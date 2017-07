39ο River Party – Το πρόγραμμα

Το River Party, το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα επιστρέφει με την 39η διοργάνωση του!Πέντε ημέρες γεμάτες διασκέδαση, συναυλίες, μουσική, κατασκήνωση, παράλληλες δραστηριότητες και φυσικά τη μεγαλύτερη παρέα που συγκεντρώνεται ταυτόχρονα σε ένα μέρος, στην πανέμορφη φυσική τοποθεσία του Νεστορίου Καστοριάς.Το εφετινό line - up θα περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής!RIVERSIDE STAGE: PLANET OF ZEUS, 1000MODSFORESTAGE: TAIWAN MC, IRATUS, ΤΖΑΜΑΛINTO THE JUNGLE STAGE: ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ, RIVERBEDTEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SETRIVERSIDE STAGE: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙFORESTAGE: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ & SOCIAL WASTEINTO THE JUNGLE STAGE: NIKOΣ ΖΑΔΕΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ feat. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (POLKAR)TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SETRIVERSIDE STAGE: ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣFORESTAGE: ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ, XAXAKESINTO THE JUNGLE STAGE: NIKOΣ ΖΑΔΕΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ feat. ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ALEX ECONOMOUTEQUILA STAGE: DJ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣRIVERSIDE STAGE: ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ & ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥFORESTAGE: IMAM BAILDI, ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗINTO THE JUNGLE STAGE: MIKIEUS & MALIATSIS & ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΚΑΣ & ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥTEQUILA STAGE: DJ PITSIRIVERSIDE STAGE: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ (special guests: ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΜΑΚΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ), MEΛISSESFORESTAGE: COLOUR PARTY, PLAYMEN feat. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, IAN & MADSTREETINTO THE JUNGLE STAGE: ANGELIKA DUSKTEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET