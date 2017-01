«Το χρώμα του μύθου» - Το νέο βιβλίο των εκδόσεων «Flip the myth»

Το νέο βιβλίο των εκδόσεων «Flip the myth» έχει τίτλο «Το χρώμα του μύθου» και αποτελεί την πιο ευχάριστη πρόταση γνωριμίας και ενασχόλησης με τη ζωγραφική των αρχαίων Ελλήνων. Υπάρχουν 35 ασπρόμαυρες παραστάσεις από αρχαία αγγεία που μας καλούν να τους προσθέσουμε χρώματα με τις ξυλομπογιές, τους μαρκαδόρους ή τις νερομπογιές μας για να ζωντανέψουν.Κάθε ένα από τα σχέδια των αγγείων υπάρχει σε λευκό και σε μαύρο φόντο, προσφέροντας δύο εναλλακτικές για τις δημιουργίες μας.Το βιβλίο είναι μια ξεχωριστή πρόταση δώρου για τους μικρούς που μαθαίνουν τώρα τους μύθους των αρχαίων, αλλά και για τους μεγάλους που θα αποφορτίσουν το νου ακολουθώντας με τα χρώματά τους τα κύματα, τα φύλλα κισσού, τα στολίδια των ενδυμάτων.Στην έκδοση περιλαμβάνονται επεξηγηματικά κείμενα στο πίσω μέρος του βιβλίου, που μας διαφωτίζουν για τα πρόσωπα και τους μύθους που απεικονίζονται στα σχέδια.Τα σχέδια είναι της Νικολέττας Χαλικιά και τα κείμενα της Άλκηστης Χαλικιά.Το βιβλίο κυκλοφορεί επίσης, στα αγγλικά με τον τίτλο The color of myth.Οι εκδόσεις Flip the myth ιδρύθηκαν το 2015 από την Άλκηστη Χαλικιά, Εκπαιδευτικό και Μουσειολόγο, με στόχο τη δημιουργία βιβλίων που προσκαλούν μικρούς και μεγάλους να «παίξουν» με τον ελληνικό πολιτισμό και να γνωρίσουν τα μεγάλα έργα του με απροσδόκητους τρόπους.Οι δύο πρώτοι τίτλοι των εκδόσεων, κυκλοφόρησαν πέρυσι και ήταν τα βιβλία τύπου « flip book» Οι Καρυάτιδες-The Karyatids και Ο χορός της Αθηνάς-Athena's dance.www.facebook.com/flipthemyth/, alkistis.halikia@gmail.comΤηλ. 2107600945