Ακρόαση για μονωδούς από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής προκηρύσσει ακρόαση για τις ανάγκες της παραγωγής της νέας όπερας για παιδιά του Θοδωρή Αμπαζή «Ο πρίγκηπας Ιβάν και το πουλί της φωτιάς», που θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ κατά την καλλιτεχνική περίοδο 2017-2018.



Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο «Ολύμπια» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ακαδημίας 59, στις 7 Μαρτίου 2017 και ώρες 11.00 – 17.00. Εάν κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των συμμετεχόντων, οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν και στις 8 Μαρτίου 2017, κατά τις ίδιες ώρες.

Η ΕΛΣ ενδέχεται να καλέσει μονωδούς σε δεύτερη ακρόαση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί.



Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν δύο αποσπάσματα, ένα από το διεθνές και ένα από το ελληνικό ρεπερτόριο του 20ού και 21ου αιώνα, από τα προτεινόμενα στην λίστα που παρατίθενται στην παρούσα ανακοίνωση, είτε της επιλογής τους από το συγκεκριμένο ρεπερτόριο.



Οι συμμετέχοντες καλούνται επίσης να προετοιμάσουν το απόσπασμα από το λιμπρέτο του έργου το οποίο μπορούν να κατεβάσουν, μαζί με το έντυπο της αίτησης, από το www.nationalopera.gr



Η Επιτροπή Ακρόασης έχει τη διακριτική ευχέρεια να συντομεύσει την ακροαματική διαδικασία. Επίσης, η ακρόαση θα βιντεοσκοπηθεί για αρχειακούς λόγους.



Με την υποβολή των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν:



Τίτλους σπουδών (δίπλωμα)

Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία και να δηλώσουν τα κομμάτια τα οποία επιθυμούν να ερμηνεύσουν.



Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα παραπάνω στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτές.



Η υποβολή αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικώς, στις διευθύνσεις: protocol@nationalopera.gr και alternativestage@nationalopera.gr.



Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Παρασκευή 3/3/2017, στις 14.00.



Προτεινόμενα αποσπάσματα για την ακρόαση:



Υψίφωνος



1. Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας [A Midsummer Night’s Dream], «Come a roundel», άρια της Τιτάνιας από τη A΄ Πράξη

2. Ίγκορ Στραβίνσκι, Η ζωή ενός ακόλαστου [The rake's progress], «Νo word from Tom ... I go, I go to him», σκηνή της Αν Τρούλαβ από την Α' Πράξη

3. Μωρίς Ραβέλ, Το παιδί και τα μάγια [L’enfant et les sortilèges], «Je rechauffe les bons», άρια της Φωτιάς

4. Τζανκάρλο Μενόττι, Το τηλέφωνο [The telephone], «Ηello! Οh Margaret, it s you», άρια της Λούσυ

Αποσπάσματα από έργα Ελλήνων συνθετών

1. Μανώλης Καλομοίρης, Το δαχτυλίδι της μάνας, «Έχω τετράψηλο βασίλειο», άρια της Νεράιδας από τη Β’ Πράξη

2. Περικλής Κούκος, Κονρουά και οι κόπιες του, «Νυχτερινό»



Μεσόφωνος



1. Σάμιουελ Μπάρμπερ, Βανέσσα [Vanessa], «Μust the winter come so soon?», άρια της Έρρικας από την Α’ Πράξη

2. Ουίλλιαμ Ουώλτον, Η αρκούδα [The Bear], «I was a constant faithful wife», άρια της Πόποβα

3. Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας [A Midsummer Night’s Dream], «Puppet? Why so?», σκηνή της Ερμίας από τη Γ’ Πράξη

4. Μωρίς Ραβέλ, Το παιδί και τα μάγια [L’enfant et les sortilèges], «Τon chevalier.... toi le coeur de la rose», αριόζο του Παιδιού

5. Ίγκορ Στραβίνσκι, Οιδίπους τύραννος [Oedipus Rex], «Νon erubeskite reges», σκηνή της Ιοκάστης

Αποσπάσματα από έργα Ελλήνων συνθετών

1. Μανώλης Καλομοίρης, Το δαχτυλίδι της μάνας, «Να μου το πάρεις, ύπνε μου», νανούρισμα της Μάνας

2. Γιώργος Κουρουπός, Οι δραπέτες της σκακιέρας, «Οι κουκουβάγιες», τραγούδι της Σοφής κουκουβάγιας

3. Αργύρης Κουνάδης, «Μέσα στις θαλασσινές σπηλιές», από τον κύκλο τραγουδιών «Σχέδια για ένα καλοκαίρι»



Τενόρος



1. Σάμιουελ Μπάρμπερ, Μια παρτίδα μπριτζ [A hand of bridge], «Κυμβελίνε, Κυμβελίνε», αριόζο του Μπιλ

2. Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Πήτερ Γκράιμς [Peter Grimes], «Νow the great Bear and Pleiades», αριόζο του Γκράιμς από την Α’ Πράξη

3. Νταριύς Μιγιώ, Η απαγωγή της Ευρώπης [L’enlèvement d’ Europe], «L’amour qui change», αριόζο του Δία

4. Κουρτ Βάιλ, Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόννυ [Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny], «Nur die Nacht», αριόζο του Τζίμμυ Μάχονυ από τη Β’ Πράξη

5. Μωρίς Ραβέλ, Το παιδί και τα μάγια [L’enfant et les sortilèges], «Arithmetique», τραγούδι του Αριθμητικού γεροντάκου

Αποσπάσματα από έργα Ελλήνων συνθετών

1. Μανώλης Καλομοίρης, Το δαχτυλίδι της μάνας, «Aχ, να μπορούσα», άρια του Γιαννάκη από την Α’ Πράξη

2. Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας, Η Κρητικοπούλα, «Είναι η αγάπη απέραντο γεφύρι», άρια του Παύλου από τη Β΄ Πράξη

3. Θεόφραστος Σακελλαριδης, Ο βαφτιστικός, «Το μέτωπο εγώ δεν θέλω να το δω», τραγούδι του Ζαχαρουλη από την Α’ Πράξη



Βαρύτονος



1. Σάμιουελ Μπάρμπερ, Μια παρτίδα μπριτζ [A hand of bridge], «This will be my epitaph», άρια του Ντέηβιντ

2. Ίγκορ Στραβίνσκι, Οιδίπους τύραννος [Oedipus Rex], «Respondit Deus”, άρια του Κρέοντα

3. Μπέντζαμιν Μπρίττεν, Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας [A Midsummer Night’s Dream], «Oh Helen», αριόζο του Δημήτριου.

4. Κάρλο Μενότι, Το τηλέφωνο [The Telephone], «Listen Lusy».

Αποσπάσματα από έργα Ελλήνων συνθετών

1. Θεόφραστος Σακελλαριδης, Περουζέ, «Τους κάμπους τα βουνά», άρια του Γύφτου

2. Περικλής Κούκος, Τα χειρόγραφα του Μανουέλ Σαλίνας, «Τόπος αλλόκοτος», άρια του Σαλίνας

3. Γιώργος Κουρουπός, Οι δραπέτες της σκακιέρας, «Αρουραίος», άρια του Ωραίου αρουραίου



Βαθύφωνος



1. Κουρτ Βάιλ, Σκηνή δρόμου [Street Scene], «Let things be like they always was» άρια του Φρανκ Μώρραντ από την Α’ Πράξη

2. Σεργκέι Προκόφιεφ, Αγάπη για τα τρία πορτοκάλια [L’ amour des trois Oranges], «Le roi de Trefles».

3. Νίνο Ρότα, Καπέλο από ψάθα Ιταλίας, «Un sospetto repente».

Αποσπάσματα από έργα Ελλήνων συνθετών

1. Μανώλης Καλομοίρης, Ο πρωτομάστορας, «Αφέντη! Αφέντη! Όρκο στα παιδιά μας», άρια του Γέροντα - από το Β’ Μέρος

2.Πέτρος Πετρίδης, Ζεφύρα, «Ε, γύφτε… ε μωρέ γύφτε», άρια του Γύφτου

3. Νίκος Χατζηαποστόλου, «Ο αγωγιάτης», τραγούδι



Πληροφορίες: Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ

(κ. Αλέξανδρος Ευκλείδης, e-mail: alternativestage@nationalopera.gr)