7ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού

Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού, που έχει εξελιχθεί πλέον σε πολιτιστικό θεσμό διεθνούς εμβέλειας, επιστρέφει για έβδομη χρονιά, προσφέροντας ένα συναρπαστικό μουσικό καλοκαίρι με συναυλίες στον Γαλατά, στις Σπέτσες, στην Ύδρα, στον Πόρο, στα Κύθηρα και για πρώτη φορά στο Θέατρο Καμένης Χώρας Μεθάνων.Όπως κάθε χρόνο, το μουσικό σύνολο Leonardi Ensemble θα συμπράξει με εξαιρετικούς μουσικούς διεθνούς φήμης που θα επισκεφτούν την Ελλάδα από την 01 έως τις 09 Αυγούστου 2017, και θα παρουσιάσουν επτά συναυλίες μουσικής δωματίου υψηλής ποιότητας προσφέροντας στο ελληνικό κοινό, αλλά και στους καλοκαιρινούς επισκέπτες των νησιών, σπουδαίες ερμηνείες των Bach, Mozart, Brahms, Schumann, Beethoven και Debussy.Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου θα πλημμυρίσει τα νησιά του Αργοσαρωνικού για εννέα μέρες με τους ήχους σπουδαίων μουσικών έργων. Μια από τις ξεχωριστές στιγμές του προγράμματος είναι οι συναυλίες με τις Παραλλαγές Goldberg του J.S.Bach σε μια ενδόμυχη μεταγραφή για τρίο εγχόρδων του Ρώσου βιολονίστα Dimitri Sitkovetsky. Αυτή η πανέμορφη μεταγραφή είναι εμπνευσμένη από την θρυλική ηχογράφηση του Glenn Gould του 1981, μια από τις δημοφιλέστερες ηχογραφήσεις κλασικής μουσικής όλων των εποχών. Στις 6η Αυγούστου στην ‘Υδρα θα συνδυαστεί με την περίφημη Σονάτα «Κreutzer» op.47 για βιολί και πιάνο του L.v.Beethoven, ενώ μην παραλείψετε να ακούσετε και το εξαιρετικό Κουιντέτο με πιάνο op. 44 του Robert Schumann.Aυτή τη χρονιά, το φεστιβάλ πλαισιώνουν και υποστηρίζουν μουσικά διεθνώς καταξιωμένοι μουσικοί που έρχονται για πρώτη φορά, όπως η Καναδοαμερικανή βιολονίστρια Μaia Cabeza, νικήτρια του διαγωνισμού «Leopold Mozart» και μέλος της Karajan Orchestra Academy της Φιλαρμονικής του Βερολίνου από το 2012 έως το 2014, ο Μanuel Hofer κορυφαίος στις βιόλες στην Ορχήστρα Δωματίου της Στουτγκάρδης, ο Martin Leo Schmidt μαθητής του θρυλικού βιολοντσελίστα Heinrich Schiff και συνεργάτης της Mahler Chamber Orchestra και η Φινλανδή βιολονίστρια Sini Simonen, μια από τις πιο δημοφιλείς μουσικούς δωματίου στην Ευρώπη και μέλος του Esbjerg Ensemble, του Castalian String Quartet και του Calvino Piano Trio.Το διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού οργανώνεται από το μουσικό σύνολο Leondari Ensemble, μια ομάδα φίλων και συνεργατών από όλο τον κόσμο, που αγαπούν τη μουσική δωματίου και είναι ένθερμοι φίλοι της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα φεστιβάλ που υλοποιείται για έβδομη συνεχή χρονιά με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα και υπό την αιγίδα των Δήμων Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Τροιζηνίας-Μεθάνων και Κυθήρων. Oι συναυλίες στην Ύδρα πραγματοποιούνται επιπλέον με την ευγενική υποστήριξη του Ηρακλή Κόντου, στη μνήμη της μουσικόφιλης συζύγου του Τερέζας Κόντου.ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ LEONARDI ENSEMBLEΤο μουσικό σύνολο Leondari Ensemble απαρτίζεται από διεθνούς κύρους μουσικούς της Ευρώπης, της Βορείου Αμερικής και της Αυστραλίας. Τα μέλη του συμμετέχουν σε κορυφαία μουσικά σύνολα παγκοσμίως, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Φιλαρμονική του Βερολίνου, το ARC Ensemble, η English Chamber Orchestra και το Piano Trio της Βιέννης.Σημείωμα για τα μέλη του συνόλου Leondari Ensemble στο φετινό Φεστιβάλ:Ο πιανίστας Caspar Frantz είναι καθηγητής Μουσικής Δωματίου στην Μουσική Ακαδημία Felix Mendelssohn-Bartholdy της Λειψίας. Εχει εμφανιστεί στις σημαντικότερες ευρωπαϊκές αίθουσες και έχει ηχογραφήσει πολυάριθμα CD, τα οποία έχουν επαινεθεί από την κριτική. Ο βιολοντσελίστας Julian Arp είναι καθηγητής Βιολοντσέλου στην Μουσική Ακαδημία του Graz ενώ διατηρεί μια ιδιαίτερα ενεργή καριέρα ως σολίστ και μουσικός δωματίου ανα την Ευρώπη, εχόντας επίσης ηχογραφήσει μια σειρά από βραβευμένα CD.Το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού και το σύνολο Leondari Ensemble ίδρυσαν ο Έλληνας βιολονίστας Γιάννης Αγρανιώτης και ο Αυστραλός βιολίστας Francis Kefford. Ο Γιάννης Αγρανιώτης συνεργάζεται με την Καμεράτα-Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και στο παρελθόν με την Εθνική Λυρική Σκηνή και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. ‘Eχει εμφανισθεί στις σπουδαιότερες ελληνικές αίθουσες, έχει δώσει ρεσιτάλ και έχει συμμετάσχει σε συναυλίες μουσικής δωματίου στη Γερμανία και αλλού. Ο Francis Kefford συνεργάζεται συχνά με κορυφαίες βρετανικές ορχήστρες, όπως η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου, η Royal Opera House Orchestra, η Covent Garden, η Aurora Orchestra και η English Chamber Orchestra.Aναλυτικά τα βιογραφικά των μουσικών που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Σαρωνικού στη σελίδα: https://www.saronicfestival.com/el/artists/Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017, 21.00MEΘΑΝΑ‘Παραλλαγές Goldberg’, BWV 988 J. S. Bach(μτγρ. Sitkovetsky για τρίο εγχόρδων)Χώρος διεξαγωγής: Aνοιχτό θέατρο Καμένης Χώρας ΜεθάνωνΤετάρτη, 2 Αυγούστου 2017, 21:00ΓΑΛΑΤΑΣΣονάτα για βιολοντσέλλο και πιάνο (1915) DebussyΣονάτα για βιολί και πιάνο ν.9, Op.47, ‘Kreutzer’ BeethovenΔΙΑΛΕΙΜΜΑΚουιντέτο με πιάνο σε μι ύφεση μείζονα, Op. 44 SchumannΧώρος διεξαγωγής: Γυμνάσιο ΓαλατάΠέμπτη, 3 Αυγούστου 2017, 21:00ΠΟΡΟΣΚουαρτέτο εγχόρδων ν.2 σε λα ελάσσονα, Op. 51 No. 2 BrahmsΔΙΑΛΕΙΜΜΑΚουιντέτο εγχόρδων σε σολ ελάσσονα, K. 516 MozartΧώρος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΣυγγρούΠαρασκευή, 4 Αυγούστου 2017, 21:00ΣΠΕΤΣΕΣΚουαρτέτο εγχόρδων ν.2 σε λα ελάσσονα, Op. 51 No. 2 BrahmsΔΙΑΛΕΙΜΜΑΚουιντέτο εγχόρδων σε σολ ελάσσονα, K. 516 MozartΧώρος διεξαγωγής: Καποδιστριακή Στέγη ΣπετσώνΣάββατο, 5 Αυγούστου 2017, 21:00ΥΔΡΑΣονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο (1915) DebussyΚουαρτέτο εγχόρδων ν.2 σε λα ελάσσονα, Op. 51 No. 2 Brahms\ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΚουιντέτο με πιάνο σε μι ύφεση μείζονα, Op. 44 SchumannΧώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο BratseraΚυριακή, 6 Αυγούστου 2017, 21:00ΥΔΡΑΣονάτα για βιολί και πιάνο ν.9, Op.47, ‘Kreutzer’ BeethovenΔΙΑΛΕΙΜΜΑ‘Παραλλαγές Goldberg’, BWV 988 J. S. Bach(μτγρ. Sitkovetsky για τρίο εγχόρδων)Χώρος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο BratseraΤετάρτη, 09 Αυγούστου 2017, 21:00ΚΥΘΗΡΑ‘Παραλλαγές Goldberg’, BWV 988 J. S. BachΔΙΑΛΕΙΜΜΑΚουιντέτο εγχόρδων σε σολ ελάσσονα K. 516 MozartΧώρος διεξαγωγής: Πολυχώρος ΖείδωροςΠληροφορίες:Εισιτήρια:ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ: 50 ευρώ (premium)ΥΔΡΑ/ΣΠΕΤΣΕΣ: 10 ευρώ (standard) – 20 ευρώ (premium)ΠΟΡΟΣ / ΚΥΘΗΡΑ/ΜΕΘΑΝΑ : 10 ευρώ (standard)ΓΑΛΑΤΑΣ: είσοδος με προαιρετική συμμετοχήΠαιδιά: είσοδος ελεύθερηΚάνετε προκάτηση των εισιτηρίων σας και αγοράστε τα εκπτωτικά φεστιβαλικά πακέτα εισιτηρίων στη σελίδα www.saronicfestival.com/el/book-tickets/