγγέλης Χατζής , Ayis Zita, Laura Dodson, Spy.



Σύλληψη-επιμέλεια έκθεσης: Τζέννυ Τσουμπρή



Η performance με τον τίτλο «Όλη η δυστυχία του ανθρώπου προέρχεται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να καθίσει ήσυχος στο δωμάτιό του» θα παρουσιαστεί, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, στο περιστύλιο της Πινακοθήκης:



Τετάρτη 17 Μαίου στις 21:15

Σάββατο 27 Μαίου στις 21:15

Τρίτη 30 Μαίου στις 21:15



Σύλληψη - ιδεα: Δήμητρα Λιάκουρα

Εκτέλεση: Αρης Παπαδόπουλος



Στο πλαίσιο της Documenta 14, συμπεριλαμβάνεται ως παράλληλη έκθεση της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.



Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά Φίλωνος 29, 185 31 Πειραιάς



Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ώρες λειτουργίας της θα είναι απο 5μμ έως και 10μμ, κάθε μέρα εκτός Κυριακής.



Την ημέρα των εγκαινίων (15 Μαίου) η Ελληνοαμερικανίδα καλλιτέχνις Γεωργία Λαλέ, επιστρέφει στην Αθήνα (μετά από 3 χρόνια), για να πραγματοποιήσει την περφόρμανς In Crisis στα εγκαίνια της έκθεσης Tidal Flow Revisited στην Πινακοθήκη του Πειραιά. Η περφόρμανς σχολιάζει την οικονομική και ηθική κρίση στην Ελλάδα του σήμερα. Η καλλιτέχνης κατά την διάρκεια της δράσης, θα τρώει-μπουκώνει τον εαυτό της με υπερμεγέθη νομίσματά του ενός ΕΥΡΩ. Μέσω αυτής της συμβολικής δράσης επιθυμεί να εκφράσει τις δυσκολίες και παθήματα που αντιμετωπίζει η γενιά της. Μια γενιά η οποία καλείτε να πληρώσει για τις αμαρτίες όσον κυβερνούσαν την Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια.



Τώρα η Ελληνική κοινωνία περιμένει από αυτή την νεά γενιά να θυσιαστεί, να κτίσει το μέλλον της κάτω από την σκιά της πτώχευσης και των δανείων.



Λίγα λόγια για τη Γεωργία Λαλέ



Ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Είναι απόφοιτός της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Πραγματοποίησε το μεταπτυχιακό της στο New York School of Visual Arts, όπου βραβεύτηκε επανειλημμένως με υποτροφίες. Η δουλειά της εξετάζει τα όρια του ανθρώπινου σώματος στα πλαίσια της σύγχρονης κοινωνίας και τις αντιδράσεις του σώματος σε σχέση με παγκόσμιες ανθρωπιστικές και οικονομικές καταστροφές. Η δουλειά της έχει εκτεθεί ευρέως στην Αμερική και την Ευρώπη. Η περφορμανς της #OrangeVest παρουσιάστηκε στην 15η Βιεννάλε Βενετίας της Αρχιτεκτονικής το περασμένο καλοκαίρι.