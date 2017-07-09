39ο River Party – Το πρόγραμμα

Το River Party, το μεγαλύτερο μουσικό και κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα επιστρέφει με την 39η διοργάνωση του!
Πέντε ημέρες γεμάτες διασκέδαση, συναυλίες, μουσική, κατασκήνωση, παράλληλες δραστηριότητες και φυσικά τη μεγαλύτερη παρέα που συγκεντρώνεται ταυτόχρονα σε ένα μέρος, στην πανέμορφη φυσική τοποθεσία του Νεστορίου Καστοριάς.
Το εφετινό line - up θα περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής!
Τετάρτη 2 Αυγούστου
RIVERSIDE STAGE: PLANET OF ZEUS, 1000MODS
FORESTAGE: TAIWAN MC, IRATUS, ΤΖΑΜΑΛ
INTO THE JUNGLE STAGE: ΦΙΛΜ ΝΟΥΑΡ, RIVERBED
TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET
Πέμπτη 3 Αυγούστου
RIVERSIDE STAGE: ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΤΤΙ
FORESTAGE: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ, ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ & SOCIAL WASTE
INTO THE JUNGLE STAGE: NIKOΣ ΖΑΔΕΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ feat. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΜΟΛΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (POLKAR)
TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET
Παρασκευή 4 Αυγούστου
RIVERSIDE STAGE: ΤΖΙΜΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
FORESTAGE: ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ, XAXAKES
INTO THE JUNGLE STAGE: NIKOΣ ΖΑΔΕΣ & ΜΠΑΝΤΑ ΑΓΟΡΙΩΝ feat. ΓΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ALEX ECONOMOU
TEQUILA STAGE: DJ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Σάββατο 5 Αυγούστου
RIVERSIDE STAGE: ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ, ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ & ΒΙΚΥ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
FORESTAGE: IMAM BAILDI, ΠΑΥΛΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
INTO THE JUNGLE STAGE: MIKIEUS & MALIATSIS & ΧΡΥΣΑ ΚΑΤΣΑΡΙΝΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΡΚΑΣ & ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
TEQUILA STAGE: DJ PITSI
Κυριακή 6 Αυγούστου
RIVERSIDE STAGE: 40 ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΡΑΣ (special guests: ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΟΚΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ, ΜΑΚΗΣ ΣΕΒΙΛΟΓΛΟΥ), MEΛISSES
FORESTAGE: COLOUR PARTY, PLAYMEN feat. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, IAN & MADSTREET
INTO THE JUNGLE STAGE: ANGELIKA DUSK
TEQUILA STAGE: ALL STAR DJ SET