«Το Δώρο» - Παρουσίαση της πρώτης αυτοβιογραφίας σκύλου στο «Monk Grapes and Spirits»

«Το Δώρο», ένα βιβλίο - μαρτυρία για όσα πολέμησαν και κατέκτησαν δύο ψυχές, η Διώνη και η Κατερίνα. Μια ιστορία δύναμης, της δύναμης που βρήκε η Διώνη να σηκώσει το κεφάλι και να παλέψει, να διεκδικήσει όλα όσα της στέρησαν απάνθρωπα.Η πρώτη αυτοβιογραφία σκύλου θα παρουσιαστεί το ερχόμενο Σάββατο στο «Monk Grapes and Spirits» . Ένα βιβλίο, που με τη δύναμη του μαγικού ρεαλισμού επιχειρεί να σας βάλει στη θέση ενός αδέσποτου σκύλου, στη διάβαση του από την κόλαση της καθημερινότητας μέχρι την τελική νίκη…Οι εκδόσεις «WELL DONE M.EΠΕ» σας προσκαλούν στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου «Το Δώρο» της Κατερίνας Παπαποστόλου το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6 μ.μ. στο Monk Grapes and Spirits που βρίσκεται στην οδό Καρόρη 4 στην Αθήνα.Ποια είναι η Διώνη;Πού πάει και πού μας πάει;Από το παλάτι των Ονείρων στο Δάσος των Ευχών και από κει στη μεγάλη πόλη. Ζωή σαν παραμύθι;Όχι! Ζωή αληθινή. Ζωή σαν δώρο. Ζωή που είναι δώρο.Δες μέσα από τα μάτια ενός αδέσποτου σκύλου. Τι βλέπεις; Τι νιώθεις; Αυτή είναι η ζωή τους. Μη γελιέσαι. Κόλαση. Όμως, πώς είναι να ξαναστέκεσαι στα πόδια σου; Ζώα που διδάσκουν, ένα βασίλειο που γκρεμίζεται, ένας σκύλος που ήρθε να μοιράσει αγάπη και να εκπληρώσει μια αρχαία προφητεία, μια νέα εποχή που μόλις ξεκινά.Μια μαγική αλλά αληθινή ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, της θέλησης και της καλοσύνης. Ένα βιβλίο αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς αδέσποτους αγγέλους που χάνουν τη μάχη καθημερινά, αλλά και στους μικρούς ήρωες που στέκονται δίπλα τους ακλόνητοι, διασφαλίζοντάς τους το δικαίωμα στη ζωή.Μια αληθινή μαρτυρία για όσα πολέμησαν και κατέκτησαν αυτές οι δύο ψυχές, η Διώνη και η Κατερίνα. Μια ιστορία δύναμης, της δύναμης που βρήκε η Διώνη να σηκώσει το κεφάλι και να παλέψει, να διεκδικήσει όλα όσα της στέρησαν απάνθρωπα, ο αγώνας της να κερδίσει την αγάπη των ανθρώπων, την οποία βρήκε στη «νεράιδα» της, την Κατερίνα. Ένα μάθημα ζωής που η Κατερίνα θέλησε να μοιραστεί με όλους εμάς, για να πιστέψουμε πως μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα αν το θελήσουμε πραγματικά, μετατρέποντας το αρνητικό σε κάτι θετικό τόσο για μας όσο και γι’ αυτούς που βρίσκονται κοντά μας. Μπορούμε να είμαστε οδηγοί και πρωταγωνιστές στο ταξίδι της ζωής, κι όχι απλοί θεατές. Μπορούμε να αγωνιστούμε και στο τέλος να απολαύσουμε τη νίκη.Η τυχερή μέσα στην ατυχία της Διώνη, η γεννημένη νικήτρια της ζωής, δείχνει δίχως να το ξέρει πόσο σημαντικό Δώρο είναι η ζωή, επισημαίνοντας ότι δεν είναι κάτι δεδομένο, αφού κάποιοι παλεύουν γι’ αυτήν! Ας μην ξεχνάμε ότι οι δυσκολίες της ζωής για όσους δεν καταθέτουν τα «όπλα» θεωρούνται «μεταμφιεσμένες ευλογίες» για τα καλύτερα που έρχονται, αφού η πίστη αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιτυχία.ο Δρ. Χρήστος Καραγιάννης, Κτηνίατρος-ΣυμπεριφοριστήςΑλέξανδρος Μουσούρος, Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής.Διώνη και Κατερίνα Παπαποστόλου, ΣυγγραφείςΒασίλης Γουλιέλμος, ΕκδότηςΛιάνα Δενεζάκη, Συγγραφέας & ΕικονογράφοςΑργυρώ Πιπίνη, ΣυγγραφέαςΜατίνα Λαμπροπούλου, ΖωγράφοςΘέμης Δημητρακόπουλος, Συγγραφέας & Πολιτικός ΕπιστήμοναςΜαρία Κερασόγλου, Πρόεδρος ΜΚΟ ΕΔΡΑΘα ακολουθήσει συζήτηση με τους ομιλητές την οποία θα συντονίζει ο δημοσιογράφος, Ηλίας Καραγιάννης. Η «παραμυθού» Εύη Γεροκώστα θα αφηγηθεί αποσπάσματα του βιβλίου.Στο πανέμορφο ψηλοτάβανο παλιό και με arty στοιχεία ανακαινισμένο σπίτι του Monk Grapes and Spirits θα πραγματοποιηθεί παράλληλη εκδήλωση για παιδιά με θέμα «Βλέπω μέσα από τα μάτια ενός αδέσποτου: Βιωματικές δράσεις με τη Διώνη».«Το Δώρο» είναι ένα βιβλίο για κάθε αδέσποτο σκύλο που πλέον έχει φωνή και δεν φοβάται να μιλήσει για όσα βιώνει. Ένα βιβλίο ενσυναίσθησης. Μια μαγική αλλά αληθινή ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, της θέλησης και της καλοσύνης. Όταν υπάρχει κάτι τόσο δυνατό να μας ενώνει δεν υπάρχει τίποτα μα τίποτα να μας χωρίζει! Και αυτό είναι ο αγώνας για τα δικαιώματα αυτών των τόσο βασανισμένων ψυχών.Το βιβλίο «Το Δώρο» μπορείτε να το αποκτήσετε με ηλεκτρονική παραγγελία από τα site www.welldone.com.gr & www.zwes.gr, από τα βιβλιοπωλεία Ιανός στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.Μέρος των εσόδων του βιβλίου «Το Δώρο» θα διατίθεται στη φροντίδα αδέσποτων ζώων.