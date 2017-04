Μία εξαιρετικά σημαντική και επίκαιρη εκδήλωση πραγματοποιεί, ο ιστότοπος το «Κιβώτιο του Πολιτισμού», με θέμα: «Το τέλος της Ευρώπης; Ο Τραμπ και οι μεταναστευτικές ροές. Δημοκρατία», με ομιλητή τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Κώστα Δουζίνα, στις 21 Απριλίου ημέρα Παρασκευή στην αίθουσα Ανδρόγεω στις 8,30 το βράδυ.Ο Κώστας Δουζίνας, στοχαστής διεθνούς εμβέλειας με καθολική παιδεία για τον άνθρωπο και τα πολιτικά τεκταινόμενα στον πλανήτη θα αναλύσει τα εκρηκτικά προβλήματα της Ευρώπης σε μια περίοδο ραγδαίων και απρόβλεπτων μεταβολών. Η ημερομηνία 21 Απριλίου, επέτειος της κατάλυσης της Ελληνικής Δημοκρατίας από τις στρατιωτικές δυνάμεις της χούντας, είναι ημέρα μνήμης και κριτικού επαναστοχασμού για την πορεία της χώρας μας και τη Δημοκρατία.Οι Ευρωπαικές αξίες και τα οράματα για μια Ευρώπη των λαών, έχουν ηττηθεί από τις δυνάμεις της αγοράς και της τεχνοκρατίας. Θα προχωρήσουν οι ενοποιητικές διαδικασίες της Ευρώπης στη βάση του αρχικού οράματος; Τι θα πράξουν οι χώρες της Δύσης με τον αναδυόμενο εθνικισμό και την άνοδο των ακροδεξιών κινημάτων; Όλα φαίνεται να είναι ανοιχτά σε μια ανατροφοδοτούμενη ρευστότητα. Από την άλλη πλευρά το ζήτημα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς, είναι μείζον πολιτικό πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Τι θα πράξουν οι χώρες της Δύσης για ένα θέμα Πολιτικού Ανθρωπισμού που αφορά την υπόσταση της Δημοκρατίας και τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων; Ο απρόβλεπτος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τραμπ, τι θα πράξει για το σύνολο των γεωπολιτικών ζητημάτων, τη Δημοκρατία, την Ευρώπη, και το Μεταναστευτικό που αποκτά εκρηκτικές διαστάσεις; Καίρια ερωτήματα στα οποία ο πολιτικό φιλόσοφος και καθολικός στοχαστής, Κώστας Δουζίνας θα ανιχνεύσει απαντήσεις και θα θέσει νέα ερωτήματα.Ο Κώστας Δουζίνας είναι Βουλευτής στην περιφέρεια Α’ Πειραιώς και Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής της Βουλής. Είναι καθηγητής της Νομικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Κολλέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Διευθυντής του Ινστιτούτου του Birkbeck στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Birkbeck Institute for the Humanities).Ο Δουζίνας πήρε Μάστερ και Διδακτορικό από το London School of Economics. Με την ολοκλήρωση των σπουδών του δίδαξε σε πολλά Πανεπιστήμια μεταξύ των οποίων Middlesex, Lancaster, Πράγας, Αθηνών, Πεκίνου, Princeton, Ρίο ντε Τζανειρο, Πρετόριας και Σύντνευ. Eίναι επισκέπτης καθηγητής στο PUC Rio de Janeiro και στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Δικαιοσύνης στο Sydney της Αυστραλίας.Είναι ιδρυτικό μέλος των Νομικών Σχολών του Birkbeck και του Πανεπιστημίου Κύπρου και της θεωρητικής σχολής των Κριτικών Νομικών Σπουδών (Critical Legal Studies). Εχει διατελέσει πρόεδρος της Νομικής Σχολής, Κοσμήτορας και αντιπρύτανης του Κολλεγίου Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι διευθύνων εκδότης του περιοδικού Law and Critique και διευθυντής του εκδοτικού οίκου Birkbeck Law Press.Ο Κώστας Δουζίνας έχει δημοσιεύσει πάνω από 15 βιβλία σε θέματα νομικής και πολιτικής φιλοσοφίας, συνταγματικού δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αισθητικής και κριτικής θεωρίας. Το πρόσφαρα βιβλία στα Αγγλικά είναι τα Philosophy and Resistance in the Crisis (2014) Syriza in Power: Reflections of an Accidental Politician (2017). Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 12 γλώσσες και έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις. Οι ελληνικές εκδόσεις των βιβλίων του περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:Συνταγματισμός και Κριτική Θεωρία, Ο Λόγος του Νόμου, Νόμος και Aισθητική, Το Τέλος των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Αντίσταση και Φιλοσοφία στην Κρίση, Ριζοσπαστική Πολιτική και Νομική Φιλοσοφία. Το έργο του έχει τιμηθεί με πολλές διεθνείς διακρίσεις και τα βιβλία του εχουν μεταφραστεί σε 12 γλώσσες. Γράφει στην εφημερίδα Guardian και άλλες Ευρωπαικές εφημερίδες και ιστοσελίδες, έχει μόνιμη στήλη στην Εφημερίδα Συντακτών (Πολιτικά και Φιλοσοφικά Επίκαιρα http://www.efsyn.gr/themata/politika-epikaira) και είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.