«Aeroplane» - Το νέο single » του Leon of Athens

Ο δικός μας Leon κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι «Aeroplane». το πρώτο single από το επερχόμενο άλμπουμ του, σε παραγωγή του David Kosten (Bat For Lashes, Everything Everything) που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2017 από την Minos EMI.



Παράλληλα με το νέο single, ο Έλληνας indie-pop μουσικός ανακοίνωσε εφτά εμφανίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και μια στην Ελλάδα. Η περιοδεία θα ξεκινήσει από το The Lexington, στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου και θα τελειώσει την 6η Απριλίου στο Σταυρό του Νότου στην Αθήνα.



To Aeroplane είναι το πρώτο επίσημο single από τον νέο δίσκο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Minos ΕΜΙ.



Το κομμάτι ξεκινάει με επιβλητικές κιθάρες και εικόνες που θυμίζουν indie road ταινία. Ενώ οι στίχοι δημιουργούν αντικρουόμενα συναισθήματα γύρω από τις σχέσεις στην ψηφιακή εποχή, το τραγούδι ξεσπάει σε ένα ενθαρρυντικό ρεφρέν και γίνεται ελπιδοφόρος ωδή στην σύγχρονη αγάπη, τις χαμηλές και τις ψηλές της πτήσεις.



Ο Leon εμπνεύστηκε από τη ζωή σε μία χώρα που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες τα τελευταία χρόνια.



Η μουσική του ήταν πάντα πόλος έλξης και γι αυτό άλλωστε έχει παίξει μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους στην Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί διεθνώς αποκομίζοντας θετικά σχόλια από μέσα όπως τα NME, Guardian, Q, New York Times κ.ά.



Ακούστε το τραγούδι:





Το πλήρες πρόγραμμα του UK tour:



LEON OF ATHENS UK LIVE DATES



17/03 – London, The Lexington

27/03 – Brighton, Latest Bar

28/03 – Sheffield, Rocking Chair

29/03 – Bristol, Thunderbolt

30/03 – Manchester, The Castle

31/03 – Liverpool, Zanzibar

01/04 – Newcastle, Jumpin Jacks



LEON OF ATHENS GREEK LIVE DATE

06/04 – Αθήνα, Σταυρός του Νότου