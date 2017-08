To re:publica έρχεται στη Θεσσαλονίκη

To re:publica είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ στον κόσμο για τον ψηφιακό πολιτισμό, τα media και το internet, με έδρα το Βερολίνο. Εφέτος διοργανώνεται στο Δουβλίνο στις 7- 8 Σεπτεμβρίου και στη Θεσσαλονίκη 11-13 Σεπτεμβρίου.



Το re:publica ξεκίνησε στα 2007 ως μια συνάντηση bloggers και έκτοτε επεκτείνεται και ενισχύεται για να φτάσει στο σήμερα, οπότε συμμετέχουν πάνω από 8000 ακτιβιστές, επιστήμονες, hackers, bloggers, επιχειρηματίες, ΜΚΟ, digital δημοσιογράφοι και καθένας που η εργασία ή το ενδιαφέρον του σχετίζεται με την ψηφιακή τεχνολογία.



Στόχος του re:publica είναι να δοθεί η δυνατότητα στους δημιουργούς να συνδιοργανώσουν ενεργά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων με τις ιδέες και τα οράματά τους. Στο πλαίσιο κύκλων στρογγυλής τραπέζης η re:publica θα συναντήσει τις κοινότητες από κοντά για να τις δικτυώσει με καλλιτέχνες, φορείς πρωτοβουλιών και ακτιβιστές. Eπιθυμία των εμπνευστών είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος που η ψηφιακή κοινότητα θα μπορεί να συγκεντρώνεται, να συζητά, να ανταλλάσσει ιδέες και να διασκεδάζει, να καταστεί το φεστιβάλ που ο καθένας μας θα ήθελε να παρευρίσκεται. Στο re:publica όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.



Το νέο project με τίτλο «Let’s re:connect EUROPE» απήυθυνε πρόσκληση από τον Ιούνιο για την δεύτερη διοργάνωση στο Δουβλίνο και την πρώτη στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκαν περισσότερα από 90 project, από τα οποία επελέγησαν αυτά που θα παρουσιαστούν στις δύο πόλεις. Μια βασική προσέγγιση του επερχόμενου φεστιβάλ του Σεπτεμβρίου είναι να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της ζωής.



Στόχος είναι να συζητηθεί το όραμα για μια ψηφιακή Ευρώπη, να μελετηθούν οι σημερινές δυσκολίες και να αναπτυχθεί μια πλατφόρμα εγκαινίασης διασυνοριακών συνεργασιών για τα διάφορα project και ιδέες. Στους ταραγμένους καιρούς που διανύουμε χρειάζονται δράσεις και για αυτό η νέα έκδοση του φεστιβάλ εστιάζει στα εργαλεία εκείνα που οριοθετούν ένα κοινό πρόσφορο μέλλον για τη γηραιά ήπειρο. Ένας από τους στόχους του re:publica είναι και η πολιτική δικτύωση: «Συζητάμε, εξετάζουμε και διαφωτίζουμε την σημερινή πολιτική κατάσταση από την οπτική της ψηφιακής σφαίρας. Επιπλέον υπό την μέριμνα του συνεδρίου θα βρίσκονται και άλλοι τομείς όπως η ευρωπολιτική, η αστική ανάπτυξη και η βιωσιμότητα».



Θεματικές Ενότητες



Mερικές από τις θεματικές ενότητες που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του re:publica στην Θεσσαλονίκη είναι:



- Sharing and shaping the future: European Societies in the digital age: Σε όλες σχεδόν τις κοινωνίες της Ευρώπης οι δημοκρατικές δομές γίνονται όλο και πιο ευάλωτες, ο λαϊκισμός και οι ακρότητες ενισχύονται και η μισαλλοδοξία κυριαρχεί δημιουργώντας μια τοξική κατάσταση. Η ενότητα αναζητά απαντήσεις στα ερωτήματα: σε ποια ψηφιακή κοινωνία θέλουμε να ζούμε; Τι είναι αυτό που μας συνδέει; Πώς μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να συνυπάρχουμε σε μια αρμονική ψηφιακή κοινότητα;



- How connected are the digitized cultural artworks with the real ancient culture and history? Μια ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ενότητα που πραγματεύεται το πώς μπορούν τα ψηφιακά μέσα να συμβάλουν στην διατήρηση της ιστορικής αλήθειας. Πώς, ας πούμε ένα virtual μουσείο μπορεί να διατηρήσει την εικόνα μιας κατεστραμμένης συριακής πόλης. Μπορούν, άραγε, οι άνθρωποι να εκτιμήσουν την αξία των γλυπτών του Παρθενώνα,όταν τα βλέπουν σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον;



-Τhessaloniki, Greece and Milano, Italy: Unsung gateways of migration. Πώς οι δύο πόλεις αντιμετώπισαν την ανετοιμότητά τους στην έξαφνη προσφυγική κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη; Πώς αντιδρούν οι θεσμοί στην άφιξη των ανθρπώπων που αποδρούν από τον πόλεμο και την φτώχια; Πώς αντιδρούν οι άνθρωποι όταν η πόλη τους γίνεται η πύλη που εγκλωβίζονται μετανάστες;



- The great Wall: Media in Western and Eastern Europe. Ταξιδεύοντας στα Βαλκάνια μπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα media βρίσκονται σε ένα πιο ανώριμο στάδιο από ό,τι στη βόρεια Ευρώπη και πολλά εξαιρετικά έντυπα καταλήγουν να «βάζουν λουκέτο». Η ενότητα αυτή πραγματεύεται ακριβώς πώς μπορεί η δουλειά των δημοσιογράφων στα Βαλκάνια να συνδεθεί με εκείνων στην υπόλοιπη Ευρώπη και να προστατευθεί, με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ταχεία και άμεση μετάδοση της πληροφορίας και την επικαιροποίηση της επιμόρφωσης. Ένα session εξαιρετικά χρήσιμο για όλη την δημοσιογραφική κοινότητα και όλους όσοι έχουν ενδιαφέρον για τη δημοσιογραφία.