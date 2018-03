To Whom It May Concern - Αποκαλύπτοντας γνώριμες πτυχές του αγνώστου στο ΚΜΣΤ

To Whom It May Concern - Αποκαλύπτοντας γνώριμες πτυχές του αγνώστου είναι ο τίτλος της εικαστικής εγκατάστασης που παρουσιάζεται στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι) από τις 30 Μαρτίου έως και τις 15 Απριλίου 2018, σε σύλληψη και επιμέλεια του Αλέξανδρου Μιχαήλ και σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.To whom it may concern. Μια φράση που χρησιμοποιείται σε μια επιστολή προς άγνωστους παραλήπτες. Άγνωστος. Αυτός που δε μας είναι γνωστός ή γνώριμος. Άγνωστο. Το ξένο. Το αδιανόητο. Το αινιγματικό. Αυτό που βρίσκεται πέρα από τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας. Όλοι ξέρουμε τον HIV. Πόσοι, όμως, από εμάς γνωρίζουμε, ουσιαστικά, τη σημερινή πραγματικότητα γύρω από αυτόν; Είμαστε ενήμεροι για την ιατρική πρόοδο που, όχι μόνο εξασφαλίζει μια ποιοτική ζωή σε ανθρώπους που ζουν με τον ιό, αλλά και καθιστά δύσκολη τη μετάδοσή του; Και μήπως δεν είναι η δική μας άγνοια που τρέφει την κοινωνική προκατάληψη, τον φόβο μας απέναντι στον HIV και την πεποίθησή μας ότι δε μας αφορά;Αποτέλεσμα μιας βιωματικής και δημιουργικής διαδικασίας με ανθρώπους που ζουν ή εργάζονται με τον HIV, η εικαστική εγκατάσταση To Whom It May Concern μας προ(σ)καλεί να δούμε τον HIV αλλιώς: όχι ως απειλή, αλλά ως μια ανθρώπινη εμπειρία, την οποία όλοι μπορούμε να κατανοήσουμε και με την οποία όλοι μπορούμε να συνδεθούμε. Χωρίς φόβο. Χωρίς προκατάληψη. Να κοιτάξουμε τον HIV όπως πραγματικά είναι: κάτι που μας αφορά.Σε συνεργασία με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» και τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Κέντρο Ζωής» για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν με τον HIV.Με την υποστήριξη του START – Create Cultural Change, ένα πρόγραμμα που υλοποιείται μέσω του Ιδρύματος Robert Bosch σε συνεργασία με το Goethe Institut Thessaloniki και τη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων (Bundesvereinigung Soziokultureller Zentren e.V.). Υποστηρικτές προγράμματος: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και Ίδρυμα Μποδοσάκη.Μέσα από το θέατρο, την performance και την εικαστική εγκατάσταση, δουλεύοντας συχνά με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, το έργο του ερευνά την κατασκευή του εαυτού στο πλαίσιο πολιτισμικών, εθνικών και φυλετικών ταυτοτήτων. Αναζητά διαρκώς νέες μορφές αναπαράστασης του κοινωνικού, θέτοντας συχνά σε δοκιμασία τα όρια του επιτρεπτού και του αποδεκτού. Σπούδασε και εργάστηκε στο Λονδίνο. Από το 2012, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δουλεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας βραβευθεί, δεχθεί αναθέσεις και τιμηθεί με χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Σημαντικές συνεργασίες του περιλαμβάνουν το Marina Abramovic Institute, τον Mark Storor κ.ά. Είναι υπότροφος του Robert Bosch Stiftung.Η «Θετική Φωνή» είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος και ιδρύθηκε το 2009. Καταστατικοί σκοποί του Συλλόγου είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, η αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και ο περιορισμός των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα, όπως και η καταπολέμηση του στιγματισμού που υφίστανται οι συμπολίτες μας που ζουν με τον HIV. Ο Σύλλογος έχει περισσότερα από 400 εγγεγραμμένα μέλη, 25 εργαζόμενους και ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 650 ενεργούς εθελοντές σε όλη την Ελλάδα. Στο πεδίο της πρόληψης, η «Θετική Φωνή» λειτουργεί από το 2012 τα Κλινικά Κέντρα Πρόληψης «Checkpoint». Με δύο σταθερές δομές στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και δύο κινητές μονάδες, παρέχεται η δυνατότητα για δωρεάν και ανώνυμο τεστ για HIV, HCV, HBV και Syphilis με τη μέθοδο «rapid test».Το «Κέντρο Ζωής» ιδρύθηκε το 1991 και είναι το πρώτο αναγνωρισμένο, μη κερδοσκοπικό, μη κυβερνητικό σωματείο στην Ελλάδα που προσφέρει δωρεάν, μοναδικές υπηρεσίες και προγράμματα (ψυχοκοινωνική και νομική υποστήριξη, Κέντρο Ημέρας κτλ.), καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ανθρώπων που ζουν με HIV/AIDS, των οικογενειών και των συντρόφων τους. Όλα αυτά τα χρόνια, στέκεται στο πλάι όλων όσοι το προσεγγίζουν, χωρίς καμιά διάκριση ως προς το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την εθνικότητα, χάρη στην πολύτιμη προσφορά του μεγάλου δικτύου εθελοντών και του άρτιου επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει.Τα Checkpoint είναι μη κλινικά κέντρα πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής της εξέτασης για τους ιούς HIV, HBV και HCV που λειτουργούν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα Checkpoint είναι μια πρωτοβουλία της «Θετικής Φωνής», του Συλλόγου Οροθετικών στον HIV Ελλάδος, σε συνεργασία με το Aids Healthcare Foundation (AHF) και το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Τα Checkpoint έχουν καταφέρει να διαγνώσουν το 32% του συνόλου των νέων κρουσμάτων HIV στην Ελλάδα και να συμβάλουν στην εκτιμώμενη μείωση του επιπολασμού του HIV στη χώρα, όπως διαφαίνεται από τη μείωση του αριθμού των νέων διαγνώσεων την τελευταία διετία.Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, Λιμάνι)Ωράριο λειτουργίας: www.cact.gr/news/easter2018Ο επιμελητής θα είναι παρών καθ’όλη τη διάρκεια της έκθεσης.*Μετά τα εγκαίνια θα ακολουθήσει δημιουργική συζήτηση με τον επιμελητή της έκθεσης και εκπροσώπους του Κέντρου Ζωής.Σύλληψη – Επιμέλεια: Αλέξανδρος ΜιχαήλΕπιμέλεια υλικού – Σχεδιασμός εγκατάστασης: Φώτης ΣαγώναςΣχεδιασμός ήχου: Μάριος Β. ΑποστολακούληςΤεκμηρίωση (video, φωτογραφία): Χρήστος ΚυριαζίδηςΣχεδιασμός υλικού επικοινωνίας: Παναγιώτης Γιωργάκας, ThreehopΕυθύνη – συνεργασία για το ΚΣΤΘ: Εύη Παπαβέργου, Κατερίνα Παρασκευά