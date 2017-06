Αfter 8 Jazz Sextet: Aπό τον Duke Ellington μέχρι τον Chick Corea

Οι μουσικές βραδιές στον Κήπο του Μεγάρου, συνεχίζονται την Τετάρτη 5 Ιουλίου στις 9 μ.μ. με το «Αfter 8 Jazz Sextet». Όσοι αγαπούν τις τζαζ αποδράσεις αλλά και τoυς χορευτικούς ρυθμούς της λατινοαμερικάνικης μουσικής θα παρακολουθήσουν μια καλοκαιρινή συναυλία με διπλό θεματικό άξονα.



Tα μέλη του Σεξτέτου, γνωστά για τις ενορχηστρώσεις τους που σέβονται το πνεύμα της εκάστοτε εποχής και προσαρμόζουν τα οργανικά μέρη μιας Big Band στις ανάγκες ενός ακουστικού σεξτέτου, έχουν αφιερώσει το πρώτο μέρος του προγράμματός τους «Tribute to Duke» στον σπουδαίο Ντιούκ Έλλινγκτον [Duke Ellington].



Το δεύτερο μέρος «From Cuba to the World» είναι ένα ταξίδι στον κόσμο της λάτιν μουσικής με σταθμούς σε αγαπημένα κομμάτια του Τσούτσο Βαλντές [Chucho Valdés], του Τσικ Κορήα [Chick Corea], του Πακίντο Ντε Ριβέρα [Paquito D’Rivera], του Ντιούκ Τζόρνταν [Duke Jordan] και άλλων συνθετών.



After 8 Jazz Sextet



Δημιουργήθηκε το 2014. Οι θεματικές συναυλίες του περιλαμβάνουν συνθέσεις από όλη τη μουσική διαδρομή της τζαζ με αναφορές σε βιογραφικά στοιχεία, τρόπους μουσικής γραφής και ύφους καθώς και στις κοινωνικές συνθήκες της κάθε εποχής και στις επιρροές τους στη μουσική έκφραση. Σκοπός του είναι η αναζήτηση του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην κλασική και τη λαϊκή μουσική σε όλο τον κόσμο με άξονα τον άνθρωπο.



Το After 8 Jazz Sextet αποτελείται από έξι καλλιτέχνες που ασχολούνται όχι μόνο με την τζαζ αλλά και με άλλα είδη μουσικής, είτε ως μέλη συνόλων είτε ως ενορχηστρωτές και συνθέτες. Το σχήμα απαρτίζεται από τους: Γιώργο Κωνσταντάκη (τενόρο σαξόφωνο), Κωνσταντίνο Κεφαλά (τρομπέτα), Γιάννη Καΐκη (τρομπόνι), Κωνσταντίνο Ζώτο (πιάνο), Νικόλα Αθανασιάδη (τύμπανα) και Ιωάννη Χατζηιωάννου (ηλεκτρικό μπάσο). Καλεσμένος τους στη συναυλία τους στον Κήπο, ο Γιώργος Παυλής (guest percussion).



Τιμές εισιτηρίων: 10 € (προπώληση), 12 € (αγορά την ημέρα της συναυλίας).



Η προπώληση των εισιτηρίων για τις εκδηλώσεις Ιουνίου-Ιουλίου στον Κήπο έχει ήδη αρχίσει.



Για περισσότερες πληροφορίες:



210 72 82 333



www.megaron.gr