Ανοίγει σήμερα το Διεθνές φεστιβάλ Μουσικής και Τέχνης, στη Χερσόνησο

Με διεθνή διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής, αλλά και συναυλία με τους Γιώργο Ανδρέου, Γιώργο Καζαντζή και Κορίνα Λεγάκη, ανοίγει σήμερα, Τρίτη, τις πύλες του, στο πάρκο Επισκοπής Ηρακλείου, το «4ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Τέχνης», που οργανώνεται από τον δήμο Χερσονήσου με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, το φεστιβάλ, από τα πλέον ποιοτικά και φημισμένα στην Ελλάδα, θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουλίου και θα έχει δωρεάν είσοδο για τους πολίτες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την εμφάνιση καταξιωμένων δημιουργών, νέους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες σε σημαντικές εκδηλώσεις πολιτισμού, τέχνης, παιδείας που προβάλλουν διεθνώς την περιοχή και την Κρήτη γενικότερα».Τρίτη 4 Iουλίου 19:30- 21.00 στο Μουσείο Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής Έναρξη έκθεσης του 1ου Aegean Arts Διεθνούς Διαγωνισμού Παιδικής Ζωγραφικής 2017 «Tα Χρώματα της Αγάπης».Τρίτη 4 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: Συναυλία με τους Γιώργο Ανδρέου, Γιώργο Καζαντζή και Κορίνα Λεγάκη.Τετάρτη 5 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: Παρουσίαση «Ιατρική Παραστατικών Τεχνών: το χρέος μας προς τους καλλιτέχνες» από την ιατρό, επικεφαλής του μεταπτυχιακού προγράμματος Χαρά Τρούλη. Ακολουθεί ρεσιτάλ πιάνου «Μεταβάσεις» με τον Μάνο Κιτσικόπουλο.Πέμπτη 6 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: Μουσική δωματίου με τους Petar Dimov (πιάνο), Ozlem Celik (κλαρινέτο), Lysianne Chen (πιάνο) και Charlotte Schoeters (σοπράνο).Παρασκευή 7 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: Παρουσίαση «Ήχος, θόρυβος, μουσική: οι ακουστικές προσλήψεις κατά την ενδομήτρια περίοδο και η σπουδαιότητά τους στην ανθρώπινη ανάπτυξη» με τη Δέσποινα Σκανδαλάκη. Ακολουθεί ρεσιτάλ πιάνου/παρουσίαση «Εικόνες από Ρωσία» με τον Can Okan.Σάββατο 8 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: «Λέξης ήχος, μουσικής λόγος: Συναντώντας την Κάλλια και την Καρολίνα». Η Δρ. Μαρία Χναράκη, εθνομουσικολόγος, λαογράφος, πολιτισμικός ανθρωπολόγος και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Drexel (Φιλαδέλφεια-ΗΠΑ) παρουσιάζει το βιβλίο «Δενδρίτες» της Κάλλιας Παπαδάκη. Ακολουθεί ρεσιτάλ πιάνου με την Karolina Pancernaite.Κυριακή 9 Ιουλίου 18:00-21:00 στο Μουσείο του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής: «Τα παιδία παίζει».Δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες: ζωγραφική, face painting και πολλά άλλα, για μικρούς και μεγάλους.18:00 Παιδικό Θέατρο18:15 Προβολή βραβευμένης ταινίας «Άκουσέ με»19:00 Παρουσίαση βιβλίου «Η Μάγισσα η Aνάποδη» του Χρήστου Κωνσταντουδάκη19:30 Συναυλία μικρών μαθητών ωδείων και μη.Εάν το παιδί/μαθητής(τρια) σας αγαπάει τη μουσική, ξέρει να παίζει ένα μικρό κομμάτι σε οποιοδήποτε μουσικό όργανο, και θέλει να συμμετάσχει, δηλώστε συμμετοχή με το όνομα, ηλικία και όργανο του συμμετέχοντα στο aegeanarts@gmail.com . Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Ιουλίου 2017.20:30 «Η Μουσική της Ζωής» :: Μια παρουσίαση με κλασικό πιάνο συνοδευόμενη από ντοκιμαντέρ, η οποία από κοινού θα αναδείξει την πρόοδο της εξελικτικής βιολογίας από τις διδακτορικές φοιτήτριες, διεθνείς πιανίστριες Στεφανία και Μαριάννα Καψετάκη.Κυριακή 9 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: Ρεσιτάλ πιάνου με τον Mark Viner.Δευτέρα 10 Ιουλίου 11:00 στο Μουσείο Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής Πεδιάδος: Δωρεάν σεμινάριο πιάνου το διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα και εκλεγμένο Πρόεδρο του Alkan Society στην Αγγλία, Mark Viner. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5 Ιουλίου 2017. Για περισσσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο aegeanarts@gmail.com.Δευτέρα 10 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος : »Αυτοκρατορικό» Κονσέρτο Πιάνου του Beethoven, με την Ορχήστρα Εγχόρδων Νέων Αθηνών, το διεθνώς διακεκριμένο μαέστρο και καλλιτεχνικό διευθυντή της Καμεράτας Αθηνών, Γιώργο Πέτρου. Σολίστ η διεθνώς πολυβραβευμένη Ηρακλειώτισσα πιανίστα και ιατρός Μαριάννα Καψετάκη.Τρίτη 11 Ιουλίου 21:30: στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος :: Μουσική δωματίου – «Pollen, Spreading the Seeds of Music» με τους Ιωάννη Ποταμούση, Γιάννη Γεωργιάδη, Μυρτώ Γεωργιάδου, Λίλυ Δάκα και Θεανώ Σακαλίδου.Tετάρτη 12 Ιουλίου 11:00 στο Μουσείο Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπής: Δωρεάν σεμινάριο πιάνου με τον διεθνώς διακεκριμένο πιανίστα και παιδαγωγό Ιωάννη Ποταμούση (www.ioannispotamousis.com). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Ιουλίου 2017. Για περισσσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο aegeanarts@gmail.com.Τετάρτη 12 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: Αποτελέσματα και τελετή απονομής 1ου Aegean Arts Διεθνούς Διαγωνισμού Παιδικής Ζωγραφικής 2017 «Τα Χρώματα της Αγάπης».Τετάρτη 12 Ιουλίου 21:30 στο Πάρκο Παναγιωτάκη Επισκοπής Πεδιάδος: «Συναυλιακός Ερωτόκριτος» του Δημήτρη Μαραμή. Ερμηνεύουν οι Θοδωρής Βουτσικάκης, Ελένη Δημοπούλου και Μέλα Γεροφώτη.Σύμφωνα με το πρόγραμμα όλες οι εκδηλώσεις του εφετινού φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν στην Επισκοπή Πεδιάδος. Επίσης από τους οργανωτές γίνεται γνωστό ότι τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου θα διαθέτουν λεωφορεία για τη μετακίνηση των επισκεπτών. Λεωφορεία θα αποχωρούν από τον κεντρικό σταθμό ΚΤΕΛ Ηρακλείου προς Επισκοπή στις 19:30 κάθε απόγευμα (4-12 Ιουλίου), και θα επιστρέφουν προς Ηράκλειο στις 23:30. Ακόμη, υπάρχουν λεωφορεία που θα αποχωρούν στις κανονικές ώρες λειτουργίας των ΚΤΕΛ, από Μάλια/Χερσόνησο/Κοκκίνη Χάνι και αλλού. Εισιτήρια που αφορούν μόνο τη μετακίνηση πωλούνται μέσα στο λεωφορείο.