Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Το «Sex and the City» ήταν μια σειρά για την αγάπη

Αν και πολλοί άνθρωποι ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι το «Sex and the City» ήταν μια σειρά για την τόνωση της γυναικείας αυτοπεποίθησης, στην ουσία της, σύμφωνα με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, ήταν ένα σίριαλ για την αγάπη.



«Δεν νομίζω ότι η τόνωση της αυτοπεποίθησης ήταν κάτι που χρησιμοποιήθηκε έστω μία φορά, από τους σεναριογράφους ή μεταξύ των γυναικών ηθοποιών», δήλωσε η Πάρκερ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας της με την Μισέλ Φάιφερ στο πλαίσιο της εκπομπής του Variety «Actors on Actors, που θα προβληθεί ολόκληρη στις 13 Ιουνίου.



Το σίριαλ που διήρκεσε έξι σεζόν και βασίστηκαν σε αυτό δύο κινηματογραφικές ταινίες ακολουθούσε τη ζωή της Κάρι Μπράντσο, που ενσάρκωνε η Πάρκερ, και τη στενή φιλική σχέση μίας παρέας γυναικών. «Θυμάμαι όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά ήταν σοκαριστικό για τους ανθρώπους. Ήταν αμφιλεγόμενο», είπε η Φάιφερ.



Ως αρθρογράφος η Μπάντσο μιλούσε ειλικρινά, ενώ εξερευνούσε την περιέργειά της γύρω από το σεξ και την πολιτική για την σεξουαλικότητα.



«Επειδή ήταν συγγραφέας μπορούσε να θέσει πολλές προκλητικές ερωτήσεις και να παρατηρεί και οι άλλοι χαρακτήρες μπορούσαν, ως αρχέτυπα, να κάνουν κάποιες επιλογές. Δεν ήταν σκοπός η τόνωση, υποθέτω ότι είναι μέρος μου», είπε.



Έχοντας ακόμα και μία καθαρά γυναικεία ομάδα σεναριογράφων, η Πάρκερ είπε ότι δεν σκέφτηκε πως ο σκηνοθέτης Μάικλ Πάτρικ Κινγκ θα πρότεινε να στοχεύει η εκπομπή στην τόνωση των γυναικών.



«Νομίζω ότι τους άρεσε να λένε ιστορίες για γυναίκες. Αυθεντικές και συχνά αστείες», είπε και πρόσθεσε: «Ήταν η εποχή και ο τόπος, οικονομικά και πολιτικά, που μας επέτρεψαν να πούμε αυτές τις ιστορίες με αυτόν τον τρόπο».



Κοιτάζοντας προς τα πίσω, είπε ότι είναι ευτυχής που η συγγραφική ομάδα απέφυγε να γράψει για την τόνωση της αυτοπεποίθησης των γυναικών.