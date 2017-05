Έρχεται το 17ο Athens Technopolis Jazz Festival

H Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους, έπειτα από τις προηγούμενες επιτυχημένες διοργανώσεις του Athens Technopolis Jazz Festival, που συγκέντρωσαν χιλιάδες επισκέπτες –ενδεικτικά, το 2016 στον χώρο της Τεχνόπολης έδωσαν ραντεβού με τη jazz περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες.Η συνεργασία των δύο οργανισμών συνεχίζεται και εφέτος στο 17ο Athens Technopolis Jazz Festival από τις 23 έως τις 28 Μαΐου, με jazz μελωδίες από πλήθος μουσικών σχημάτων και ένα πλούσιο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους.Πέρα από τη μεγάλη αυτή συνεργασία, το φεστιβάλ είναι σε θέση να ανακοινώσει και άλλα ευχάριστα νέα, ένα εκ των οποίων είναι πως για πρώτη χρονιά θα πραγματοποιηθεί για 6 μέρες, χαρίζοντας στη φεστιβαλική μας διάθεση ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια. Ο μακροβιότερος μουσικός θεσμός της πόλης με ελεύθερη είσοδο, ανοίγει τις πόρτες του την Τρίτη 23 Μαΐου και υποδέχεται στη σκηνή 80 μουσικούς!Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού που θα παρακολουθήσουμε σύμπραξη jazz σχήματος με κλασική ορχήστρα –Spiral Trio και Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα περάσουν από τη σκηνή 3 ορχήστρες –η Συμφωνική, η Big Band του Δήμου Αθηναίων και η Big Band του Γενικού Επιτελείου Στρατού.Αναμένεται να «ταξιδέψουμε» μέσα σε λίγες μέρες σε όλο τον κόσμο, καθώς, στο σύνολό τους, από την πιο jazz σκηνή της πόλης θα περάσουν περισσότεροι από 150 μουσικοί, που έρχονται από όλο και πιο πολλές γωνιές του πλανήτη για να μας παρουσιάσουν ο καθένας το δικό του μοναδικό μουσικό σύμπαν. Φέτος, θα συμμετάσχουν 3 επιπλέον χώρες: Εσθονία, Αζερμπαϊτζάν και Ηνωμένο Βασίλειο –και μαζί με τις χώρες αυξάνεται και η ποικιλία των μελωδιών που θα δημιουργήσουν μία εκπληκτική ατμόσφαιρα στην Κεντρική Αυλή του χώρου και σε όλη την πόλη.Το φεστιβάλ θα πλαισιώνει πλήθος παράλληλων -και αγαπημένων- εκδηλώσεων, όπως το The Meet Market, που θα επισκεφθεί και πάλι την Τεχνόπολη στην πιο jazz edition του, η έκθεση φωτογραφίας από την ομάδα Metapolis και άλλα δρώμενα που θα ανακοινωθούν σύντομα! Last but not least, μη λείψει κανείς από το «Σωκράτης Σινόπουλος Quartet» που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει φέτος την Ελλάδα!Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.comΠρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»