To 8o Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Χορού - Athens Video Dance ProJect θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Πειραιώς, 256 Ταύρος) στις 19, 20 και 21 Ιανουαρίου, 2018.Μία τριήμερη κινηματογραφική και χορευτική πρόταση για το κοινό, μία πλούσια γεύση από ελληνικές και ξένες δημιουργίες με ταινίες και ντοκιμαντέρ χορού, έργα εικονικής πραγματικότητας, performances, παραστάσεις χορού και εργαστήρια παραστατικών τεχνών και videodance.H ομάδα του Athens Video Dance Project καλεί το κοινό να μεταμορφώσει τον τρόπο που βλέπει και βιώνει τον χορό σήμερα, ενώ ενθαρρύνει τους καλλιτέχνες να διερευνήσουν πώς η χρήση της κάμερας και των νέων τεχνολογιών, ως εναλλακτικά εκφραστικά εργαλεία, μπορούν να αποτελέσουν πρόκληση και να διευρύνουν το καλλιτεχνικό τους όραμα. Με περιέργεια για νέες διαδρομές, η ομάδα του AVDP ανακαλύπτει τις νέες τάσεις, και οργανώνει το ειδικό αφιέρωμα Μοving Forward.Θα δείτε ριψοκίνδυνους χορευτές, να εξερευνούν τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, μέσα από την τέχνη. Μία ταινία δοκιμής ελέγχου της κίνησης να εξετάζει την τεχνική της ταυτόχρονης παρουσίασης πολλαπλών εκτελέσεων της ίδιας κινητικής ρουτίνας, την ίδια χρονική στιγμή. Μία σειρά από πειραματισμούς της κινούμενης εικόνας να αμφισβητούν την ιδέα της ακινησίας. Μία Google Street View κάμερα να φλερτάρει με το χορό. Έργα VR360 να μελετούν τα όρια μεταξύ των εμπειριών του εικονικού και πραγματικού κόσμου και να προωθούν την έρευνα της συμμετοχικής παράστασης, της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και των τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας.Το AVDP εφέτος έχει ως guest artist τον Σλοβάκο καλλιτέχνη Andrej Boleslavský με το έργο Dust (19-21/01, 19:00-23:00, στο πλαίσιο του αφιερώματος Moving Forward, είσοδος ελεύθερη).Ένα έργο Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality), όπου οι έννοιες του φυσικού και του ψηφιακού συνυπάρχουν και διαδρούν σε πραγματικό χρόνο, ενώ ο θεατής βιώνει μία μοναδική οπτικοακουστική εμπειρία, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό (5 λεπτά/θεατής). Θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τον δημιουργό του έργου Dust, καθώς και με τους Παντελή Μάκκα (visual designer) και Ερατώ Τζαβάρα (video designer/artist) την Κυριακή 21 Ιανουρίου (19:00-20:00).Tο κοινό ψηφίζει για το «AVDP Βραβείο Κοινού»! Ενισχύοντας τον ανοιχτό διάλογο ανάμεσα στο κοινό και τους δημιουργούς, για πρώτη χρονιά, το κοινό βλέπει 9 επιλεγμένα έργα Ελλήνων και ξένων δημιουργών, αποφασίζει και ψηφίζει που θα απονεμηθεί το AVDP Βραβείο Κοινού. Τα έργα προβάλλονται κάθε μέρα (19, 20, 21 Ιανουαρίου) στις 20:00-21:30. Η απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου.Η Promenade (19, 20 και 21 Ιανουαρίου, 21:15) επιχειρεί να φέρει σε επαφή χορευτές, μουσικούς και εικαστικούς σε μια κατάσταση-εγκατάσταση στον εκθεσιακό χώρο «Νίκος Κεσσανλής». Οι θεατές θα έχουν την ελευθερία για 45 λεπτά να περνοδιαβαίνουν και να κοντοστέκονται οπουδήποτε και για όσο χρόνο επιθυμούν. Πρόκειται για έναν περίπατο μέσα σε ένα κλειστό χώρο όπου το σώμα και η κίνηση ψάχνουν να βρουν το δικό τους χώρο έκφρασης μέσα από τη σύνδεση, την ανάπτυξη, τη συμπλήρωση, τη συνδιαλλαγή, την αφήγηση, την αντίσταση, την αντιπαράθεση.Και τις 3 μέρες του φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις χορού στο Θέατρο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών από καταξιωμένους και νέους καλλιτέχνες στον χώρο του χορού, των visuals και των εικαστικών. Ενώ στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος AVDP.edu, θα φιλοξενηθούν έργα από σπουδαστές Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών Χορού.Επίσης, το AVDP έχει τη χαρά να φιλοξενεί το έργο «Per for man-ce» (19, 20, 21 Ιανουαρίου). Μια πολυμεσική παράσταση σύγχρονου χορού, βασισμένη σε ιδέα του Γιάννη Αντωνίου με ερμηνείες των Alex Gotch, Michael Doolan και Visual Documentation του Παναγιώτη Κασίμη. Ένας διάλογος μεταξύ του νου και του σώματος, όπου ο θεατής σκηνοθετεί το δικό του έργο ανάλογα με το πως βιώνει ο ίδιος την συνύπαρξη με τους δύο άνδρες ερμηνευτές. Ο διάλογος εξελίσσεται λιτά αλλά και πολυδιάστατα, ενώ οι ασπρόμαυρες εικόνες του φωτογράφου Παναγιώτη Κασίμη, απεικονίζοντας τους δύο πρωταγωνιστές, μας φέρνουν πιο κοντά στον εσωτερικό τους κόσμο.Βρείτε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ εδώ και το τρέιλερ εδώ Τέλος, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος AVDP.edu, τρία εργαστήρια με θέμα τον αυτοσχεδιασμό-σύνθεση, την τέχνη του videodance και την performance θα λάβουν χώρα από τις 13 έως και τις 21 Ιανουαρίου. Oι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν δείγμα των εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ.Α) VIDEODANCE WORKSHOP: FRAMING THE MOTION | 2-ήμερο εντατικό εργαστήριο με τη Χρυσάνθη Μπαδέκα, σε συνεργασία με την Canon και τον Γιώργο Ζορμπά (20 και 21 Ιανουαρίου, 2018 | 12:30-17:30 | chr.badeka@gmail.com)Β) PROMENADE.lab | Κίνηση - Ήχος - Λόγος - Εικαστικά - Ψηφιακά μέσα | Ένα εργαστήριο αυτοσχεδιασμού και σύνθεσης διαφορετικών μορφών τέχνης με την Ελισάβετ Πλιακοστάθη (14, 15, 16 και 17 Ιανουαρίου, 2018 | 11:00-14:00 | elipliako@gmail.com)Γ) PERFORMANCE.lab | Θέμα - Performance - Εικαστικός χώρος - Περιβάλλον - Κοστούμι - Διάρκεια - Κοινό με τον Γιάννη Καρούνη (13, 14, 15, 16 και 17 Ιανουαρίου, 2018 | 11:00-14:00 | video.saltator@gmail.com)Εισιτήρια | 19, 20, 21 Ιανουαρίου, 2018Ταινίες του αφιερώματος MOVING FORWARD: Είσοδος ΕλεύθερηΥπόλοιπες προβολές 5€ | Παραστάσεις 5€ | Promenade 5€Aνώτατη Σχολή Καλών Τεχνών | Πειραιώς 256Όλο το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν οι φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών δωρεάν με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Ακόμα, όλοι οι καλλιτέχνες (δημιουργοί) που συμμετέχουν στο φεστιβάλ έχουν είσοδο ελεύθερη στην αντίστοιχη κατηγορία (κινηματογραφος/θέατρο). Τέλος, για όλες τις ημέρες (19, 20, 21 Ιανουαρίου) όλοι οι χώροι της Α.Σ.Κ.Τ. είναι προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.