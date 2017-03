AlphaState - Dreamonition - My Inferno live στο club Methodia

Οι AlphaState μαζί με Dreamonition και My Inferno θα εμφανισθούν, στις 07/04/17, στο club Methodia.





Λίγα λόγια για τα συγκροτήματα:



AlphaState



Οι Alphastate είναι μια νέα Ελληνική heavy metal μπάντα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2014. Στόχος ήταν να συνδυαστούν ο '80ς τρόπος σύνθεσης- παιξίματος με μια πιο σύγχρονη αισθητική στον ήχο. Κάποιες από τις κύριες επιρροές είναι μπάντες όπως Steelheart, Black Label Society, Ozzy Osbourne, Pantera, Primal Fear, Brainstorm.



Τα μέλη της μπάντας έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας στον χώρο, και είναι οι εξής:



Pete Breaker (Dark Deceiver) στη κιθάρα

Μάνος Ξανθάκης (Jericho, Sovereign, Overthrone, Celestial Ode, Agnosia, Solid Faith, Blazon, Strangeyes, False Coda) στα φωνητικά

Δημήτρης Τσουνάκας (Domenica) στο μπάσο

Φοίβος Ανδριόπουλος (3Fold Pain, Sorrowful Angels, Clairvoyant, Wings in Motion,Trendy Hooligans, Sad Dolls, Revolted Masses, Nipenthis) στα τυμπανα.



Η μπάντα πέρασε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα στο στούντιο ώστε να πετύχει το επιθυμητό

ηχητικό αποτέλεσμα. Επίσης συνεργάστηκε με αρκετούς καταξιωμένους επαγγελματίες όσον

άφορα το λογότυπο (Gustavo Sanchez) και το εξώφυλλο (Manster Design)

Με το “Out of the Black”, οι ALPHASTATE είναι έτοιμοι να συστηθούν στον μεταλλικό κόσμο!



Dreamonition



Dreamonition | Μια 5μελής μπάντα από την Αθήνα, που ξεκίνησαν σαν ιδέα και με συνθέσεις από τους Βασίλη Καραβία και Δημήτρη Καββαδία. Μετά από πειραματισμούς στον ήχο τους και προσθαφαιρέσεις μελών, απέκτησαν την τωρινή τους σύνθεση, με την οποία είναι έτοιμοι να κυκλοφορήσουν το debut album τους με τίτλο "Living in a microcosm". Ετοιμαστείτε για μελωδικό speed - thrash metal που θα σας ισοπεδώσει!



Line up



Ελευθερία Παναγάκου - Φωνητικά, Πλήκτρα

Βασίλης Καραβίας - Κιθάρες, φωνητικά

Δημήτρης Βαρβαρίγος - Κιθάρες, φωνητικά

Κώστας Σταματακόπουλος – Μπάσο

Αλέξης Μπακογιάννης - Τύμπανα



My Inferno



Οι «My Inferno» είναι μια 5μελής melodic metal/ metalcore μπάντα από την Αθήνα η οποία ξεκίνησε ως ένα μουσικό project το 2014 από τον Phil Roussos (lead vocalist) με το όνομα "Dying Destiny". Μετά από ολική αλλαγή στο line-up και το όνομα, ο Phil βρήκε τον Mark Suli το Μάιο του 2015 που κάλυψε τη θέση του κιθαρίστα του project και μαζί ξεκινήσαν να ηχογραφούν το "Inhuman", ένα EP που δημιουργήθηκε κυρίως από τραγούδια που ήδη είχε συνθέσει ο Phil. Η Ελένη Νότα μπήκε στην μπάντα λίγο αργότερα, μετά τον Mark, καλύπτοντας τη θέση της ντράμερ. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ψάχνοντας για μπασίστα, βρήκαν την Fotene S. Paul. Επίσης τον Σεπτέμβριο του 2016 επέστρεψε ο Billy Sinner (ο οποίος είχε αποχωρήσει από το project το 2015) ο οποίος ανέλαβε την θέση του 2ου κιθαρίστα.



Το EP "Inhuman" αποτελείται από 6 κομμάτια και το single “Lanius” κυκλοφόρησε στις 24 Απρίλη στο κοινό. Το στυλ τους είναι σε μεγάλο βαθμό επηρεασμένο από μπάντες όπως οι Trivium, Bullet For My Valentine, Slipknot και Dream Theater και αποτελείται από καθαρά και brutal φωνητικά, γρήγορα και μελωδικά riffs, εύκολα στο άκουσμα, αλλά γρήγορα τεχνικά σόλα, σύνθετα ντραμς και βαριές μπασογραμμές. Το 2016 ήταν μία από τις μπάντες που πέρασαν στις ακροάσεις του Schoolwave festival.



Club Methodia



Κωνσταντινουπόλεως 113 & Αγίου Όρους 15 - Βοτανικός



Ωρα έναρξης 20.45



Είσοδος 6ευρώ