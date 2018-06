Ανοίγει η αυλαία για το «Summer Nostos Festival» του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Το «Summer Nostos Festival» ( SNFestival) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ/SNF) αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο πολιτιστικό event του καλοκαιριού για τους κατοίκους της Αθήνας. Συνεχίζοντας στη λογική των προηγούμενων χρόνων, το φεστιβάλ διοργανώνεται και χρηματοδοτείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).Η υλοποίηση του SNFestival πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ.Επιστροφή λοιπόν και εφέτος για το φεστιβάλ από τις 17 έως τις 24 Ιουνίου 2018 με κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες και αρκετά ετερόκλητες μουσικές προτάσεις, χορό, σύγχρονη τέχνη, παιχνίδια, παραστάσεις, αθλητικές εκδηλώσεις, ένα διεθνές συνέδριο για τη φιλανθρωπία, ομιλίες και άλλα πολλά.Το SNFestival κλείνει μέσα του την ιδέα του νόστου, της αστείρευτης επιθυμίας για επιστροφή σε καθετί οικείο, σε συναισθήματα και παραστάσεις που μας έχουν διαμορφώσει και νοσταλγούμε. Ένα φεστιβάλ ανοιχτό και φιλόξενο, με πρόγραμμα που ενθαρρύνει τη συνύπαρξη όλων χωρίς αποκλεισμούς και καλωσορίζει τον καθένα ξεχωριστά και όλους μαζί.Το SNFestival βρίσκει ιδανικό χώρο διεξαγωγής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), επιστρέφοντας το ΙΣΝ με αυτό τον τρόπο, μια φορά τον χρόνο, στο σπίτι που δημιούργησε για όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, πολλαπλά σημεία του ΚΠΙΣΝ, τόσο στο κτηριακό του συγκρότημα όσο και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, φιλοξενούν εκδηλώσεις και δρώμενα με ελεύθερη είσοδο. Η υλοποίηση του Summer Nostos Festival εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης και συνεχιζόμενης υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΗ πρώτη μέρα του φεστιβάλ έχει αρκετές ενδιαφέρουσες προτάσεις για τους λάτρεις του χορού, της κλασικής μουσικής αλλά και μία έκπληξη για τους φαν του David Bowie. Το Studio Company του φημισμένου American Ballet Theatre (ABT) έρχεται στην Ελλάδα για μια μοναδική παράσταση.Ταυτόχρονα οι γνωστοί σε όλο τον κόσμο για τις μπαρόκ ερμηνείες τους, οι Μουσικοί της Καμεράτα-Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του πολυβραβευμένου μαέστρου Γιώργου Πέτρου, θα παρουσιάσουν ένα ιδιαίτερο μουσικό παιχνίδι.Λίγο αργότερα ο Seu Jorge παρουσιάζει το The Life Aquatic με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε ένα ειδικό αφιέρωμα στον David Bowie. Επίσης ο Φίλιππος Τσαλαχούρης παρουσιάζει το Ακάθιστο Requiem για την Ποιήτρια Αννα Αχμάτοβα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας στο πλαίσιο του Circus Outdoor καταξιωμένοι καλλιτέχνες δρόμου θα διασκεδάσουν τους επισκέπτες και θα τους μάθουν τα μυστικά του τσίρκου μέσα από workshops.Πολλές θα είναι και οι δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες μερικές εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν και τις επόμενες μέρες. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία καθημερινά να κάνουν καγιάκ στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ, να δοκιμάσουν τους πύργους αναρρίχησης, να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της ρομποτικής, να μάθουν capoeira, αλλά και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Nostos University όπου θα μάθουν για τα σπιράλ στην τέχνη και στη φύση. Τo SNFestival έχει συμπεριλάβει και αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά με κινητικά προβλήματα, προβλήματα όρασης ή και τυφλότητα, με τον τίτλο «Εδώ παίζουμε όλοι» και «Park Games».Οι λάτρεις της λαϊκής τέχνης μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση «Όρνιθες – Ο Καραγκιόζης στη Χώρα των Πουλιών». Για όσους αγαπούν τον χορό τους προτείνουμε το «Seeking Bliss», μία παράσταση χορού με θέμα την αναζήτηση της ευτυχίας. Τη βραδιά θα κλείσουν οι DJs και παραγωγοί των Rudeboyz.18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΗ δεύτερη μέρα του φεστιβάλ φέρνει στην Αθήνα τους Barr Brothers, μια folk μπάντα από το Μόντρεαλ του Καναδά, η οποία θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό τη νέα της δουλειά. Την ίδια στιγμή στη κλειστή αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ, θα παρουσιαστεί ένα 60λεπτο ορατόριο που συνδυάζει μελωδίες έγχορδων οργάνων, ηλεκτρονικών ήχων και φωνητικών με τον τίτλο «Drone Mass», σε σύνθεση του δύο φορές υποψηφίου για Όσκαρ, Ισλανδού, Jóhann Jóhannsson.Στην Εναλλακτική Σκηνή, ΕΛΣ θα βρίσκεται η Αμερικανίδα πιανίστρια, Simone Dinnerstein που θα δώσει ένα μοναδικό κονσέρτο πιάνου με τίτλο «J. S. Bach – Goldberg Variations». Το μεγάλο όνομα της δεύτερης μέρας και ίσως αυτό που ανυπομονούν να δουν οι περισσότεροι, είναι το ελληνικό συγκρότημα Στέρεο Νόβα, το οποίο έγραψε ιστορία στην ηλεκτρονική μουσική και στιγμάτισε μία ολόκληρη γενιά. Οι Στέρεο Νόβα, 20 χρόνια από την τελευταία τους κοινή δουλειά, θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο κοινό το νέο τους υλικό.Γεμάτη αθλητισμό για μικρούς και μεγάλους θα είναι η Δευτέρα, καθώς το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες παντός τύπου. Αθλοπαιδιές για τους μικρούς επισκέπτες του SNFestival, Γνωριμία με την Ξιφασκία για μικρούς και μεγάλους αλλά και Η Αυλή της Δημιουργικότητας, όπου οι μικροί επισκέπτες του SNFestival θα ανακαλύψουν τη διασκέδαση και τη ψυχική έκφραση μέσα από το παιχνίδι.Επίσης, οι επισκέπτες θα μπορέσουν να γνωρίσουν την κωπηλασία, που θα παρουσιαστεί στον Στίβο του ΚΠΙΣΝ στη στατική της εκδοχή. Μία ακόμη ευχάριστη δραστηριότητα της ημέρας είναι και το «Smart & Funny Races» όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 15 διασκεδαστικούς αγώνες. Το άγνωστο σε πολλούς pétanque (υδατοσφαίριση) είναι ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας και κοινωνικής συνοχής και το κοινό θα μπορέσει να έρθει για πρώτη φορά ίσως σε επαφή μαζί του.18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΓεμάτη καλή μουσική θα είναι η Τρίτη μέρα του φεστιβάλ. Το διάσημο μουσικό σύνολο American Contemporary Music Ensemble (ACME), παρουσιάζει μοναδικές επιλογές από το Fontana Mix του θρύλου John Cage, καθώς και επιλογές κομματιών της τσελίστριας Clarice Jensen. Η Kampire είναι μια DJ από την Ουγκάντα και ξέρει καλά πώς να κάνει τους ανθρώπους να χορεύουν, ενώνοντας την κλασική μουσική της Ανατολικής Αφρικής με τη δυτική ηλεκτρονική μουσική.Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως οπτικο-ακουστική παράσταση όλου του φεστιβάλ είναι το «A Thousand Thoughts», ένα ζωντανό ντοκιμαντέρ για το εμβληματικό κλασικό κουαρτέτο εγχόρδων, Kronos Quartet, που παράγεται σε πραγματικό χρόνο στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΣ. Η ώρα ωστόσο που όλοι οι μουσικόφιλοι στην Αθήνα περιμένουν έρχεται λίγο μετά. Ο θρυλικός John Cale των Velvet Underground, ο Ουαλός ροκ σταρ που έχει στιγματίσει όχι μόνο την παγκόσμια μουσική βιομηχανία αλλά και τη σύγχρονη κουλτούρα εν γένει, ανεβαίνει με την μπάντα του στη σκηνή στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ.Επίσης παρουσιάζεται μια δυναμική χορογραφία του Δάφνι Κόκκινου με τη Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και μια συνεργασία-έκπληξη με το ABT Studio Company. Επίσης τα παιδιά θα μάθουν πώς να ζωγραφίζουν τον κόσμο.Οι αθλητικές εκδηλώσεις συμπεριλαμβάνουν τη Γνωριμία με το Badminton και την Προπαίδεια του Παιχνιδιού. Το Circus Outdoor και τα workshops του φυσικά συνεχίζουν για όλες τις μέρες, όπως και το καγιάκ και η πίστα αναρρίχησης. Το Nostos University για τα παιδιά, ωστόσο τελειώνει την Τρίτη.18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΟ ευαίσθητος, ελληνικής καταγωγής, indie-folk τροβαδούρος Alexi Murdoch, από τη Βρετανία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος για την τέταρτη μέρα του φεστιβάλ. Η κρητική μουσική συναντά ήχους από τη μεσαιωνική Ευρώπη και την περσική μουσική παράδοση στη σκηνή στο Κανάλι, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες φετινές παραστάσεις παρουσιασμένη από το Petrakis, Lopez, Chemirani Trio.Ο ελληνικής καταγωγής, indie-folk τροβαδούρος Alexi Murdoch/ Φωτογραφία: Aaron RedfieldTo Theater of War επιστρέφει στην Αθήνα για το SNFestival με ένα έργο εμπνευσμένο από το τελευταίο κήρυγμα του Martin Luther King, The Drum Major Instinct. Το highlight ωστόσο της βραδιάς είναι Οι Choir! Choir! Choir!, ένα ιδιαίτερο δίδυμο από το Τορόντο, θα σας διδάξει πώς να τραγουδήσετε τον αγαπημένο σας σκοπό, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες φωνητικές ικανότητες. Οι Choir! Choir! Choir! Θα δώσουν μία ακόμη παράσταση την επόμενη μέρα.Η πρώτη από τις δύο παραστάσεις χορού της Αμερικανίδας σύγχρονης χορογράφου Monica Bill Barnes με τίτλο «Bill Barnes & Co Happy Hour», θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη, η δεύτερη παράσταση θα πραγματοποιηθεί την επομένη. Επίσης θα πραγματοποιηθεί και το μοναδικό Nostos University για ενήλικες. Τα παιχνίδια για ρομποτική και παιδιά συνεχίζονται και αυτή τη μέρα.Μείζονος σημασίας είναι και η εκδήλωση«Διάλογοι» που θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το SNF Agora Institute στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ αναφορικά με την κοινωνική και πολιτική πόλωση και τους τρόπους αντιμετώπισής της. Επιπρόσθετα, τα παιδιά θα μπορούν να γνωρίσουν αθλήματα όπως το Ping Pong και οι δρόμοι ταχύτητας. Τα παιδιά θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις διατροφικές τους ανάγκες και να καταλάβουν την αξία της άσκησης και της δραστηριότητας για την υγεία μας στην ημερίδα με τίτλο «Μαγειρεύοντας Παιχνίδια».18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΑπό τα πιο πετυχημένα και αναγνωρίσιμα εγχώρια συγκροτήματα στον χώρο της mainstream pop-rock, οι Onirama έρχονται για ένα εκρηκτικό live στο Summer Nostos Festival την Πέμπτη 21 Ιουνίου, στις 22:00 στο Ξέφωτο. Λίγο πιο εναλλακτική η επόμενη επιλογή που αφορά τo Sounds of Sisso το οποίο είναι ένα σόου ηλεκτρονικής μουσικής από τον παραγωγό Bampa Pana και τον MC Makavelli, που επικεντρώνεται στη σημερινή, συναρπαστική, underground μουσική Singeli. Επίσης, ο Αχιλλέας Γουάστωρ παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό τις Τέσσερις Εποχές του Antonio Vivaldi σε μία σύγχρονη εκτέλεση.Το «Χορεύοντας στη Σκακιέρα» είναι ένα performance για έναν επικό αγώνα σκάκι από το διεθνές τουρνουά του Λινάρες το 1993, ανάμεσα στον Γκάρι Κασπάροφ και τον Ανατόλι Καρπόφ, σε χορογραφία Φωκά Ευαγγελινού. Οσον αφορά τα αθλητικά, το «Smart & Funny Races» πραγματοποιείται και αυτή την ημέρα, ενώ μικροί και μεγάλοι διασκεδάζουν στα «Παιχνίδια Ευστοχίας».Το σημαντικό γεγονός της ημέρας είναι η αρχή του 7oυ Διεθνούς Συνεδρίου του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση που θα πραγματοποιηθεί από τις 21 έως τις 23 Ιουνίου στο πλαίσιο του φεστιβάλ.Το 7ο Διεθνές Συνέδριο του ΙΣΝ για την Κοινωφελή Δράση θα διερευνήσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες έννοιες της εποχής μας, αυτή της Ανατροπής (Disruption).18:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΤην Παρασκευή, το ελληνικό κοινό μπορεί να απολαύσει τη μεσόφωνο Joyce DiDonato, μια από τις πλέον διάσημες λυρικές τραγουδίστριες στον Κόσμο, η οποία εμφανίζεται για πρώτη φορά επίσημα στην Ελλάδα παρουσιάζοντας τη βραβευμένη δισκογραφική της δουλειά In War & Peace συνοδευόμενη από την ορχήστρα Il Pomo D’ Oro. Το άλλο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ελληνικής καταγωγής Lianne La Havas, που έχει χαρακτηριστεί ως μία αντιπροσωπευτική φωνή της νεο-folk μουσικής, έρχεται στην Αθήνα για ένα ατμοσφαιρικό live στο Ξέφωτο.H ελληνικής καταγωγής τραγουδίστρια Lianne La Havas,/ Φωτογραφία Lianne La HavasΗ τρίτη γυναικεία παρουσία της βραδιάς είναι η τραγουδοποιός Yasmine Hamdan, «το σύγχρονο πρόσωπο της Μέσης Ανατολής», που επιστρέφει το καλοκαίρι στην Αθήνα, μια πόλη στην οποία ζούσε στα παιδικά της χρόνια. Στο Comedy Circus της Παρασκευής ο stand-up κωμικός Γιώργος Χατζηπαύλου και ο διάσημος μάγος Mark Mitton παρουσιάζουν ένα φαντασμαγορικό πολυθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Οι μικροί επισκέπτες θα μείνουν απασχολημένοι με τις ημερίδες «Είμαι Ακόμα Παιδί» και «Βρέξ’ τους Όλους».10:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΗ ημέρα για τους φαν της καλής ποπ μουσικής έφτασε. Η τολμηρή ψυχεδελική ποπ μπάντα από τη Βαλτιμόρη, οι Animal Collective, θα παρουσιάσουν ζωντανά στο αθηναϊκό κοινό το εμβληματικό album Sung Tongs, έναν από τους καλύτερους δίσκους της δεκαετίας των ‘00s. Η δεύτερη μουσική πρόταση της βραδιάς αφορά τον Otim Alpha, τον πρωτοπόρο του μουσικού κινήματος Acholitronix της Ουγκάντας.Η καταξιωμένη χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου μαζί με τον μουσικό Don Bouffard και έξι Ελληνίδες χορεύτριες παρουσιάζουν «Το Bastet», ένα επίκαιρο έργο που εξυμνεί τον δυναμισμό, τον αισθησιασμό και την ισχύ της γυναικείας φύσης. Ο δάσκαλος και χορευτής Πλωτίνος Ηλιάδης μας καλεί όλους στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ, σε ένα παιχνίδι δημιουργικής περιπατητικής δράσης με τίτλο «Περπάτα ανάμεσα».Στη παιδική μουσική παράσταση της ημέρας, το Willie Mae Rock Camp for Girls και το Ωδείο Αθηνών παρουσιάζουν 8 ροκ μπάντες νεαρών κοριτσιών, από 8 έως 12 ετών! Το αθλητικό γεγονός της ημέρας είναι το «SNF Run: Τρέχοντας προς το Μέλλον», όπου οι δρομείς που θα συμμετάσχουν θα τερματίσουν στον Στίβο του ΚΠΙΣΝ.09:00 – 01:00 μετά τα μεσάνυχταΤην τελευταία μέρα του SNFestival, μια από τις σημαντικότερες και αγαπητές Ελληνίδες τραγουδίστριες, η Άννα Βίσση, έρχεται στο ΚΠΙΣΝ για μια εκρηκτική συναυλία, ένα κανονικό πάρτι για την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων. Επίσης, το κοινό μπορεί να απολαύσει ένα εκλεκτικό μείγμα αφρικανικής folk μουσικής από τον Bongeziwe Mabandla.Μια ακόμη σπουδαία μουσικός, η Evelyn Glennie έρχεται για μια ξεχωριστή συναυλία με την Ορχήστρα Academica Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου μαέστρου Νίκου Τσούχλου. Τέλος έχουμε τους This Is The Kit που θα μας χαρίσουν μια μοναδική συναυλία.Ισως η πιο ενδιαφέρουσα χορευτική παράσταση του φεστιβάλ είναι αυτή του Κωνσταντίνου Ρήγου, «Η Ιεροτελεστία της Ανοιξης». Ο Ρήγος, με μία νέα ομάδα χορευτών θα αναμετρηθεί με την εμβληματική μουσική του Igor Stravinsky.Σημαντική είναι και η δραστηριότητα «Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης», που έχει ως στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνικές και διαδικασίες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης. Στις αθλητικές δραστηριότητες της ημέρας βρίσκουμε τις «Ομαδικές Αποστολές» και τη «Special Olympics Day Park», μια αθλητική δραστηριότητα που απευθύνεται σε παιδιά των Specials Olympic.Δύο σημαντικές εκδηλώσεις που θα ξεκινάνε την πρώτη και τελειώνουν την τελευταία μέρα του SNFestival είναι: το Πρόγραμμα Διεθνούς Video Art υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Robert Storr με τίτλο «Διακόπτουμε το Πρόγραμμά μας για να σας Μεταδώσουμε μια Έκτακτη Είδηση!». Επίσης θα εκτίθεται και μια συλλογή οικογενειακών φωτογραφιών από μετανάστες οι οποίοι έφτασαν στη χώρα μας μετά από ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Η συλλογή αυτή φέρει τον τίτλο «Οικογενειακά Πορτρέτα» και εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Προσφύγων.Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, το ΚΠΙΣΝ θα είναι ανοιχτό από τις 06:00 έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.Όλες οι εκδηλώσεις του Summer Nostos Festival είναι δωρεάν και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Στόχος της διοργάνωσης είναι να συμμετέχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες. Για τις εκδηλώσεις με περιορισμένο αριθμό θέσεων θα υπάρχει η δυνατότητα προεγγραφής ηλεκτρονικά.