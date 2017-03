Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φωτίζεται μπλε συμμετέχοντας στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα φωτιστεί με μπλε χρώμα την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό.



Εκατοντάδες κτήρια και ιστορικά μνημεία σε όλο τον κόσμο τη νύχτα της 2ας Απριλίου φωτίζονται με μπλε χρώμα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Light it up Blue» που σκοπό έχει την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τον Αυτισμό.



Εκτός από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα φωτιστούν επίσης με μπλε χρώμα η Πύλη του Αδριανού, το Δημαρχείο Ιωαννίνων και η Ζωσιμαία Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη στα Ιωάννινα.



Η Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά κ. Ειρήνη Νταϊφά, δήλωσε:



«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά που μετά από πρωτοβουλία μου, ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού του Δήμου Πειραιά, συμμετέχουμε ενεργά, την Κυριακή 2 Απριλίου 2017, στην Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, “Light It Up Blue”, της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, φωτίζοντας το στολίδι της πόλης μας, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με το συμβολικό μπλε χρώμα της εκδήλωσης. Εύχομαι στην καθιέρωση του φωτισμού αυτού σε ετήσια βάση, ως έμπρακτη υποστήριξη στις δεκάδες χιλιάδες άτομα με αυτισμό στην χώρα μας».



Η Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά κα Σταυρούλα Αντωνάκου, δήλωσε:



«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για ακόμα μια φορά γίνεται σύμβολο ελπίδας. Με τη φωταγώγηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού θέλουμε να περάσουμε σε όλη την Ελλάδα το μήνυμα ότι ο Αυτισμός μας αφορά όλους. Όλοι μας πρέπει να ενημερωθούμε, να έλθουμε σε επαφή και να αγκαλιάσουμε τα αυτιστικά άτομα και τις οικογένειες τους. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά και την κοινωνία μας. Ο Ο.Π.Α.Ν και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα συνεχίσουν να είναι θερμοί υποστηρικτές και αρωγοί τέτοιου είδους πρωτοβουλιών».