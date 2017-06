Χορός και Περφόρμανς στο Summer Nostos Festival 2017

To Summer Nostos Festival 2017) έρχεται αυτόν τον Ιούνιο με μια εβδομάδα δωρεάν εκδηλώσεων για όλους και μας προτείνει μια ομαδική «επιστροφή» σε όλα όσα σημαίνει για τον καθένα μας η άφιξη του καλοκαιριού. Το SNFestival διοργανώνεται και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από τις 18 έως τις 25 Ιουνίου, οι χώροι του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενούν ανοιχτές συζητήσεις, αθλητικές δραστηριότητες, εκθέσεις τέχνης και αρχιτεκτονικής, παραστάσεις χορού, προγράμματα για όλη την οικογένεια και πολλές ακόμα εκδηλώσεις.Ξεχωριστή ενότητα στον προγραμματισμό του SNFestival αποτελεί η τέχνη του χορού, με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και διεθνών εκπροσώπων του είδους.STREB EXTREME ACTIONΗ ενότητα του χορού ξεκινά με την πολυβραβευμένη Αμερικανίδα χορογράφο και performer Elizabeth Streb και την ομάδα STREB EXTREME ACTION σε μια σειρά παραστάσεων που θα κόψουν την ανάσα! H ομάδα «ηρώων-δράσης» με την ονομασία STREB EXTREME ACTION, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αψηφώντας τους νόμους της φυσικής, επιχειρεί οτιδήποτε μπορεί να ακούγεται αρκετά επικίνδυνο: τα μέλη της ομάδας περπατούν ανάποδα, περιστρέφονται ο ένας πάνω από τον άλλο, κάνουν βουτιές με το κεφάλι, δένονται πάνω σε περιστρεφόμενες κατασκευές, συγκρούονται με τοίχους. Οι performers συνδυάζουν δεξιοτεχνία και τεχνική, και παρά την εμπειρία τους στο χώρο των γυμναστικών επιδείξεων, των τεχνών του τσίρκου και του μουσικού θεάτρου, καλούνται να κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Μια παράσταση που προκαλεί τα σωματικά όρια των χορευτών και αναμετράται με τη βαρύτητα.Κυριακή 18/06, Δευτέρα 19/06, Τρίτη 20/06, Τετάρτη 21/06 & Πέμπτη 22/06 // 19.30 // ΛαβύρινθοςΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SNFestival εδώ DÉS/ÉQUILIBRE/SΣτα χορευτικά δρώμενα του SNFestival, συμμετέχει και η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) με την παράσταση DÉS/ÉQUILIBRE/S μια χορευτική αλληλεπίδραση κλασικού και σύγχρονου χορού, υπό την καθοδήγηση του Αντώνη Φωνιαδάκη. Ο διευθυντής μπαλέτου της ΕΛΣ και διεθνής χορογράφος, παρουσιάζει στην υδάτινη σκηνή του Καναλιού μια διττή παράσταση, μοιράζοντας τη σκηνή ανάμεσα στην πειθαρχία και την αυστηρή δομή των χορευτών του Μπαλέτου και των σπουδαστών της Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στη σωματικότητα, τον αντικομφορμισμό και την ελευθερία των χορευτών σύγχρονου χορού από την ελεύθερη σκηνή, διατηρώντας ως κοινό παρονομαστή την αγάπη για τον χορό. Ο συγκερασμός και η ισορροπία των αντιθετικών στοιχείων των δυο ειδών, στις πολύπτυχες χορογραφίες του, αποτελεί προσωπικό ιδίωμα του διεθνούς χορογράφου.Συναυτουργοί στη νέα του δουλειά, το νερό, η ρευστότητα και η εξαγνιστική του δύναμη καθώς και οι υποβλητικοί ήχοι του Philip Glass από το εμβληματικό έργο Koyaanisqatsi και από τα Façades, τα company movements I & II από το String quartet no. 2, και το Symphony no 3.Πέμπτη 22/06 // 20.30 // Σκηνή στο ΚανάλιΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SNFestival εδώ On Display / AthensΤο On Display / Athens αποτελεί μία αποδομημένη έκθεση τέχνης/επίδειξη μόδας, έναν σχολιασμό για το σώμα ως θέαμα και για την εμμονή μας με την εικόνα του σώματος. Άτομα με αναπηρία, άνθρωποι από τον χώρο του θεάματος και εκπρόσωποι του κόσμου της μόδας συχνά αντιμετωπίζονται σαν αντικείμενα και αξιοθέατα.Η αντιστροφή του βλέμματος αυτού αποτελεί κομβικό σημείο της εγκατάστασης της χορογράφου Heidi Latsky η οποία θα παρουσιαστεί στο ΚΠΙΣΝ σε συνεργασία με την Ελληνίδα χορογράφο Αποστολία Παπαδαμάκη. Η έντονη και περίπλοκη σχέση μεταξύ παρατηρητή και παρατηρούμενου διατρέχει την καθημερινότητα όσων είναι διαφορετικοί με κάποιον τρόπο και άθελά τους τραβούν την προσοχή. Αυτήν ακριβώς τη σχέση εξερευνά αυτή η γλυπτική εγκατάσταση όπου οι ίδιοι οι συμμετέχοντες είναι τα γλυπτά.Το κοινό καλείται να φωτογραφήσει, να βιντεοσκοπήσει και να αναρτήσει την εμπειρία του με το hashtag #OnDisplay (ως ένδειξη σεβασμού στους συμμετέχοντες η φωτογράφηση θα πρέπει να γίνεται από απόσταση και χωρίς φλας).Παρασκευή 23/06, Σάββατο 24/06 & Κυριακή 25/06 // 19.30 // Πίδακες ΝερούΓια περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SNFestival εδώ Όλες οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφθείτε το www.SNFestival.org