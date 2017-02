«Το Brexit και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ: αρχή του τέλους ή νέα αρχή;» στο Μέγαρο Μουσικής

Η Karen E. Smith, καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο London School of Economics, θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Το Brexit και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ: Αρχή του τέλους ή νέα αρχή;» την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017.



Ακανθώδη ζητήματα της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας επιχειρούν να προσεγγίσουν μέσα από τις ομιλίες τους οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι του London School of Economics and Political Science που συμμετέχουν στον επιτυχημένο κύκλο διαλέξεων του Megaron Plus, ο οποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το LSE, τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE και το LSE Hellenic Observatory.



O κύκλος των εκδηλώσεων για το 2017 εγκαινιάζεται με την Karen Ε. Smith [Κάρεν Σμιθ], καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και διευθύντρια της Μονάδας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής στο LSE, η οποία, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, στις 7 το βράδυ, θα εξετάσει το θέμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της ομιλίας της με θέμα «Το Brexit και η εξωτερική πολιτική της ΕΕ: αρχή του τέλους ή νέα αρχή;». Συντονίζει ο Kevin Featherstone [Κέβιν Φέδερστοουν], καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE.



Σχολιάζει ο Λουκάς Τσούκαλης, καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής-ΕΛΙΑΜΕΠ. Η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα με ταυτόχρονη μετάφραση. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας (έναρξη διανομής: 5.30 μ.μ.).



Η Κάρεν Σμιθ εξετάζει, στη διάλεξή της στο Μέγαρο, τον αντίκτυπο που θα έχει το Βrexit στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνή παράγοντα και ειδικότερα στην εξωτερική πολιτική της. Χωρίς τους πόρους του Ηνωμένου Βασιλείου, η ΕΕ θα μπορούσε να είναι πιο αδύναμη, αλλά και περισσότερο ενωμένη. Άραγε το Brexit θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει την ΕΕ στην υιοθέτηση μιας περισσότερο συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής;



Karen E. Smith



Είναι καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων και διευθύντρια της Μονάδας Ευρωπαϊκής Εξωτερικής Πολιτικής στο London School of Economics and Political Science. Οι βασικοί ερευνητικοί τομείς της αφορούν τις διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαμόρφωση και εφαρμογή κοινών εξωτερικών πολιτικών στην ΕΕ, την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας και τη χάραξη πολιτικών αναφορικά με τη γενοκτονία εντός των ευρωπαϊκών κρατών. Έχει ακόμη ασχοληθεί εκτενώς με τις σχέσεις ΕΕ-ΟΗΕ.



Η συγγραφική της δραστηριότητα σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι πλούσια. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, τα βιβλία The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms, The Making of EU Foreign Policy: The Case of Eastern Europe, European Foreign Policy: Key Documents καθώς και πολλά άρθρα σε επιστημονικά έντυπα. Tο τελευταίο σύγγραμμά της έχει τίτλο European Union Foreign Policy in a Changing World («Η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο»).



Kevin Featherstone



Καθηγητής Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE. Παράλληλα, είναι επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και Συμπρόεδρος της Μονάδας LSEE-Έρευνα για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Είναι το πρώτο ξένο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) στην Ελλάδα. Κατέχει επίσης τη θέση του αντιπροέδρου στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του «Atomium Culture» στις Βρυξέλλες, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προωθεί τη συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.



Λουκάς Τσούκαλης



Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οργάνωσης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, επισκέπτης καθηγητής στο King’s College του Λονδίνου και στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Μπρυζ. Σπούδασε οικονομικά και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, στο Κολέγιο της Ευρώπης και στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης όπου πήρε το διδακτορικό του και δίδαξε επί σειρά ετών. Εργάστηκε ως καθηγητής στο European Institute του LSE (πρώτος κάτοχος της έδρας Ελευθέριος Βενιζέλος) καθώς και σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και των ΗΠΑ (μεταξύ άλλων, επισκέπτης καθηγητής στο Kennedy School του Χάρβαρντ, 2016).



Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις και έχει λάβει το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας καθώς και της Λεγεώνας της Τιμής από τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας.



Η εκδήλωση θα μεταδοθεί απευθείας μέσω Διαδικτύου και θα είναι ανοικτή σε όλους.



Η παρακολούθηση της μετάδοσης θα είναι εφικτή μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου (www.megaron.gr).



