25 χρόνια MCD celebration live show στο Holywood Stage

O MCD ( Δημήτρης Κρητικός ), σε συνεργασία με την About Elegance, γιορτάζει τα 25 χρόνια του στα μουσικά δρώμενα με ένα επετειακό live στο Holywood Stage.



Στις 9 Δεκέμβρίου 2017, θα βρεθεί στη σκηνή μαζί με τους Moka Band όπου μαζί θα παρουσιάσουν κομμάτια από τη δισκογραφία του MCD αλλά και τον πολλών guests που θα παρευρεθούν στο live.



Σε μία από τις σπάνιες φορές που το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει ζωντανά μια rock-funk μπάντα μαζί με live Dj , ο MCD έχει προσκαλέσει μαζί του στη σκηνή καλλιτέχνες που έχει συνεργαστεί από το 1992 έως σήμερα για να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να πραγματοποιηθεί μία αξέχαστη συναυλία.



Μαζί του στη σκηνή θα βρίσκονται οι:



Alida Soul Mama



Άννα Παπαδάκη



Dj Marble



Ευθύμης



Idra Kayne



Lia Hide



Nick Zois



Πέννυ Μπαλτατζή



Sougahspank



Soulnek



The Moka Band



White Dragon



Zee



Στο πλαίσιο της επετείου των 25 χρόνων η ομάδα των About Elegance, σκηνοθετεί ένα ντοκιμαντέρ για την πορεία του MCD στην ελληνική μουσική σκηνή. Τη βραδιά της συναυλίας θα προβληθεί απόσπασμα αυτού.



«Music makes it all better»