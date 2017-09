Το «Game of Thrones»... σε μύτες μολυβιών

Ο έβδομος κύκλος του «Game of Thrones» έχει τελειώσει. Οι fans αδημονούν για τον επόμενο. Και, δεδομένου ότι ο συγγραφέας Τζ. Ρ. Ρ. Μάρτιν αργεί χαρακτηριστικά να ολοκληρώσει τα μυθιστορήματα στα οποία βασίζεται η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά, ο Ρώσος καλλιτέχνης Σαλαβάτ Φιντάι (Salavat Fidai) βάλθηκε να τον βοηθήσει. Πώς; Φιλοτεχνώντας ειδικά μολύβια για τη συγγραφή του επόμενου μυθιστορήματος στο πολύτομο «A Song of Fire and Ice».Στη συλλογή των έργων, τα οποία παρήγγειλε η HBO Asia φιγουράρουν μινιατούρες όπως «The White Walker», «The Iron Throne», «The King of the Night», «The Direwolf of House Stark», τα εραλδικά εμβλήματα των Οίκων στο Γουέστερος, οι δράκοι της Καλίσι, και άλλα.Η συλλογή περιόδευσε, το διάστημα Ιούνιος- Αύγουστος, σε Σιγκαπούρη, Μαλαισία και Ταϊλάνδη.Για να δημιουργήσει την κάθε μοναδική μινιατούρα, ο Σαλαβάτ χρησιμοποιεί μαχαίρι, μεγεθυντικό φακό και μικροσκόπιο με στόχο να προσθέσει μικρολεπτομέρειες. Χρειάζεται έξι με δώδεκα ώρες για κάθε μινιατούρα. «Νομίζω ότι το πιο περίτεχνο κομμάτι ήταν ο "Σιδηρούς Θρόνος"» δήλωσε ο Φιντάι.«Χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες, σε διάστημα μεγαλύτερο των τριών εβδομάδων, για να φιλοτεχνήσω την τελική εκδοχή» διευκρίνισε.Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαλαβάτ Φιντάι εστιάζει σε δημοφιλή θέματα φαντασίας, καθώς επιδίδεται στην τέχνη του. Έχει πιστό κοινό ανάμεσα στους λεγόμενους «superfans», συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Χάρι Πότερ, του Πολέμου των Άστρων και των ηρώων των Marvel Comics.Πηγή: (ΑΠΕ - ΜΠΕ)