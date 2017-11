Το Santa Claus Kingdom ανοίγει για 6η χρονιά τις Πύλες του!

Το Santa Claus Kingdom, στο εκθεσιακό κέντρο Μ.E.C. Παιανίας, ανοίγει το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και μας καλεί όλους, μικρούς και μεγάλους, να ζήσουμε την πιο φωτεινή Χριστουγεννιάτικη ιστορία και να απολαύσουμε αμέτρητα παιχνίδια με ΕΝΑ μόνο εισιτήριο!Το Παγωμένο Βασίλειο του Santa Claus Kingdom έχει τα πάντα!Σε έναν τεράστιο στεγασμένο χώρο, 13.000 τ.μ., που μένει ανεπηρέαστος από τις κλιματολογικές συνθήκες και συνεχή λειτουργία 12 ωρών καθημερινά, συνδυάζει τη χριστουγεννιάτικη, παραμυθένια ατμόσφαιρα με αμέτρητα παιχνίδια, δημιουργικά και μουσικά εργαστήρια, παιδικές παραστάσεις, Μάγους με απίθανα κόλπα, face painting, αλλά και Χριστουγεννιάτικη Αγορά.Με 1 εισιτήριο για ΟΛΑ τα παιχνίδια τα παιδιά θα ξετρελαθούν από τη χαρά τους, ενώ οι γονείς θα ελέγξουν το κόστος, που δεν θα ξεφύγει από το budget τους.Ένας απέραντος κόσμος παιχνιδιού, χαράς και δημιουργίας που θα σκορπίσει σε όλους μας, για έκτη χρονιά, τη μαγεία των Χριστουγέννων!Χτίσαμε τα ωραιότερα κάστρα, δημιουργήσαμε το πιο μαγικό, παγωμένο δάσος, στήσαμε τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια, σμιλέψαμε το πιο εντυπωσιακό Παγωμένο Βασίλειο, στολίσαμε το πιο ζεστό σπίτι του Αϊ-Βασίλη, για να τον υποδεχθούμε…Eφέτος το Santa Claus Kingdom χτίζει με μεγάλες δόσεις μαγείας και υλικά από τις πιο γλυκές παιδικές ευχές, το πιο όμορφο ΧΩΡΙΟ για να υποδεχθεί τον αληθινό Αϊ – Βασίλη από το Ροβανιέμι, το Santa Claus’ Village.Μέσα σε χιονισμένα δέντρα και αμέτρητα παιχνίδια ξεφυτρώνει το Σπίτι του Αϊ – Βασίλη, στρωμένο με μαγικά χαλιά, διακοσμημένο με τόνους αστερόσκονης και είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ήρωα της καρδιάς μας και βασιλιά των Χριστουγέννων, τον Αϊ – Βασίλη.Τρία μικρά σπιτάκια, δεξιά και αριστερά, το Εργαστήριο του Αϊ- Βασίλη με τους βοηθούς του και τα ξωτικά, ένα μεγάλο στολισμένο Χριστουγεννιάτικο Δένδρο, ένα τεράστιο έλκηθρο με δώρα και ακριβώς δίπλα το Ταχυδρομείο του Αϊ – Βασίλη, ώστε μικροί και μεγάλοι να μπορέσουν να του στείλουν το γράμμα τους … έστω και την τελευταία στιγμή!Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο αληθινός Αϊ- Βασίλης, από το Ροβανιέμι της Λαπωνίας, έρχεται για να εγκαινιάσει το Πάρκο το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου και να μείνει κοντά μας για λίγες ΜΟΝΟ ημέρες.Εφέτος, ο Αϊ – Βασίλης θα περιμένει, από 2 έως και 6 Δεκεμβρίου, τους μικρούς τους φίλους στο Σπίτι του μέσα στο Χωριό του Αϊ – Βασίλη για να βγάλουν μαζί αναμνηστικές φωτογραφίες, να του ψιθυρίσουν το δώρο που περιμένουν τα Χριστούγεννα και να τους ευχηθεί φέτος, να περάσουν τα πιο γλυκά Χριστούγεννα της ζωής τους!Τον Αϊ - Βασίλη περιμένει να τον υποδεχθεί από τη μακρινή πατρίδα του και να τον καλωσορίσει στο Santa Claus Kingdom, ο ένας και μοναδικός, ο παγοκολλητός των παιδιών, ο Frodi!Ο Frodi είναι ο χιονάνθρωπος που δεν λιώνει ποτέ! Είναι αστείος, θαρραλέος, παιχνιδιάρης και αγαπάει όσο τίποτε άλλο τα παιδιά. Βρίσκεται στο Santa Claus Kingdom όλες τις ώρες, έως τις 5 Ιανουαρίου, μαζί με τους φίλους του, την Πριγκίπισσα Amelia, τον Noel το ξωτικό και Kubit τον Τάρανδο, τον φοβερό Μάγο Lockey, για να παίζει και να φωτογραφίζεται με τα παιδιά!Είναι η θεατρική παράσταση, ειδικά φτιαγμένη για το Santa Claus Kingdom, από την ομάδα του «Πολύτεχνο», που έχει 18 χρόνια εμπειρία στο εκπαιδευτικό θέατρο: Και φέτος, ο Frodi και η παρέα του μέσα από μια νέα φανταστική περιπέτεια μας προσκαλούν να γνωρίσουμε τις νέες τους περιπέτειες στην ξακουστή Καστροπολιτεία του Παγωμένου Βασίλειου.Οι γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων καταφθάνουν και τα πάντα κυλούν αρμονικά στο Παγωμένο Βασίλειο! Φέτος, η Πριγκίπισσα Αμέλια αποφάσισε η μέρα των Χριστουγέννων να εορταστεί για όλους τους κατοίκους του Παγωμένου Βασιλείου εντός των πυλών της ξακουστής Καστροπολιτείας και γι’ αυτό το λόγο διοργανώνει μια τεράστια γιορτή, όπου όλοι θα χορέψουν, θα γιορτάσουν και θα ανταλλάξουν δώρα αγάπης! Η πριγκίπισσα Αμέλια θέλει η γιορτή να είναι τέλεια!Έχει καλέσει τους πιο ξακουστούς βάρδους, μάγους, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργούς, μάντισσές και φυσικά τον Αϊ-Βασίλη για να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά! Το σύμβολο της γιορτής θα είναι το πιο μεγάλο Χριστουγεννιάτικο δέντρο – Το δέντρο των ευχών, όπου θα στολιστεί με μετά πιο μοναδικά και ακριβά στολίδια που έχουν μαζευτεί ειδικά για αυτό από κάθε μεριά του Παγωμένου Βασιλείου!Προσωπική επιθυμία της Πριγκίπισσας Amelia, είναι ο Frodi να στολίσει την κορυφή του Δένδρου με το πιο λαμπερό –Σμαραγδένιο Αστέρι των Χριστουγέννων, που θα φωτίσει όλο το Παγωμένο Βασίλειο.Θα καταφέρει ο Frodi ο πιο αγαπημένος παγωμένος φίλος με την πιο ζεστή καρδιά του κόσμου να βάλει το Αστέρι των Χριστουγέννων στην κορυφή του δέντρου; Η δύναμη της Αγάπης θα ξεκλειδώσει τον ήρωα που κρύβουμε μέσα μας; … η συνέχεια επί της «οθόνης» και επί της σκηνής του Santa Claus Kingdom.Στο Santa Claus Kingdom το παραμύθι ξεκινά από την Είσοδο!Η Μαγική Πύλη – Βιβλίο της Καστροπολιτείας καλωσορίζει τους επισκέπτες του Santa Claus Kingdom, που περνούν τη Γέφυρα – με το ποτάμι να κυλά από κάτω – και μέσα από τις μαγικές σελίδες μπαίνουν στον κόσμο του Παραμυθιού…βουτούν στον Παγωμένο Βυθό, ξεκουράζονται στο μαγικό igloo παρέα με το Δράκο Draco, κάνουν παρέα με τα παράξενα ζώα και με ένα Χριστουγεννιάτικο τρένο τους περιμένει για να τους ξεναγήσει στην πιο παραμυθένια πλευρά της πόλης.Εφέτος τα Χριστούγεννα, στη ξακουστή Καστροπολιτεία του Παγωμένου Βασίλειου, το βράδυ έχει έρθει και η ατμόσφαιρα είναι ήδη γιορτινή, η περιπέτεια ξεκινά…Φαντασμαγορικός φωτισμός και χριστουγεννιάτικη μουσική ακούγεται από την Γοργόνα με την άρπα της …Μαγεμένο Δάσος υποδέχεται τους επισκέπτες του ΜΕΚ, όπου ανάμεσα στα δένδρα του ζουν μάγισσες…Η Πριγκίπισσα Amelia, στη στολισμένη με λαμπερούς πολυέλαιους, γούνες και δαντέλες τραπεζαρία, έχει στρώσει γιορτινό, μαγικό τραπέζι με θαλασσινά ασημο -λευκό-χρυσά σερβίτσια για τους «πολύτιμους» φίλους της, τα περίεργα μυθικά όντα! Μια φώκια πίνει το τσάι της και μια αρκούδα σιγοψήνει τα χρυσά ψάρια της…Τεράστιο Φεγγάρι ρίχνει τη λάμψη του στην επιφάνεια της γης και χαρίζει τη θαλπωρή του… Μάγισσες και Μάντισσες, Ιπτάμενες Νεράιδες, , Ιπτάμενος Δράκος, τραπεζαρία και Τζάκι, Πιάνο με ουρά, ζωάκια…Στον Μαγεμένο Βυθό ζουν φάλαινες, δελφίνια, πιγκουίνοι, κοχύλια και ο άγνωστος Πειρατής που φέρνει τα Πάνω-Κάτω στο Βυθό για να απελευθερώσει το μπλε Καράβι που έχει βυθιστεί από τον πάγο!Το Magical Train φορτωμένα δώρα, ξεφυσά, αναβοσβήνει φώτα, χτυπά καμπανάκια και είναι έτοιμο να μας μεταφέρει στη Χώρα των Ονείρων και του Παιχνιδιού!Ανεβείτε στο Christmas express και διασχίστε το Santa Claus Kingdom! Το πανέμορφο τρενάκι που κάνει μια δική του διαδρομή μέσα στο πάρκο και μεταφέρει ασταμάτητα τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους γονείς τους από τη μια άκρη του Πάρκου στην άλλη!Στη Ξωτικο – Χώρα του Λούνα Παρκ, στη χώρα που η χαρά δεν τελειώνει ποτέ, τα πάντα είναι χαρούμενα και παραμυθένια!Όλα τα κλασσικά παιχνίδια του Λούνα Παρκ, το Carousel με τα Ζώα του Τσίρκου, η Αλυσίδα με τις περιστρεφόμενες καρέκλες, το τρελλιάρικο Boogie Boogie, το Ποντίκι που δεν σταματά να γυρνά γύρω από τον εαυτό του, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες Super Cross, το διαστημόπλοιο – μίνι σαφάρι. Η πιο παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα που έχετε ζήσει ποτέ!Στη Frodi’s Iceland όλα είναι στα Λευκά και τα παιχνίδια στον πάγο ατελείωτα!Τεράστιο Παγοδρόμιο, 300 τ.μ., περιμένει μικρούς και μεγάλους, επιδέξιους πατινέρ για ασταμάτητα στριφογυριστά loops αλλά και τους αρχάριους για τα πρώτα τους βήματα στον πάγο. Όποιο κι αν είναι το επίπεδο ή η ηλικία σας, φορέστε τα παγοπέδιλα που θα βρείτε στο Santa Claus Kingdom και ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη διαδρομή!Αλλά και οι λιλιπούτειοι παγοδρόμοι, τα «πιγκουινάκια» μας, μπορούν να μάθουν να γλιστρούν και να κόβουν βόλτες στον πάγο με ασφάλεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτών του Πάρκου.2 Χιονοτσουλήθρες Disc Slide περιμένουν τους μικρούς τους φίλους για τρελές καταβάσεις!Στον Παγωμένο «FROZEN» Στίβο Μάχης, ο αγώνας Frodάκια VS Noelάκια προμηνύεται αμφίρροπος!Ice Rollers, η μοντέρνα εκδοχή του πατινάζ!Εάν περηφανεύεσαι για τις επιδόσεις σου στα rollers δρόμου, το Santa Claus Kingdom σε προκαλεί να αποδείξεις τις ικανότητες και στο Ice Roller! Strob lights και μουσική φέτος δίνουν το ρυθμό στην ολοκαίνουργια disco – πίστα των Ice Rollers!Ισορροπείς, νιώθεις ότι γλιστράς στον πάγο, ότι κάνεις πατινάζ, χορεύεις, βολτάρεις ατελείωτα, και όλα αυτά με τα αγαπημένα σου rollers!Κι αν βαρεθείς, έφυγες για τη Speed LandΚαι εφέτος στο Santa Claus Kingdom σας περιμένει η Πίστα Συγκρουόμενων για Τρελό – Στούκες!H χώρα των αυτοκινήτων και των παιχνιδιών είναι εδώ με αυτοκίνητα Formula 1- go kart, galactica tubes, μηχανές, baby cart, ποδήλατα και κάθε είδους speedαριστά παιχνίδια για όλους. Βάλε ζώνη και φύγαμε για τρελές διαδρομές!Δοκιμάστε τις ικανότητες σας σε μια πλειάδα παιχνιδιών δεξιότητας, όπως o ιππόδρομος, το ψάρεμα και η σκοποβολή και κερδίστε απίθανα δώρα.Amelia’s kids LandΟ μεγαλύτερος Παιδότοπος της πόλης!Το Santa Claus Kingdom για 6η συνεχή χρονιά δημιουργεί τον πιο παραμυθένιο Πριγκιπότοπο, την απόλυτη Χριστουγεννιάτικη Παιχνιδοχώρα!Στίβος μάχης, τσουλήθρες, πισινόμπαλες, 10 τραμπολίνο, αλλά και mini τραμπολίνο, «Ηφαίστειο» για απίθανες κουτρουβάλες, scratch & stick it, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 3 point shot, αναρρίχηση και πολλά ακόμα παιχνίδια περιμένουν τους μικρούς μας φίλους να τα δώσουν όλα παίζοντας!Σε ένα ονειρεμένο σκηνικό, με άρωμα και χρώμα Χριστουγέννων μόλις περάσουμε την Πύλη των Ιπποτών θα βρεθούμε στην Αίθουσα θρόνου όπου η Πριγκίπισσα Αμέλια θα μας καλωσορίσει στην πιο φωτεινή γιορτή των Χριστουγέννων.Παρέα με τους πιο ξακουστούς καλεσμένους της, τον Frodi, τα ζώα του δάσους, μάγους, ζογκλέρ, ταχυδακτυλουργούς, μάντισσες και φυσικά τον Αϊ – Βασίλη θα μας ξεναγήσει στο τεράστιο Ballroom με τους χρυσούς, κρυστάλλινους πολυέλαιους όπου εκεί φέτος θα γίνει ο χορός του Παγωμένου Βασιλείου.Στο κέντρο της Αίθουσας Χορού το Σύμβολο της γιoρτής, το πιο μεγάλο, φωτεινό και υπέρλαμπρο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο – το Δένδρο των Ευχών, με τα πιο ακριβά και μοναδικά στολίδια που έχουν μαζευτεί ειδικά για αυτό από κάθε μεριά του Παγωμένου Βασιλείου και στην κορυφή του το φωτεινό Σμαραγδένιο Αστέρι των Χριστουγέννων!Στο τεράστιο φουσκωτό Κάστρο οι δοκιμασίες πολλές, οι προκλήσεις ακόμα περισσότερες! Ιπποδρόμιο για γρήγορες αλογοδρομίες, μονομάχοι gladiators, παλαιστές σε ξεκαρδιστικές μάχες, 3 ιλιγγιώδεις τσουλήθρες, αναρρίχηση, και πολλές ακόμα δραστηριότητες περιμένουν να τις ανακαλύψεις πίσω από τον τοίχο του μεγαλύτερου action game που έχεις δει ποτέ!Το Santa Claus Kingdom προσφέρει ακόμα, στους μικρούς επισκέπτες Μουσικό Εργαστήριο και πολλά Δημιουργικά εργαστήρια, που φέτος θα τα βρείτε μέσα στο Χωριό του Αϊ – Βασίλη όπου ειδικοί παιδαγωγοί κατευθύνουν τα παιδιά πως να φτιάξουν μόνα τους κάρτες, στολίδια, διακοσμητικά και δώρα από πολλά και διαφορετικά υλικά. Face Painting, ο Μάγος Τριστάν, Ξυλοπόδαροι, Ξωτικά, Αφήγηση Κλασσικών Παραμυθιών και πολλά διαδραστικά παιχνίδια, Καλικαντζαροδιαγωνισμοί, Zumba, Διαγωνισμοί για μικρούς Χορευτές – Πιγκουϊνάκια!Οργανωμένη αγορά με καταστήματα όπου οι ενήλικες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεσκάσουν λίγο και να ξοδέψουν ευχάριστα την ώρα τους, κάνοντας μερικά από τα γιορτινά τους ψώνια, την ώρα που τα παιδιά τους…ξεθεώνονται στο παιχνίδι.Santa Claus Kingdom – Εάν δεν το πιστέψεις, δεν θα το ζήσεις!Τοποθεσία:M.E.C. Παιανίας, μέσω της Λεωφ. Λαυρίου (αριθμός 301)Ενιαίο εισιτήριο για όλα τα παιχνίδια 8 ευρώ για γονείς, 14 ευρώ για παιδιά, ειδική πολιτική για ανέργους και πολύτεκνους.Πληροφορίες / Κρατήσεις:210 6199 777 | www.SantaClausKingdom.com