Τζ. Τίμπερλεϊκ: Επίσκεψη σε επιζώντες μαθητές της επίθεσης στη Σάντα Φε

Ο Τζάστιν Τιμπερλέικ επισκέφθηκε μαθητές που επέζησαν από την ένοπλη επίθεση σε Λύκειο της Σάντα Φε στο Τέξας.Ενώ ήταν στην πόλη στο πλαίσιο της περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ του «Man of the Woods» ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ επισκέφθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, μαθητές που τραυματίστηκαν, μεταξύ άλλων την 16χρονη Sarah Salazar.Όπως έγραψε η μητέρα της στο Facebook, ο τραγουδιστής εμφανίστηκε μπροστά τους με ένα δώρο στο χέρι.Η Salazar νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι στην «αρχή μιας μακράς πορείας προς την ανάκαμψη» μετά από χειρουργική επέμβαση, στην οποία υποβλήθηκε.Η θεία της, η οποία ξεκίνησε εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων ανέφερε: «Ο ώμος της έχει θρυμματιστεί, η γνάθος της είναι σπασμένη και έχει επίσης πολλά κατάγματα στα πλευρά. Πυροβολήθηκε από τον λαιμό μέχρι τον μηρό, είναι διασωληνωμένη και αναρρώνει από το τραύμα σε αγγεία του λαιμού, θα χρειαστεί αρκετές χειρουργικές επεμβάσεις».Ο Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ ήταν στην περιοχή για δύο συναυλίες στο Χιούστον και δημοσίευσε μια φωτογραφία από το σόου της Πέμπτης, στο οποίο φορούσε T-shirt με το σύνθημα «Santa Fe Strong». Μάλιστα αφιέρωσε τη μπαλάντα του «Until the End of Time» στα θύματα της φριχτής επίθεσης.Πριν την αναχώρησή του από το Περιφερειακό Νοσοκομείο στο Κλίαρ Λέικ ο τραγουδιστής φωτογραφήθηκε με το νοσηλευτικό προσωπικό.Ο 17χρονος ελληνικής καταγωγής, Δημήτρης Παγουρτζής άνοιξε πυρ στο Λύκειο του Τέξας στις 18 Μαΐου σκοτώνοντας 10 άτομα και τραυματίζοντας 13.Πολλοί καλλιτέχνες με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους, ενώ στην τελετή απονομής των βραβείων Billboard Music Awards η τραγουδίστρια Κέλι Κλάρκσον αναφέρθηκε στην τραγωδία.