Απεβίωσε ο Γκρεγκ Όλμαν του συγκροτήματος Allman Brothers Band

Ο Γκρεγκ Όλμαν, η εκφραστική φωνή του οποίου ανέδειξε την Allman Brothers Band σε ένα από τα κορυφαία ροκ συγκροτήματα τη δεκαετία του 1970 πέθανε σήμερα σε ηλικία 69 ετών, όπως ανακοινώθηκε από την επίσημη ιστοσελίδα του.



"Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Γκρεγκ Όλμαν, ιδρυτικό μέλος της The Allman Brothers Band, απεβίωσε γαλήνια στο σπίτι του, στη Σαβάνα της Τζόρτζια" ανέφερε η ανακοίνωση.



Ο ντράμερ Μπατς Τρακς, άλλο ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, πέθανε στις 24 Ιανουαρίου σε ηλικία 60 ετών.



Η Allman Brothers Band σχηματίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του '60 στο Μέικον της Τζόρτζια από τον Γκρεγκ και τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Ντουέιν ο οποίος εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο αξιόλογους κιθαρίστες της εποχής αλλά έφυγε από τη ζωή πρόωρα, σε ηλικία μόλις 24 ετών, σε ένα δυστύχημα με μοτοσικλέτα. Στην ακμή του, το συγκρότημα κυκλοφόρησε δίσκους που θεωρούνται από τους καλύτερους στην ιστορία της ροκ.





Ο Γκρεγκ ήταν ο βασικός τραγουδιστής, κιμπορντίστας και συνθέτης του συγκροτήματος. Μεταξύ άλλων έγραψε τα τραγούδια Whipping Post, It's Not My Cross to Bear, Midnight Rider, Ain't Wastin' Time No More και Melissa, ενώ άλλα ήταν διασκευές παλαιότερων μπλουζ, όπως τα One Way Out και Statesboro Blues.



Ο Γκρεγκ Όλμαν είχε παντρευτεί έξι φορές και απέκτησε πέντε παιδιά.