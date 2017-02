Βιβλιοπαρουσίαση: «Μαμά, θέλω να γίνω Δικηγόρος!» του Μανώλη Βαμβουνάκη στον Πολυχώρο «Αίτιον»

Οι εκδόσεις «iWrite» και ο συγγραφέας Μανώλης Βαμβουνάκης, παρουσιάζουν την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 19.30, το νέο βιβλίο τους «Μαμά, θέλω να γίνω Δικηγόρος!» στον Πολυχώρο «Αίτιον».



Από το οπισθόφυλλο...



Είσαι µαθητής και θέλεις να σπουδάσεις Νοµική, αλλά δεν ξέρεις τι ακριβώς αφορά ο κλάδος και η επιστήµη της Νοµικής ή… πού µπορείς να σπουδάσεις (δηµόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήµιο);



Είσαι µαθητής που θέλει να σπουδάσει Νοµική ή φοιτητής Νοµικής που θέλει να ξέρει τις επαγγελµατικές πόρτες και διεξόδους (νοµικά και εξωνοµικά επαγγέλµατα µε κύρος και λεφτά), που ανοίγονται µέσα από τη Νοµική αλλά και τις µεταπτυχιακές ευκαιρίες εξειδίκευσης στον κλάδο αυτό;



Θέλεις να είσαι εσύ αυτός ή αυτή, που θα αγορεύει σε σηµαντικές δίκες και σε µεγάλα δικαστήρια µε την ιδιότητα του συνηγόρου υπεράσπισης;



Θέλεις µε λίγα λόγια να γίνεις δικηγόρος;



Το θέµα δεν είναι να έχεις «µπαµπά δικηγόρο» ή «κάποιον στην οικογένεια» που να ασχολείται µε τα νοµικά. Το θέµα είναι να ξέρεις σε ποια από τις 4 κατηγορίες δικηγόρων θα ανήκεις µε βάση τα θέλω και την προσωπικότητά σου και όχι µε βάση τα πτυχία και την εµπειρία σου!



Σε φαντάζεσαι να είσαι εσύ που αποφασίζεις για την τύχη των ανθρώπων ως ο φυσικός δικαστής; Ή µήπως τελικά θέλεις να γίνεις εισαγγελέας ή συµβολαιογράφος; Θα σε ενδιέφερε να ασχοληθείς µε το διπλωµατικό σώµα ή την επιστήµη της εγκληµατολογίας;



Πόσα γνωρίζεις για τη δικαστική γραφολογία;



Θέλεις να βγεις στο εξωτερικό;



«Το βιβλίο αυτό έπρεπε ήδη να υπάρχει! Και στην Αµερική! Το «Μαµά, θέλω να γίνω Δικηγόρος» αποτελεί έναν µέντορα-οδηγό, για όλους όσοι θέλουν να σπουδάσουν και να ασχοληθούν µε τη Νοµική, αλλά δεν τα ξέρουν όλα».



T. Goldman – Αµερικανοεβραίος δικαστής



Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:



Ο Μανώλης Βαµβουνάκης γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης και σπούδασε Νοµική στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο της Θράκης. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Συνέχισε τις σπουδές του σε µεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ παράλληλα έλαβε σηµαντική εκπαίδευση στην τέχνη και τις τεχνικές της επικοινωνίας στο Kingstown College της Ιρλανδίας και στο American Board of NLP. Από νεαρή ηλικία ακόµα δηµιούργησε τη σειρά επιτυχηµένων αγγλόφωνων σεµιναρίων «Life After Law School» και «Thanks to Law School», που προβλήθηκαν για περισσότερο από ένα χρόνο.



Παράλληλα, έλαβε ενεργό συµµετοχή σε προγράµµατα για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, προστασίας κακοποιηµένων γυναικών και γενικότερα θυµάτων βίας, παράλληλα µε την άσκηση της µάχιµης δικηγορίας.



Το βιβλίο του «Μαµά, Θέλω να γίνω Δικηγόρος!» αποτελεί το πρώτο βιβλίο στο είδος του, ενώ αναµένεται να µεταφραστεί και στα αγγλικά.



Πολυχώρος Αίτιον (Τζιραίων 8, Αθήνα)



Τρίτη 21 Φεβρουαρίου στις 19.30 μ.μ.



www.iWrite.gr - 211 01 26 900 - 2311 27 28 03 | info@iwrite.gr