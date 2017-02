17ο Athens Technopolis Jazz Festival - Διαγωνισμός για την ανάδειξη ελληνικής συμμετοχής

Ένα από τα σημαντικότερα και μακροβιότερα φεστιβάλ της Αθήνας, το Athens Technopolis Jazz Festival, επιστρέφει με πολλή μουσική και παράλληλες δραστηριότητες για πέντε ολόκληρες ημέρες.



Αν θέλετε να κερδίσετε τη δική σας θέση στην πιο jazz σκηνή της πόλης, να αυτοσχεδιάσετε μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους και να ακουστούν οι μελωδίες σας από ακόμα μεγαλύτερο κοινό, δεν έχετε παρά να ανταποκριθείτε στο παρακάτω κάλεσμα, ακολουθώντας μία πολύ απλή διαδικασία.



Την ακολούθησαν και τα μουσικά σχήματα Yorgos Krommydas Modern Jazz Quintet, The Wonderfall Quartet και Momo Trio και μάγεψαν το κοινό, χαρίζοντάς του υπέροχα ακούσματα, όσο εκείνοι βίωναν μία εμπειρία μοναδική.



Στην ερώτηση που τους κάναμε «Ποια ήταν αυτή η στιγμή που έκανε την εμπειρία σας στη συμμετοχή του Athens Technopolis Jazz Festival μοναδική;», οι νικητές των προηγούμενων ετών απάντησαν:



Γιώργος Κρομμύδας - Yorgos Krommydas Modern Jazz Quartet (2013): Η επιλογή μου ως Ελληνική συμμετοχή για το Athens-technopolis 2013, είναι για εμένα μια από τις πιο συναρπαστικές εμπειρίες της μέχρι τώρα μουσικής μου πορείας, και με τιμά ιδιαίτερα.



Είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω κάποια γιατί υπήρξαν αρκετές, οπότε θα αναφέρω αυτή που φέρνω πρώτη στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, και είναι το πραγματικά απίστευτα ζεστό χειροκρότημα των χιλιάδων θεατών-ακροατων στο τέλος της εμφάνισής μας, ζητώντας να συνεχίσουμε, καθώς το χρονικό όριο του προγράμματος δεν το επέτρεπε!



Πραγματικά, μια υπέροχη εμπειρία, που ελπίζω να ξαναζήσω!



Ειρήνη Κωνσταντινίδη – The Wonderfall Quartet (2015): Το γεγονός ότι μετέδωσα την ενέργεια της μουσικής με τη φωνή μου σε ένα τόσο μεγάλο ακροατήριο, έκανε την εμπειρία της συμμετοχής στο 15ο Τζαζ Φεστιβάλ της Τεχνόπολης μοναδική!



Momo Trio (2016): Η αναγγελία της επιλογής του Momo trio ως το γκρουπ που θα εκπροσωπούσε την ελληνική συμμετοχή για το Technopolis Jazz Festival 2016 ήταν η στιγμή που ανανέωσε τη δημιουργική μας διάθεση και συντόνισε όλες μας τις ενέργειες ώστε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή να αναζητούμε τη δική μας προσωπική μουσική γλώσσα. Ευχαριστούμε το Technopolis Jazz Festival για αυτή τη δυνατότητα και ευκαιρία που δίνει σε ελληνικά jazz groups να επικοινωνούν το έργο τους σε ένα καταξιωμένο φεστιβάλ-θεσμό.



Για όσους ονειρεύονται να συλλέξουν ανάλογες στιγμές και εμπειρίες, τα νέα είναι πιο καλά από ποτέ:



Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων απευθύνει το καθιερωμένο της κάλεσμα για την ανάδειξη του ελληνικού μουσικού σχήματος που θα λάβει μέρος στη 17η διοργάνωση του επιτυχημένου πολιτιστικού θεσμού της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 28 Μαΐου 2017. Η επιλογή της ελληνικής συμμετοχής θα γίνει από ειδική καλλιτεχνική επιτροπή που έχει συσταθεί για το λόγο αυτό.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους, επισυνάπτοντας ένα βιογραφικό σημείωμα, μέσα στο οποίο θα βρίσκονται και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, και ένα CD ή Demo της δουλειάς τους, έως και την Τρίτη 7 Μαρτίου 2017 στη διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Τ.Κ. 118 54, Αθήνα.



Με την ένδειξη: Διαγωνισμός για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής στο 17ο Athens Technopolis Jazz Festival.



Από τις 24 έως τις 28 Maΐου 2017, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων φιλοξενεί για ακόμα μία χρονιά jazz τάσεις από κάθε σημείο του πλανήτη, με μουσικά συγκροτήματα που θα μας ταξιδέψουν σε απρόσμενα μελωδικά μονοπάτια, ενώ παράλληλες εορταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους της.



Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 0109300 (Υπεύθυνη: Ελίνα Λινοξυλάκη) καθημερινά (εκτός Σαββατοκύριακου) από τις 10:00 έως τις 16:00.



Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324

press@athens-technopolis.gr , www.technopolis-athens.com



Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»