Βραβεία από το Κέντρο Κένεντι σε Λ. Ρίτσι και Γ. Εστέφαν, σε μια γιορτή στην οποία δεν παρέστη ο Ν. Τραμπ

Με αισθητή την απουσία του προέδρου Τραμπ, το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι τίμησε χθες βράδυ τους τραγουδιστές Λάιονελ Ρίτσι και Γκλόρια Εστέφαν, τον ράπερ LL Cool J, τον τηλεοπτικό παραγωγό Νόρμαν Λίαρ και τη χορεύτρια και χορογράφο Κάρμεν ντε Λαβαγιάντε για την προσφορά τους στην τέχνη.



Οι τιμητικές διακρίσεις του Κέντρου Κένεντι θεωρούνται η ύψιστη αναγνώριση στη χώρα για καλλιτέχνες από πολλούς τομείς και η σημασία της ετήσιας εκδήλωσης υπογραμμίζεται συνήθως με δεξίωση που παραθέτουν στον Λευκό Οίκο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και η Πρώτη Κυρία.



Κάτι που δεν συνέβη εφέτος.



Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον Αύγουστο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του, η Μελάνια, δεν θα παραστούν, συνεπώς τα τιμώμενα πρόσωπα θα μπορούν να χαρούν την εκδήλωση χωρίς κανέναν πολιτικό περισπασμό. Η δεξίωση στον Λευκό Οίκο ακυρώθηκε επίσης όταν μερικά από τα τιμώμενα πρόσωπα δήλωσαν ότι επρόκειτο να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση.



Η ηθοποιός και χορεύτρια Ντε Λαβαγιάντε είπε ότι αποφάσισε να μην παραστεί σε μια τέτοιου είδους εκδήλωση, αφότου ο πρόεδρος Τραμπ έβαλε στην ίδια μοίρα ακροδεξιούς και ακτιβιστές κατά του ρατσισμού καταγγέλοντας τη «βία που προήλθε από διάφορες πλευρές» στα επεισόδια που ξέσπασαν τον Αύγουστο σε συγκέντρωση λευκών εθνικιστών στη Βιρτζίνια, όπου μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.



«Κάτι μέσα μου έλεγε ...όχι», δήλωσε η 86χρονη καλλιτέχνις στους δημοσιογράφους.



Η τελετή στο Κέντρο Κένεντι πραγματοποιήθηκε με ελάχιστη πολιτική σε μια έντονα καλλιτεχνική ατμόσφαιρα.



Μουσικοί όπως ο Στίβι Γουόντερ, ο Κουίνσι Τζόουνς και ο Κένι Ρότζερς απέτισαν φόρο τιμής στον Ρίτσι, γνωστό για τις επιτυχίες του όπως «Three Times a Lady» και «Say You, Say Me», ενώ η τραγουδίστρια Λιόνα Λιούις ερμήνευσε το τραγούδι του Ρίτσι «All Night Long» ενθουσιάζοντας το κοινό.



Η 60χρονη μουσικός Εστέφαν, γεννημένη στην Αβάνα της Κούβας, συνοδευόταν στην τελετή από την κόρη της, την 'Εμιλι, η οποία ερμήνευσε την επιτυχία της μητέρας της «Reach» προκαλώντας συγκίνηση στο κοινό.



Ο 48χρονος LL Cool J, που πρωταγωνιστεί στην τηλεοπτική σειρά «NCIS Los Angeles», είναι ο πρώτος καλλιτέχνης χιπ χοπ που τιμάται με το βραβείο αυτό και ανήκει πλέον στο κλαμπ των τιμηθέντων του Κέντρο Κένεντι.



«Ουδέποτε είχα περισσότερη έμπνευση. Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι η τέχνη αξίζει», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η παρουσία του Τραμπ θα ήταν ένας περισπασμός.



Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μέριλ Στριπ απέτισε τιμή στην παλιά της δασκάλα, τη Ντε Λαβαγιάντε, η οποία δεν μπορουσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της στο τέλος ενός δυνατού χορού και μουσικής ερμηνείας του παραδοσιακού αμερικανικού spiritual «She's Got the Whole World in Her Hands».



Ο τηλεοπτικός παραγωγός και συγγραφέας Νόρμαν Λίαρ, γνωστός για τις παραγωγές των τηλεοπτικών σειρών «All in the Family», «Maude», «Good Times» και «The Jeffersons»τιμήθηκε για τον αγώνα του σε δύσκολα κοινωνικά θέματα.



«Ο Λίαρ ήταν σαν δεύτερος πατέρας», δήλωσε ο σκηνοθέτης Ρομπ Ρέινερ που πρωταγωνίστησε στο «All in the Family» και από τη σκηνή όπου μιλούσε φώναξε: «Νόρμαν σε αγαπώ». Και ο Λίαρ, από τον εξώστη, απάντησε: «Και εγώ σε αγαπώ».



Ο 95χρονος Λίαρ είπε ότι νιώθει μεγάλη τιμή για τη διάκριση που λαμβάνει από το Κέντρο Κένεντι.

Εφέτος πάντως, παραμονή της τελετής απονομής στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι, το Σάββατο, τα τιμώμενα πρόσωπα υποδέχτηκε ο υπουργός Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον σε επίσημο δείπνο που παρέθεσε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς αφιερωμένης στις προσωπικότητές αυτές.



Το αμερικανικό δίκτυο CBS θα μεταδώσει την 40η ετήσια γιορτή για τις τέχνες Center Kennedy Honors στις 26 Δεκεμβρίου.