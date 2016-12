Tο Santa Claus Kingdom υποδέχεται τους Μπομπ Σφουγγαράκη, Πάτρικ και την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια

Το Santa Claus Kingdom, στο εκθεσιακό κέντρο Μ.E.C. Παιανίας, άνοιξε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου και έως τις 6 Ιανουαρίου μας μεταφέρει όλους, μικρούς και μεγάλους, στα πιο Μαγικά Χριστούγεννα της Αθήνας!Το Santa Claus Kingdom, σε έναν τεράστιο στεγασμένο χώρο, 13.000 τ.μ., που μένει ανεπηρέαστος από τις κλιματολογικές συνθήκες και συνεχή λειτουργία 12 ωρών καθημερινά, συνδυάζει τη Χριστουγεννιάτικη, παραμυθένια ατμόσφαιρα με πάρα πολλά παιχνίδια, - πάνω από 40 παιχνίδια (!) - αλλά και δημιουργικά και μουσικά εργαστήρια, παιδικές παραστάσεις, αθλητικές επιδείξεις, Μάγους και απίθανα μαγικά κόλπα, face painting ...Με 1 εισιτήριο για ΟΛΑ τα παιχνίδια τα παιδιά θα ξετρελαθούν από τη χαρά τους, ενώ οι γονείς θα ελέγξουν το κόστος, που δεν θα ξεφύγει από το budget τους.Ένας απέραντος κόσμος παιχνιδιού, χαράς και δημιουργίας που θα σκορπίσει σε όλους μας, για πέμπτη χρονιά, τη μαγεία των Χριστουγέννων!Χτίσαμε τα ωραιότερα κάστρα, στήσαμε τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια, σμιλέψαμε τo πιο εντυπωσιακό Παγωμένο Βασίλειο, στολίσαμε το πιο ζεστό σπίτι του Αϊ-Βασίλη, έχουμε τα πιο διασκεδαστικά παιχνίδια...Στο Santa Claus Kingdom θα σας υποδεχθεί και θα σας καλωσορίσει ο ένας και μοναδικός, ο παγοκολλητός των παιδιών, ο χιονάνθρωπος που δε λιώνει ποτέ, ο Frodi!Είναι αστείος, θαρραλέος, παιχνιδιάρης και αγαπάει όσο τίποτε άλλο τα παιδιά. Βρίσκεται στο Santa Claus Kingdom όλες τις ώρες, έως τις 6 Ιανουαρίου, μαζί με τους φίλους του, την Πριγκίπισσα Amelia και το φοβερό Μάγο Lockey, για να παίζει και να φωτογραφίζεται με τα παιδιά!Ο Frodi είναι η επίσημη μασκότ του Πάρκου και έχει ετοιμάσει κάτι σπέσιαλ για τους μικρούς του φίλους:Υποδέχεται στο Santa Claus Kingdom τον Μπομπ Σφουγγαράκη, τον Πάτρικ και την Ντόρα τη μικρή εξερευνήτρια!5-8 το απόγευμαΚαι όλοι μαζί θα περιμένουν τους φίλους τους να έρθουν να παίξουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους!Η πιο εντυπωσιακή «Παγωμένη» είσοδος!Φέτος στο Santa Claus Kingdom η Μαγεία ξεκινά από την Είσοδο! Η πιο εντυπωσιακή είσοδος που έγινε έως τώρα, μας καλωσορίζει και μας «βάζει» αμέσως στην παραμυθένια ατμόσφαιρα και στο Πνεύμα των Χριστουγέννων: Παγωμένη είσοδος και ένα χιονισμένο Δάσος με πάρα πολλά δένδρα υποδέχεται τους επισκέπτες του ΜΕΚ.Το Μαγικό «Παγωμένο Βασίλειο» και ο μεγαλύτερος Διαγωνισμός Μαγείας!Η Μαγική Πύλη του Καστροπολιτείας καλωσορίζει τους επισκέπτες του Santa Claus Kingdom, περνούν τη Γέφυρα – με το ποτάμι να κυλά κάτω από τη γέφυρα - και αμέσως μεταφέρονται στο μαγικό κόσμο του Santa Claus Kingdom.Μια σκηνογραφημένη αναπαράσταση, φαντασμαγορικός φωτισμός και γιορτινή μουσική εντάσσει τους επισκέπτες στο γιορτινό κλίμα και στην παραμυθένια ατμόσφαιρα του Παγωμένου Βασιλείου:Φέτος τα Χριστούγεννα, στην ξακουστή Καστροπολιτεία του Παγωμένου Βασίλειου θα διεξαχθεί ο μεγαλύτερος διαγωνισμός Μαγείας που έγινε ποτέ!Οι πιο γνωστοί μάγοι από κάθε γωνιά του Παγωμένου Βασιλείου, θα συμμετάσχουν με σκοπό να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο του «Χρυσού Ραβδιού».Στην αίθουσα του θρόνου η Πριγκίπισσα Amelia υποδέχεται τους Μάγους από όλη την επικράτεια του Παγωμένου βασιλείου ... Τεράστιο Φεγγάρι ρίχνει τη λάμψη του στην επιφάνεια της γης και χαρίζει τη θαλπωρή του... Μάγισσες και Μάντισσες, Ιπτάμενες Νεράιδες, μαγικά ραβδιά, σκουπόξυλα, χύτρες, ελιξίρια, "Το Βιβλίο της Μαγείας", Ιπτάμενος Δράκος, τραπεζαρία και Τζάκι, Πιάνο με ουρά, ζωάκια...Στην Καστροπολιτεία το βράδυ έχει έρθει και η ατμόσφαιρα είναι ήδη γιορτινή... στην πλατεία του χωριού οι κάτοικοι του Παγωμένου Βασιλείου στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο, ετοιμάζονται να υποδεχθούν τα Χριστούγεννα και να παρακολουθήσουν το μεγάλο διαγωνισμό Μαγείας... Ο μονόκερως του Παγωμένου Βασιλείου εξιστορεί τις περιπέτειες του Παγωμένου Βασιλείου τραγουδώντας...Στη Μαγική Χώρα του Λούνα Παρκ, στη χώρα που η χαρά δεν τελειώνει ποτέ, τα πάντα είναι παραμυθένια!Όλα τα κλασσικά παιχνίδια του Λούνα Παρκ, το Carousel με τα Ζώα του Τσίρκου, η Αλυσίδα με τις περιστρεφόμενες καρέκλες, το τρελλιάρικο Bookie Bookie, το Ποντίκι που δεν σταματά να γυρνά γύρω από τον εαυτό του, τα αυτοκίνητα και οι μοτοσυκλέτες Super Cross, το διαστημόπλοιο - μίνι σαφάρι. Η πιο ξεχωριστή, παιχνιδιάρικη ατμόσφαιρα που έχετε ζήσει ποτέ!Ταξιδέψτε με το Christmas Express στη Χώρα των Ονείρων!Ανεβείτε στο Christmas Express και διασχίστε το Santa Claus Kingdom! Το πανέμορφο τρενάκι που κάνει μια δική του διαδρομή μέσα στο πάρκο και μεταφέρει ασταμάτητα τους μικρούς μας φίλους αλλά και τους γονείς τους από τη μια άκρη του Πάρκου στην άλλη!Στο Παγωμένο Βασίλειο τα παιχνίδια στον πάγο είναι ατελείωτα!Τεράστιο Παγοδρόμιο, 400 τ.μ., περιμένει μικρούς και μεγάλους, επιδέξιους πατινέρ για ασταμάτητα στριφογυριστά λούπ αλλά και τους αρχάριους για τα πρώτα τους βήματα στον πάγο. Όποιο κι αν είναι το επίπεδο ή η ηλικία σας, φορέστε τα παγοπέδιλα που θα βρείτε στο Santa Claus Kingdom και ετοιμαστείτε για μια αξέχαστη διαδρομή!Αλλά και οι μικροί μας φίλοι, οι λιλιπούτειοι παγοδρόμοι, τα "πιγκουινάκια" μας, μπορούν να μάθουν να γλιστρούν και να κόβουν βόλτες στον πάγο με ασφάλεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτών του Πάρκου.2 Χιονοτσουλήθρες Disc Slide περιμένουν τους μικρούς τους φίλους για τρελές καταβάσεις!Ice Rollers, η μοντέρνα εκδοχή του πατινάζ!Εάν περηφανεύεσαι για τις επιδόσεις σου στα rollers δρόμου, το Santa Claus Kingdom σε προκαλεί να αποδείξεις τις ικανότητες και στο Ice Roller! Strob lights και μουσική φέτος δίνουν το ρυθμό στην ολοκαίνουργια disco - πίστα των Ice Rollers!Ισορροπείς, νιώθεις ότι γλιστράς στον πάγο, ότι κάνεις πατινάζ, χορεύεις, βολτάρεις ατελείωτα, και όλα αυτά με τα αγαπημένα σου rollers!Κι αν βαρεθείς, έφυγες για τη Speed LandΓια πρώτη Φορά στο Santa Claus Kingdom Πίστα Συγκρουόμενων για Τρελό - Στούκες!H χώρα των αυτοκινήτων και των παιχνιδιών είναι εδώ με αυτοκίνητα Formula 1- go kart, galactica tubes, μηχανές, baby cart, ποδήλατα και κάθε είδους speedαριστά παιχνίδια για όλους. Βάλε ζώνη και φύγαμε για τρελές διαδρομές!Δοκιμάστε τις ικανότητες σας σε μια πλειάδα παιχνιδιών δεξιότητας, όπως o ιππόδρομος, το ψάρεμα και η σκοποβολή και κερδίστε απίθανα δώρα.Ο μεγαλύτερος Παιδότοπος της πόλης!Το Santa Claus Kingdom για 5η συνεχή χρονιά δημιουργεί την απόλυτη Χριστουγεννιάτικη Παιχνιδοχώρα!Στίβος μάχης, τσουλήθρες, πισινόμπαλες, 10 τραμπολίνο, αλλά και mini τραμπολίνο, «Ηφαίστειο» για απίθανες κουτρουβάλες, scratch & stick it, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 3 point shot, αναρρίχηση και πολλά ακόμα παιχνίδια περιμένουν τους μικρούς μας φίλους να τα δώσουν όλα παίζοντας!Η μεγαλύτερη Καστροπολιτεία που έχετε δει ποτέ!Στο τεράστιο φουσκωτό Κάστρο οι δοκιμασίες πολλές, οι προκλήσεις ακόμα περισσότερες! Ιπποδρόμιο για γρήγορες αλογοδρομίες, μονομάχοι gladiators, παλαιστές σε ξεκαρδιστικές μάχες, 3 ιλιγγιώδεις τσουλήθρες, αναρρίχηση, και πολλές ακόμα δραστηριότητες περιμένουν να τις ανακαλύψεις πίσω από τον τοίχο του μεγαλύτερου action game που έχεις δει ποτέ!Το Παραμύθι των Χριστουγέννων ζωντανεύει αποκλειστικά στο Santa Claus Kingdom!«Οι Περιπέτειες του Frodi στο Παγωμένο Βασίλειο: Το Μαγικό Βιβλίο με τα Μυστικά!» Είναι η θεατρική παράσταση, ειδικά φτιαγμένη για το Santa Claus Kingdom, από την ομάδα του "Πολύτεχνο", που έχει 17 χρόνια εμπειρία στο εκπαιδευτικό θέατρο:Φέτος, ο Frodi και η παρέα του –μαζί με την πριγκίπισσα Amelia και τον κακό μάγο Lockey - μέσα από μια φανταστική περιπέτεια, μας μεταφέρουν στο κόσμο της μαγείας και μας προσκαλούν να γνωρίσουμε τις νέες τους περιπέτειες στην ξακουστή Καστροπολιτεία του Παγωμένου Βασίλειου. Εκεί που θα διεξαχθεί ο μεγαλύτερος διαγωνισμός Μαγείας που έγινε ποτέ! Οι πιο γνωστοί μάγοι από κάθε γωνιά του Παγωμένου Βασιλείου, θα συμμετέχουν με σκοπό να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο του "Χρυσού Ραβδιού" και την καρδιά της πριγκίπισσας Amelia ... η συνέχεια επί της «οθόνης» και επί της σκηνής του Santa Claus Kingdom...Δημιουργικά ΕργαστήριαΤο Santa Claus Kingdom προσφέρει ακόμα, στους μικρούς επισκέπτες Μουσικό Εργαστήριο και πολλά Δημιουργικά εργαστήρια, όπου ειδικοί παιδαγωγοί κατευθύνουν τα παιδιά πως να φτιάξουν μόνα τους κάρτες, στολίδια, διακοσμητικά και δώρα από πολλά και διαφορετικά υλικά. Face Painting, ο Μάγος Τριστάν και ο Μάγος Don, Ξυλοπόδαροι, Ξωτικά, Αφήγηση Κλασσικών Παραμυθιών και πολλά διαδραστικά παιχνίδια, Καλικαντζαροδιαγωνισμοί, Zumba, Διαγωνισμοί για μικρούς Χορευτές – Πιγκουϊνάκια!Οργανωμένη αγορά με πολλά καταστήματα όπου οι ενήλικες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεσκάσουν λίγο και να ξοδέψουν ευχάριστα την ώρα τους, κάνοντας μερικά από τα γιορτινά τους ψώνια, την ώρα που τα παιδιά τους... ξεθεώνονται στο παιχνίδι.Και εάν πεινάσετε σας περιμένουν στην «Κουζίνα του "Αϊ – Βασίλη» καταπληκτικά snack bar, εστιατόρια, καταστήματα με γλυκές απολαύσεις, παγωτά, βάφλες, Grill House, Pizza και ζουμερά Burgers, Κρέπες, Pop Corn, δροσιστικές γρανίτες και άλλες λιχουδιές για να χαλαρώσετε όλοι, μικροί και μεγάλοι, και να απολαύσετε την παραμονή σας στο χώρο.Το Πάρκο είναι στεγασμένο, και εξασφαλίζει ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες στους επισκέπτες του, (δεν επηρεάζεται από χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες) και οι προδιαγραφές των παιχνιδιών είναι απόλυτα ασφαλείς για τα παιδιά.Με 1 εισιτήριο για ΟΛΑ τα παιχνίδια τα παιδιά θα ξετρελαθούν από τη χαρά τους, ενώ οι γονείς θα ελέγξουν το κόστος που δεν θα ξεφύγει από το budget τους. Η προαγορά εισιτηρίου εξασφαλίζει καλύτερη τιμή εισιτηρίου!Η τιμή των εισιτηρίων στην προπώληση είναι7 ευρώ για γονείς12 ευρώ για παιδιάΗ προπώληση θα ξεκινήσει άμεσα στα παρακάτω σημείαwww.viva.gr11876σε όλα τα καταστήματαPublic, Παπασωτηρίου, Seven Spots, Relaod, Media Markt, Ευριπίδης ΒιβλιοπωλείαΑγορά εισιτηρίων στο Ταμείο του Santa Claus KingdomΕνιαίο εισιτήριο για όλα τα παιχνίδια8 ευρώ για γονείς14 ευρώ για παιδιάειδική πολιτική για ανέργους και πολύτεκνουςΩράριοΤο Santa Claus Kingdom θα λειτουργείέως τις 6 Ιανουαρίου 2017Καθημερινά10 π.μ. – 10 μ.μ.Τηλέφωνο επικοινωνίας210 6199 777Το Santa Claus Kingdom διοργανώνεται από την εταιρεία Λούνα Παρκ «Τα Αηδονάκια», που για πάνω από 34 χρόνια ψυχαγωγεί το παιδί και όλη την οικογένεια! Είναι απολύτως ασφαλή και έχουν Πιστοποίηση ποιότητος και ασφάλειας από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)