Altribe live The Zoo

Οι Altribe για το πρώτο live της νέας χρονιάς, θα εμφανιστούν στο «The Zoo», το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017.

Εκτός από το Spooky Train τη νέα τους δισκογραφική δουλειά που έχει διανύσει λίγους μόλις μήνες μουσικών χιλιομέτρων με πολλές live out of the blues στάσεις, θα παρουσιάσουν ακυκλοφόρητα κομμάτια από το νέο τους EP Altribe - Special Version που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις αρχές του καλοκαιριού. Με το μότο «out of the blues» παρεμβαίνουν μουσικά με έναν νέο ήχο στα κύματα της πόλης.

Λίγα λόγια για τους « Altribe»:

Οι Altribe είναι ένα τετραμελές συγκρότημα, που δημιουργήθηκε από τον drummer – συνθέτη Albert Παναγιωτόπουλο. Σημείο αναφοράς και αφετηρία στη μουσική τους είναι τα μπλουζ με groovy, moody και psychedelic επιρροές, μια «Out of the Blues» μουσική που αποτελεί το «σύνθημα» των Altribeγια έναν νέο ήχο στα κύματα της πόλης. To album «Spooky Train» αποτελεί την απόλυτη έκφραση του «Out of the Blues», έχει τις ρίζες του στα blues, αλλά πάει πέρα από αυτά, εμπλουτισμένο με στοιχεία post rock και psychedelic.



Είναι το τραγούδι ενός μοναχικού ανθρώπου, όπως τους αρέσει να λένε - κάτω από τον ουρανό της πολύκοσμης πόλης.

Οι Altribe κυκλοφόρησαν το «Aphrodisiac» τον Μάρτιο του 2014 και το digital single «Spooky Train» που αποτελεί και το τραγούδι του ομώνυμου καινούριου τους album που μόλις κυκλοφόρησε. Πέρα από τη δισκογραφική δουλειά έχουν τιμηθεί επίσης με platinum awards από εταιρείες A&R της Αμερικής (Tune Ηog, Taxi), ενώ έχουν βρεθεί στη θέση Νο 1 σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στο top 10 της διεθνούς πλατφόρμας συγκροτημάτων Reverb Νation (Οκτώβριος 2013).



Δείτε το βίντεο:





Έχουν λάβει άδεια επανεκτέλεσης από την εταιρεία των Rolling Stones, για την επιτυχημένη προσαρμογή στο τραγούδι Gimme Shelter. Το βρετανικό περιοδικό Stencil magazine έχει κάνει εκτενή παρουσίαση του group. Τραγούδια τους έχουν σημαντικό air play σε fm και internetradios. Έχουν εμφανισθεί σε μουσικές σκηνές των Αθηνών, της περιφέρειας και σε festivals, παίζοντας τα δικά τους original τραγούδια σε αγγλικό στίχο και επιλεγμένες διασκευές στο ύφος της μπάντας.

To «Out of the Blues» έχει έναν εντελώς νέο χαρακτήρα και ήχο που τον υποστηρίζουν ιδιαίτερα στα live τους κάνοντάς τους ένα μοναδικό – One of a Kind - συγκρότημα. Με τη δύναμη και τη ζεστασιά μιας εξαιρετικής φωνής.

Μαζί με τον Albert Παναγιωτόπουλο στο δημιουργικό κομμάτι και η Fiona Λαμπρίδη ως συνθέτης. Είναι η φωνή του συγκροτήματος και παίζει ακουστική κιθάρα. Ο Απόστολος Καρατζάς στην ηλεκτρική κιθάρα ένας κιθαρίστας της νέας γενιάς, με προσωπικό ύφος και ήχο που αναδεικνύει τις ροκ-ψυχεδελικές πλευρές του συγκροτήματος. Τον Νοέμβριο του 2016 προστέθηκε νέο μέλος στην μπάντα, ο Γιάννης Γαρδικλής στο μπάσο, ένας μουσικός με electronicaκαταβολές, που αναδεικνύει με τη σειρά του τις πιο urbanelectronicaπλευρές.

Fiona Λαμπρίδη: φωνή, ακουστική κιθάρα | Albert Παναγιωτόπουλος: drums | Απόστολος Καρατζάς: ηλεκτρική κιθάρα | Γιάννης Γαρδικλής: Μπάσο | Inksiders: artwork.

The Zoo [music pub] | Ζωοδόχου Πηγής 45, Χαλάνδρι, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 21 0674 5375

Σάββατο 14 Ιανουαρίου | Ώρα έναρξης: 22.00

Τιμή εισόδου: 8 ευρώ με μπύρα ή κρασί