1o Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ένας νέος κύκλος συναυλιών παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 22 έως και τις 26 Φεβρουαρίου. Με τίτλο Φεστιβάλ Ανήσυχων Ήχων και 4 ημέρες διάρκεια, η νέα αυτή πλατφόρμα φιλοξενεί κάθε ημέρα ένα μουσικό έργο από καλλιτέχνες με σμαντική διεθνή παρουσία.



«Udopia» του Θύμιου Ατζακά , «Eight Winds» (Οκτώ Άνεμοι) από το κουαρτέτο του Σωκράτη Σινόπουλου, το ντουέτο των Xylouris White και οι «Χαμένες Πόλεις» του James Wylie με τον Ziad Rajab θα παρουσιαστούν σε ξεχωριστές συναυλίες, στις 22, 24, 25 και 26 Φεβρουαρίου.



Βασικός άξονας και ζητούμενο του νέου αυτού Φεστιβάλ αποτελεί η όσμωση μεταξύ των modal ιδιωμάτων και μουσικών οργάνων της μεσογειακής κουλτούρας με την ηχοποιητική αφήγηση και την πνευματική αναζήτηση του σύγχρονου δυτικού κόσμου.



Σε αυτό το ανήσυχο αλλά συναρπαστικό ταξίδι, η διαρκής, καλλιτεχνική ανησυχία των προσκεκλημένων καλλιτεχνών μεταμορφώνεται πότε σε αρχέγονη δύναμη και άλλοτε σε γαλήνιες σιωπές, πάντοτε όμως παρασύροντας το κοινό σε στιγμές μέθεξης.



Το πρόγραμμα αναλυτικά:



Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου Θύμιος Ατζακάς – « Udopia».



«H Udopia είναι η πολυδόνητη χώρα. Εκεί όπου κάποτε ένα ευλύγιστο κομμάτι αρχαίου ξύλου έτριξε και στάλαξε αρμονία. Στη χώρα αυτή το ούτι είναι ουτοπικό και άξεστο. Ο μουσικός Τόπος της Udopia, σαν τον κέδρο της ερήμου, είναι αυστηρός και άνυδρος, καθώς χυμοί και αρώματα δονούνται κάτω από τον φλοιό του, βαθιά μέσα στο αιχμηρό του ξύλο. Οι μουσικές της φράσεις, σαν ανάγλυφες σε παλλόμενη άμμο, διαγράφονται και σβήνουν για να αναγεννηθούν σε νέες μορφές».



Όλη η μουσική της Udopia (cd Carpe Diem, 2016) είναι συνθέσεις και ενορχηστρώσεις του Θύμιου Ατζακά, με εξαίρεση δύο εμβόλιμες επεξεργασίες-διασκευές, βασισμένες σε μουσική του Erik Satie και του Ρωμιού συνθέτη και λυράρη, Νικολάκη.



James Wylie σαξόφωνο, πολίτικη λύρα, ιρανικό καμαντσέ

Νίκος Παραουλάκης νέι

Κώστας Αναστασιάδης τύμπανα

Ηλέκτρα Μηλιάδου τσέλο, βιόλα ντα γκάμπα

Δημήτρης Ζαχαράκης μαρίμπα, κρουστά

Θύμιος Ατζακάς ούτι



Έκτακτη συμμετοχή:

Αυγερινή Γάτση τραγούδι



Έναρξη: 21.00

Χώρος: Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο)



Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου Σωκράτης Σινόπουλος Quartet - «Eight Winds».



Ο αρχέγονος ήχος της λύρας συναντά την Jazz και τη σύγχρονη μουσική.



Οι μελωδίες του Σωκράτη Σινόπουλου σε συνδυασμό με τους αυτοσχεδιασμούς του κουαρτέτου δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα γεμάτη συναισθήματα και μνήμες.



Το κουαρτέτο ξεκίνησε το 2011 δουλεύοντας αρχικά με διασκευές κομματιών από τις μουσικές παραδόσεις του ελληνικού χώρου και σύντομα επικέντρωσε την εργασία του πάνω σε πρωτότυπες συνθέσεις του Σωκράτη Σινόπουλου. Το υλικό αυτό εκδόθηκε με παραγωγό τον Manfred Eicher από την ECM records με τον τίτλο Eight Winds (ECM 2407) και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς.



«Πρόκειται για μερικά ασπρόμαυρα μουσικά σκίτσα”, όπως λέει ο Σωκράτης Σινόπουλος, “τα οποία χρωματίζουμε κάθε φορά και με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι οκτώ άνεμοι συμβολίζουν τα διάφορα διεθνή ή τοπικά μουσικά στυλ και τάσεις. Το ζητούμενο όμως εδώ δεν είναι να αφεθείς να σε παρασύρουν μακριά, όσο γοητευτικό ή περιπετειώδες κι αν είναι αυτό, αλλά να αισθανθείς τους ανέμους ακίνητος, στον δικό σου τόπο, σε νηνεμία.»



Σωκράτης Σινόπουλος λύρα

Γιάννης Κυριμκυρίδης πιάνο

Δημήτρης Τσεκούρας μπάσο

Δημήτρης Εμμανουήλ κρουστά



Συμμετέχουν οι φοιτητές του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:



Κλεάνθης Ατσαλάκης Κρητική λύρα

Αλέξανδρος Δήμος Βιολί

Δημήτρης Αντωνιάδης Βιολί

Νώντας Τζιβένης Βιόλα

Ευστρατία Χαλουλάκου Τσέλο



Ενορχήστρωση για το Κουαρτέτο Εγχόρδων Αποστόλης Κουτσογιάννης



Έναρξη: 21.00

Χώρος: Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο)



Σάββατο 25 Φεβρουαρίου Xylouris White.



O λαουτάρης Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης) και ο ντράμερ Jim White, μαζί ως ντουέτο έχουν δημιουργήσει το δικό τους μουσικό ιδίωμα με ήχους από την τζαζ, την post-rock και την παραδοσιακή κρητική μουσική, κερδίζοντας τη διεθνή μουσική σκηνή. Η παραμονή του Γιώργη Ξυλούρη στην Αυστραλία εμπλούτισε τη μουσική του με ροκ επιρροές, ανοίγοντάς του νέους μουσικούς δρόμους.



Έντονη μουσικότητα και αυτοσχεδιασμός χαρακτηρίζουν τις εμφανίσεις του με τον Jim White, το δεύτερο μέλος του ντουέτου. Ο White, με το χαρισματικό του παίξιμο, μετατρέπει τα ντραμς σε όργανο με άπειρες δυνατότητες. Ιδρυτικό μέλος των Dirty Three, αυστραλιανού post-rock συγκροτήματος που “άνοιγε” τις συναυλίες των Nick Cave & The Bad Seeds, έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της indie rock και post-punk σκηνής, όπως οι PJ Harvey, Bonnie “Prince” Billy, White Magic κ.α.



Μουσική με δυνατό και ελεύθερο πνεύμα, goatish (κατσικίσια), όπως την χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι, για όσους μπορούν να την ακολουθήσουν στα ύψη της.



Γιώργης Ξυλούρης λύρα



Jim White ντραμς



Έναρξη: 21.00

Χώρος: Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο)



Κυριακή 26 Φεβρουαρίου Οι «Χαμένες Πόλεις» του James Wylie συναντούν τον Ziad Rajab.



Μία σύνθεση, σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα, που βασίζεται σε μία πρωτότυπη ιστορία με εικόνες και περιγράφει την κυκλικότητα της ζωής, την σύγχυση και την τύφλωση που βιώνουν οι άνθρωποι απέναντι της.



Τα κείμενα δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον Ziad Rajab και το οπτικό υλικό στοιχειοθετήθηκε από την καλλιτέχνιδα Δέσποινα Χαμαμτζή (Παρίσι-Αθήνα).



James Wylie ιρανικό καμαντσέ, σαξόφωνο, σύνθεση/κείμενα

Ziad Rajab φωνή, ούτι

Νίκος Παραουλάκης νέι

Θύμιος Ατζακάς ούτι

Ηλέκτρα Μιλιάδου βιόλα ντα γκάμπα

Νίκος Βαρελάς κρουστά

Αλέξανδρος Ριζόπουλος κρουστά

Fausto Sierakowski σαξόφωνο



Προβολές Δέσποινα Χαμαμτζή



Έναρξη: 21.00

Χώρος: Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2

Τιμές εισιτηρίων: 12€, 7€ (μειωμένο)



Συνδιοργάνωση και Εκτέλεση Παραγωγής



Antart Productions.