5o Φεστιβάλ Βοτανικού - «Κάτω από τις γραμμές»

Το Φεστιβάλ Βοτανικού «Κάτω από τις γραμμές» επιστρέφει στον Βοτανικό για πέμπτη συνεχή χρονιά από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2017.Οι γραμμές του τρένου οριοθετούν τη γειτονιά του Βοτανικού, μια γειτονιά που με τα παλιά αρχοντικά, τις εγκαταλειμμένες βιοτεχνίες και αποθήκες που επαναπροσδιορίζονται χωρίς να χάνουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους, και μετατρέπονται σε χώρους τέχνης, με τα απομεινάρια της βιομηχανικής εποχής, τα συνεργεία, την οργιώδη βλάστηση στις απέραντες αλάνες να συνθέτουν ένα υπέροχο industrial περιβάλλον, αλλά και ταυτόχρονα, μια γειτονιά με ζεστούς κατοίκους και καλλιτέχνες που τα τελευταία χρόνια ζουν και δημιουργούν εδώ. Οι γραμμές του τρένου γίνονται σημείο αναφοράς για το φεστιβάλ Βοτανικού «Κάτω από τις γραμμές», που εμπνεύστηκε ακριβώς από αυτήν την οριοθέτηση και κάθε χρόνο μας ξανασυστήνει τη γειτονιά με τις αλλαγές της, τις αφίξεις της, τα καινούργια πρόσωπα, τους νέους χώρους αλλά και την πολιτισμική δημιουργικότητα που αναδεικνύεται μέσα σε αυτούς.Για 5η συνεχόμενη χρονιά οι χώροι συνάθροισης και πολιτισμού στο Βοτανικό διοργανώνουν το Φεστιβάλ Βοτανικού «Κάτω από τις Γραμμές» παραμένοντας πιστοί στο ετήσιο φθινοπωρινό ραντεβού από το 2013 μέχρι σήμερα. Από τις 20 έως τις 24 Σεπτεμβρίου θα υποδεχτούμε το φθινόπωρο με μια μεγάλη γιορτή που μέσα σε πέντε μέρες θα περιλαμβάνει live μουσικές, dj sets και party, θεατρικές παραστάσεις, προβολές, θεματικές συζητήσεις και εκθέσεις! Μετά τη μεγάλη και θερμή αποδοχή όλων των προηγούμενων Φεστιβάλ ανανεώνουμε το φθινοπωρινό μας ραντεβού για 5η συνεχόμενη χρονιά με νέους χώρους που συμμετέχουν και τους καλωσορίζουμε, και ένα πρόγραμμα εμπλουτισμένο με νέες θεματικές και συμμετοχές αλλά και συμμετοχές από τις προηγούμενες διοργανώσεις που άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.Το Soiree De Votanique, ο πρώτος χώρος που άνοιξε στον Βοτανικό όταν εδώ υπήρχαν μόνο συνεργεία αυτοκινήτων, καταστήματα εργαλείων, παλιατζίδικα και αποθήκες, θα γιορτάσει σε λίγο τα 15α γενέθλιά του! Στο φιλικό και ζεστό περιβάλλον του Soiree, στο bar, την αυλή και τον «Ωραίο Βοτανικό» θα φιλοξενηθούν live, Dj Set, θέατρο και εκθέσεις φωτογραφίας. Η Ομάδα του σκηνοθέτη Βασίλη Μαυρογεωργίου θα ανοίξει το εφετινό φεστιβάλ με έναν θεατρικό αυτοσχεδιασμό την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, ενώ ταυτόχρονα θα εγκαινιαστούν δύο εκθέσεις φωτογραφίας που θα παραμείνουν για όλες τις μέρες του φεστιβάλ, η Έκθεση των Μαθητών του Studio Μελενίκου και η Έκθεση Φωτογραφίας του Francois L’Hotel. Τα live ξεκινούν εδώ με τους Echo Train που οι ψυχεδελικοί garage ήχοι τους θα ακουστούν πάνω και κάτω από τις γραμμές του τρένου που τους ενέπνευσε όπως κι εμάς, και θα τελειώσουν με τους Muchatrela, την μπάντα με τον πιο ζωντανό ήχο και την πιο κεφάτη διάθεση στην πόλη και τις ξεσηκωτικές Hot Jazz, Balkan, Swing, και Reggae μουσικές τους, που θα κλείσει για τρίτη φορά φέτος το Φεστιβάλ.Στα decks του Soiree και εφέτος ο διεθνής συνθέτης και DJ Cayetano την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου μας υπόσχεται ένα ατέλειωτο party ενώ η παραγωγός Κατερίνα Καφετζή (KAFKA) με τις εξαίσιες μουσικές προτάσεις της θα είναι και πάλι εδώ το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου!Το Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός θα φιλοξενήσει, όπως κάθε χρόνο, συναυλίες στον πεζόδρομο της Μελενίκου και προβολή ταινίας στην αυλή. Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου ο Πέτρος Μάλαμας ανοίγει το φεστιβάλ και μας παρουσιάζει τραγούδια ακουστικά από τη ζωή στο θέατρο, ερωτικά άσματα, καναδέζικα, κοιτάσματα, προγονικά και άλλα. Οι προβολές ταινιών είναι παράδοση για τον Θεσσαλό στο Φεστιβάλ, φέτος θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου «Σιωπηλός Μάρτυρας» την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, ενώ μετά την προβολή θα ακολουθήσει ο Θέμος Σκανδάμης, με τραγούδια φτιαγμένα με απλά υλικά και παράγκες που χωρούν από κάτω όλο τον κόσμο.Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ο Θεσσαλός φιλοξενεί τους Βασίλη Μαντζούκη, Παναγιώτη Μανουηλίδη, και Νίκο Παπαϊωάννου και το φεστιβάλ κλείνει εδώ την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου με τους Πλήρη Ντάξει & το Πολυφωνικό Σχήμα Διώνη όπου το προπολεμικό τραγούδι του ’20 και του ΄30 και το ιδίωμα του ρεμπέτικου συμπράττουν με το ηπειρώτικο πολυφωνικό.Η Μπιέλα για άλλη μία χρονιά συμμετέχει στο Φεστιβάλ Βοτανικού «Κάτω από τις Γραμμές» με χαρά και ανυπομονησία για να σας ξαναστήσει τη δική της πλευρά αυτής της όμορφης γειτονιάς! Λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο και παραδοσιακό τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της περιοχής θα μας ταξιδέψει για 5 ημέρες σε άλλες εποχές με διάθεση χαρούμενη και εορταστική! Την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου η Μπιέλα ξεκινάει δυναμικά με λαϊκό και ρεμπέτικο, Τετάρτη με τη Μαρία Λιτίνα στα φωνητικά, τον Γιώργο Σχοινοχωρίτη στην κιθάρα και τη φωνή, και τον Γιάννη Κορφιάτη στο μπουζούκι και τη φωνή, και Πέμπτη με τους Βασιλική Τσιφτσή στη φωνή, Πάνο Τσιφτσή στο μπουζούκι, και Πάνο Μπαλάφα στην κιθάρα και τη φωνή.Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου οι «Μαντάρες» δηλ. ο Γιάννης Μαυριτσάκης στο βιολί, η Μαίη Αγγελάκη στο λαούτο, ο Ορέστης Τσιχλάκης στο ούτι και την τρομπέτα και η Κατερίνα Ελευθερίου στα κρουστά θα μας ταξιδέψουν με παραδοσιακά τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Η Μπιέλα, όπως κάθε χρόνο, θα μας ταξιδέψει στην Κρήτη και την ιδιαίτερη μουσική της παράδοση μέσα από δημοφιλείς αλλά και φρέσκιες μελωδίες, την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου με τον Αντώνη Φανουράκη στο λαούτο και τη φωνή, τον Νίκο Φανουράκη στη λύρα και τη φωνή και τον Νίκο Ευαγγελάκη στο λαούτο και τη φωνή και την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου σε ένα δυναμικό φινάλε με τους Δημήτρη Πρωτογεράκη στη λύρα, τον Χρήστο Βεργάκη στο λαούτο, και τον Άρη Κυριακάκη στην κιθάρα, να μας υπόσχονται ένα κρητικό ξεφάντωμα μέχρι το ξημέρωμα.To Studio Μελενίκου αποτελεί μια καλλιτεχνική κολεκτίβα που συγκεντρώνει καλλιτέχνες από όλα τα είδη τέχνης και λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στο φεστιβάλ στο καινούριο κτίριο της οδού Μελενίκου όπου στους 4 ορόφους του στεγάζονται εργαστήρι φωτογραφίας, εργαστήρι αναλογικής φωτογραφίας, σεμινάρια, εργαστήρι υποκριτικής, θεατρική ομάδα, φωτογραφική ομάδα, και λέσχη/φουαγιέ.Το φεστιβάλ θα διεξάγεται ταυτόχρονα σε δύο χώρους, το Pocket Theater με δωρεάν μάθημα θεατρικού αυτοσχεδιασμού από το εργαστήρι υποκριτικής με την Μαίρη Μαραγκουδάκη, παρουσίαση του φωτογράφου Βασίλη Πιτούλη, προβολή ταινιών των Maya Deren, Samuel Becket, Luis Bunuel- Salvador Dali, συζητήσεις, παράσταση των σπουδαστών του εργαστηρίου υποκριτικής (2ο έτος), και αυτοσχεδιασμοί πάνω στην «Ανάθεση» του Δημήτρη Δημητριάδη, και στον επάνω όροφο όπου θα λειτουργήσει μόνιμη Έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών του εργαστηρίου.Ο ρετρό, νοσταλγικός και ζεστός χώρος της Laïka θα γεμίσει και φέτος μουσικές! Το φεστιβάλ εγκαινιάζεται και τελειώνει με ρεμπέτικες βραδιές: την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου με Προπολεμικά Ρεμπέτικα με τους Γρηγόρη Λάγγα στο βιολί, Μήτσο Μιχόπουλο στην κιθάρα, Σπύρο Μιχόπουλο στο μπουζούκι και Βίκυ Κόγια στα φωνητικά και το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου με Ρεμπέτικη και Παραδοσιακή βραδιά. Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου η Laïka μας καλεί σε Dj Party με Katerina K και LiLa σε New Wave, Dark Wave, Synth and Electro night ρυθμούς ενώ ακολουθεί η Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου με τους Brain’s Squeeze και η ατμόσφαιρα του post punk θα συνδυαστεί με το Video Art Project του Pantelis Pantelopoulos. Η βραδιά θα κλείσει με τον Dj Spyros Faros.Η νέα άφιξη στον Βοτανικό είναι Το Λυχνάρι στην Κασσάνδρας 8, που παίρνει μέρος για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ και ξεκινάει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου με τους Muzikal Ifade σε ένα live με τους σμυρναίικους ήχους να μας φέρνουν μια γεύση από Πατινάδες, βεγγέρες, και καφέ-αμάν από την Πολυπολιτισμική πρωτεύουσα του εμπορίου της Δύσης και της Ανατολής. Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου η παράδοση της πόλης και της υπαίθρου του ελλαδικού χώρου, των Βαλκανίων και της ανατολικής Μεσογείου θα συναντηθούν στους ήχους των Γλαύκου Σμαριανάκη (βιολί), Θεοδώρας Αθανασίου (κιθάρα), και Χαρούλα Τσαλπαρά (φωνή). Το φεστιβάλ κλείνει εδώ την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου με Ρεμπέτικη βραδιά με τους Λουκία Ανάγνου (φωνή, κιθάρα) & Αποστόλη Παπαγιάννη (μπουζούκι).Η μπάντα κρουστών Quilombo συμμετέχει στο Φεστιβάλ το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου και είναι μια από τις εκπλήξεις μας αφού η περιοχή θα πλημμυρίσει από τους αφρο-βραζιλιάνικους ρυθμούς της μπάντας, που θα παρελάσει στους δρόμους ξεκινώντας στις εννιά με αφετηρία το Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός. Η πορεία της μπάντας θα ολοκληρωθεί στον χώρο του Quilombo Centro Cultural, όπου θα δώσει τη σκυτάλη στον Dj Geo dance collection από τη Word Music σκηνή.Σημειώνουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάνΤετάρτη 20 ΣεπτεμβρίουLa Soiree De Votanique | Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας των μαθητών του Studio Μελενίκου | Θεατρικός Αυτοσχεδιασμός - Ομάδα Βασίλη Μαυρογεωργίου | Ώρα Έναρξης: 21:00Μπιέλα|Λαϊκό – Ρεμπέτικο Πρόγραμμα με τους Μαρία Λιτίνα (φωνή), Γιώργο Σχοινοχωρίτη (κιθάρα-φωνή), Γιάννη Κορφιάτη (μπουζούκι-φωνή) | Ώρα Έναρξης: 21:00Studio Μελενίκου | 1ος όροφος - Pocket Theater: Ανοιχτό δωρεάν μάθημα θεατρικού αυτοσχεδιασμού από το εργαστήρι υποκριτικής με την Μαίρη Μαραγκουδάκη | 2ος όροφος – φουαγιέ, λέσχη και κλιμακοστάσιο: Έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών του εργαστηρίου | Ώρα Έναρξης: 19:30Laïka | Προπολεμικά Ρεμπέτικα με τους : Γρηγόρη Λάγγα (βιολί), Μήτσο Μιχόπουλο (κιθάρα), Σπύρο Μιχόπουλο (μπουζούκι) και Βίκυ Κόγια (φωνή)| Ώρα Έναρξης 21:00La Soiree De Votanique | Εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας του Francois L’Hotel | Live: Echo Train | Ώρα Έναρξης: 21:30Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός | Live: Πέτρος Μάλαμας | Ώρα Έναρξης 21:00Μπιέλα | Έντεχνο – Λαϊκό Πρόγραμμα με τους Βασιλική Τσιφτσή (φωνή), Πάνο Τσιφτσή (μπουζούκι), Πάνο Μπαλάφα (κιθάρα, φωνή) | Ώρα Έναρξης 21:00Studio Μελενίκου | 1ος όροφος – Pocket Theater: παρουσίαση του φωτογράφου Βασίλη Πιτούλη και συζήτηση από το εργαστήρι φωτογραφίας. Ώρα έναρξης 20:00 |2ος όροφος – φουαγιέ, λέσχη και κλιμακοστάσιο: Έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών του εργαστηρίουLaïka | Dj set by Katerina K και LiLa.(New Wave, Dark Wave, Synth and Electro night) | Ώρα Έναρξης: 22:00La Soiree De Votanique | Dj set: Cayetano | Ώρα Έναρξης 22:30Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός| Προβολή τη ταινίας «Σιωπηλός Μάρτυρας» σκηνοθεσία: Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος| Ώρα Έναρξης 21:00 | Live: Θέμος Σκανδάμης | Ώρα έναρξης: 22:30Μπιέλα | Κρητική Βραδιά με τους Αντώνη Φανουράκη (λαούτο, φωνή) Νίκο Φανουράκη (λύρα, φωνή) και Νίκο Ευαγγελάκη (λαούτο, φωνή) |Ώρα Έναρξης 21:00Studio Μελενίκου |1ος όροφος – Pocket Theater: «Σιωπυλές πρωτοπορίες» προβολή 4 ταινιών πρωτοποριακού βωβού κινηματογράφου. Προβάλλονται ταινίες των: Maya Deren, Samuel Becket, Luis Bunuel- Salvador Dali, ακολουθεί συζήτηση με τον σκηνοθέτη Βαγγέλη Καλαμπάκα στον 2ο όροφο. | Ώρα έναρξης 19:30Laïka |Live: Brain’s Squeeze & Video Art Project by Pantelis Pantelopoulos ακολουθεί Dj set by Spyros Faros | Ώρα Έναρξης: 21:00Το Λυχνάρι | Live: Muzikal Ifade | Ώρα Έναρξης: 21:00La Soiree De Votanique | Dj set: ΚΑΦΚΑ & guest |Ώρα έναρξης: 22:30Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός |Live: Βασίλης Μαντζούκης, Παναγιώτης Μανουηλίδης, Νίκος Παπαϊωάννου| Ώρα έναρξης: 21:00Μπιέλα |Παραδοσιακή Βραδιά με «Μαντάρες»: Γιάννης Μαυριτσάκης (βιολί), Μαίη Αγγελάκη (λαούτο), Ορέστης Τσιχλάκης (ούτι-τρομπέτα), Κατερίνα Ελευθερίου (κρουστά)| Ώρα έναρξης: 21:00Studio Μελενίκου |1ος όροφος – Pocket Theater: Παράσταση των σπουδαστών του εργαστηρίου υποκριτικής (2ο έτος), αυτοσχεδιασμοί πάνω στην «Ανάθεση» του Δημήτρη Δημιατριαδή. Ώρα έναρξης: 20:00| 2ος όροφος – φουαγιέ, λέσχη και κλιμακοστάσιο: Έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών του εργαστηρίου Ώρα έναρξης: 19:30Laïka | Ρεμπέτικη και Παραδοσιακή βραδιά | Ώρα έναρξης: 21:00Το Λυχνάρι | Live: Γλαύκος Σμαριανάκης (βιολί), Θεοδώρα Αθανασίου (κιθάρα), Χαρούλα Τσαλπαρά (φωνή) | Ώρα έναρξης: 21:00Quilombo|Η μπάντα κρουστών του Quilombo στους δρόμους του Βοτανικού – αφετηρία Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός |Ώρα έναρξης: 21:00Quilombo Centro Cultural | Party: Dj Geo dance collection από τη Word Music σκηνή | Ώρα έναρξης: 23:00La Soiree De Votanique | Live: Muchatrela | Ώρα έναρξης: 22:00Παραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός | Live: Πλήρη Ντάξει & Πολυφωνικό Σχήμα Διώνη | Ώρα έναρξης: 21:00Μπιέλα | Κρητικό Ξεφάντωμα με τους Δημήτρη Πρωτογεράκη (λύρα), Χρήστο Βεργάκη (λαούτο), Άρη Κυριακάκη (κιθάρα)| Ώρα έναρξης: 21:00Studio Μελενίκου | 2ος όροφος – φουαγιέ, λέσχη και κλιμακοστάσιο: Έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών του εργαστηρίου, ακολουθούν Dj sets | Ώρα έναρξης 19:30Το Λυχνάρι | Ρεμπέτικη βραδιά με τους Λουκία Ανάγνου (φωνή, κιθάρα) & Αποστόλη Παπαγιάννη (μπουζούκι) Ώρα έναρξης: 21:00Διευθύνσεις χώρωνΠαραδοσιακό Καφενείο Θεσσαλός: Μελενίκου 2, τηλ. 213 0222335Μπιέλα: Κορυτσάς 14, τηλ. 210 3456110Studio Μελενίκου: Μελενίκου 31, τηλ. 2130 058407Laïka: Πέλλης 30, τηλ. 215 5013801Το Λυχνάρι: Κασσάνδρας 8, τηλ. 6934 635949Quilombo Centro Cultural: Σερβίων 8 , τηλ. 21 0522 7961