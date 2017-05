«Ανοιξιάτικες μελωδίες» με τους Art Various στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης

Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει συναυλία μουσικής δωματίου του συνόλου Art Various με τίτλο «Ανοιξιάτικες μελωδίες» την Τετάρτη 17 Μαΐου και ώρα 21.00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεών του, Μελίνα Μερκούρη, Φράγκων 15.



Με συνεχή παρουσία από το 2003 στον χώρο της μουσικής δωματίου το σύνολο Art Various έχει εμφανιστεί με αξιόλογες συναυλίες σε αίθουσες και φεστιβάλ σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας μεταξύ των άλλων και έργα σε πρώτη εκτέλεση στο ελληνικό κοινό.



Το ρεπερτόριο του συνόλου περιλαμβάνει έργα από την προκλασική

εποχή μέχρι το μπελ κάντο και από τον ρομαντισμό μέχρι τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και τη μουσική κινηματογράφου.



To σύνολο απαρτίζουν οι μουσικοί:



Μαριαλένα Παναγιωτοπούλου υψίφωνος,

Ευαγγελία Κουζώφ βιολί,

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος βιολοντσέλο,

Θανάσης Γοβατζιδάκης πιάνο.



Στη συναυλία στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκη, οι Art Various θα παρουσιάσουν έργα των: Telemann, Caldara, Beethoven, Schumann, Verdi, Schubert, Rabey, Lehar.



Γενική είσοδος 7 ευρώ - μαθητικά, φοιτητικά, κάρτες ανεργίας 5 ευρώ