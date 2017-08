Βιβλιοθήκη για αναγνώστες από όλον τον κόσμο δημιουργείται στο κέντρο της Αθήνας!

Μια πολυπολιτισμική βιβλιοθήκη για αναγνώστες όλου του κόσμου, με βιβλία στα φαρσί, αραβικά, στα φιλιππινέζικα, ιαπωνικά, σε διαλέκτους από Πακιστάν και Αφρική, αλλά και αγγλικά, νορβηγικά, ισπανικά φιλοδοξούν να δημιουργήσουν δυο νέοι άνθρωποι, η Ιωάννα Νισυρίου κι ο Ναντίρ Νούρι στο κέντρο της Αθήνας.



Η βιβλιοθήκη όπως δηλώνουν στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων απευθύνεται σε αναγνώστες όλου του κόσμου, σε μετανάστες, πρόσφυγες, ξένους από όλες τις χώρες του κόσμου που ζούνε στην Αθήνα, αλλά και σε Έλληνες με ανοιχτό μυαλό.



Όπως χαρακτηριστικά λέει η κ. Νισυρίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η οποία δημιούργησε την «We Need Books», μία μη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), «πιστεύουμε ότι οι πολυπολιτισμικοί χώροι και τα βιβλία εξυπηρετούν διάφορες σημαντικές λειτουργίες που μπορούν να αποφέρουν μεγάλο όφελος σε όλα τα επίπεδα του πληθυσμού της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων και ευάλωτων πληθυσμών. Για αυτό και μαζεύουμε βιβλία σε όλες τις γλώσσες των ανθρώπων που ζούνε στην Ελλάδα».



Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ιωάννα Νισυρίου «ήδη, έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 1.000 βιβλία αγγλικά, πάνω από 1.000 ελληνικά και υπάρχουν επίσης αραβικά, φαρσί, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, τουρκικά, ενώ είμαστε σε επαφές με προμηθευτές για δωρεές βιβλίων στα φαρσί, ούρντου (Πακιστάν), τουρκικά, φιλιππινέζικα, κινέζικα, κορεάτικα, διάλεκτοι της Γκάνας και γλώσσες γενικά από χώρες της Αφρικής. Το περιεχόμενο των βιβλίων είναι λογοτεχνικό για ενήλικες και παιδιά, ιστορικά, γνώσεων, εγκυκλοπαίδειες, ποίηση. Και φυσικά δεν σταματάμε να ψάχνουμε. Θα την εμπλουτίζουμε συνεχώς».



Από τον Σεπτέμβρη η ομάδα του We need books θα αναζητήσει τον χώρο όπου θα φιλοξενηθεί η βιβλιοθήκη. «Προς το παρόν, τα βιβλίου τα έχω στο σπίτι μου. Έχουμε κάνει τις πρώτες επαφές και συνεννοήσεις με τον δήμο της Αθήνας και περιμένουμε απάντηση, ενώ παράλληλα κάνουμε επαφές και με ιδρύματα που πιθανό να μπορούν να μας βοηθήσουν. Διαφορετικά θα έρθουμε σε επαφή και με ΜΚΟ με αντίστοιχες δράσεις ώστε να συνεργαστούμε» δηλώνει η κ. Νισυρίου.



Στόχος της ομάδας είναι η βιβλιοθήκη να αποκτήσει μόνιμη στέγη, να είναι στο κέντρο της Αθήνας σε ένα σημείο που να είναι εύκολα προσβάσιμο. «Παράλληλα, θέλουμε να συνδέσουμε τη δημιουργία της με το γεγονός ότι το 2018 η Αθήνα θα είναι πρωτεύουσα του βιβλίου».



Πρωταρχικός όμως σκοπός αυτής της προσπάθειας, είναι «να φέρουμε κοντά όλους τους ανθρώπους από όλες τις γωνιές του κόσμου. Θα είναι ένας ανοιχτός χώρος για όλους. Θέλουμε να την διαμορφώσουμε σαν σπίτι κι όποιος έρχεται να νιώθει οικεία. Να υπάρχουν πολλές γωνιές για διάβασμα. Κυρίως δεν θα είναι βιβλιοθήκη πολυγλωσσική, αλλά ένα πολυπολιτισμικό κέντρο.



Ταυτόχρονα, θα υπάρχουν χώροι για μαθήματα ελληνικής γλώσσας ή αραβικών και χώροι για σεμινάρια».



«Παράλληλα, σκοπεύουμε να έχουμε κι ένα κέντρο δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας παιδιών ώστε να μπορούν οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους να τα αφήνουν εκεί και να παρακολουθούν οι ίδιες τα μαθήματα, σεμινάρια κλπ ή να μπορούν να έχουν μια δουλειά μερικής απασχόλησης. Εφόσον εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση, υπάρχει στόχευση να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας, όπως βιβλιοθηκονόμων», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Νισυρίου.



Αυτό το νέο εγχείρημα έρχεται να προστεθεί στην ιδέα και πρωτοβουλία της Ιωάννας Νισυρίου της πρώτης κινητής δανειστικής βιβλιοθήκης για τους πρόσφυγες που διέμεναν στο Ελληνικό. «Πριν από έναν χρόνο είχαμε δημιουργήσει αυτή τη βιβλιοθήκη, είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 300 βιβλία φαρσί, για ανήλικους και ενήλικες Αφγανούς που ζούσαν στο Ελληνικό, αλλά και αγγλικά βιβλία. Αυτά τα βιβλία κατόπιν μεταφέρθηκαν και θα παραμείνουν στη δομή του Σχιστού».



Για την Ιωάννα Νισύριου, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα βιβλία καλλιεργούν ενσυναίσθηση και συμπόνια, δίνουν ελπίδα ότι οι κακουχίες μπορούν να ξεπεραστούν, εμπνέουν και διευρύνουν τις προοπτικές των αναγνωστών. «Για αυτό όποιος μπορεί να μας βοηθήσει είτε με κάποιο βιβλίο που δεν χρειάζεται πια ή θέλει να το δωρίσει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο weneedbooks.org».