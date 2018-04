Άργησε η Μαντόνα και έχασε αγαπημένα αντικείμενα της

Η Μαντόνα θα πρέπει να ζήσει χωρίς κάποια από τα αγαπημένα της αντικείμενα - συμπεριλαμβανομένης μιας ερωτικής επιστολής από τον εκλιπόντα ράπερ Τούπακ Σακούρ - γιατί, σύμφωνα με απόφαση δικαστή του Μανχάταν τη Δευτέρα που πέρασε, η Αμερικανίδα ντίβα της ποπ καθυστέρησε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την επιστροφή τους.



Η νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης έδινε στη «Material Girl» τρία χρόνια για να υποβάλει μήνυση όταν, μετακομίζοντας από το σπίτι της στο Μαϊάμι το 2004, ανακάλυψε ότι έλειπαν κάποια πολύ προσωπικά αντικείμενά της.



Η σταρ της ποπ υποστήριξε ότι δεν συνειδητοποίησε ότι έλειπαν παρά μόνον όταν, τον Ιούλιο του 2017, ο διαδικτυακός οίκος δημοπρασιών Gotta Have It! Collectibles ανακοίνωσε ότι δημοπρατεί μια βούρτσα με ξανθιά μπούκλα της Μαντόνα, ένα ζευγάρι σατινένια εσώρουχά της και άλλα ενθύμια.



Η Μαντόνα προχώρησε σε μήνυση κατά της υπεύθυνης της δημοπρασίας και πρώην συμβούλου για θέματα αγοράς έργων τέχνης Νταρλίν Λουτζ και μπλόκαρε, προσωρινά, τη δημοπρασία, το περασμένο καλοκαίρι.



Τώρα, όμως, ο δικαστής Τζέραλντ Λέμποβιτς αναίρεσε τον περιορισμό για τη δημοπράτηση των εν λόγω αντικειμένων, επικαλούμενος τη σχετική νομοθεσία της Πολιτείας. Επιπλέον, ο δικαστής έκρινε πως ακόμη κι αν η Μαντόνα είχε ανακαλύψει χρόνια πριν ότι έλειπαν τα αντικείμενα, το γεγονός ότι η Λουτζ είχε καταβάλει στη Μαντόνα, το 2004, ποσό στο πλαίσιο ενός μεταξύ τους διακανονισμού για έργα τέχνης, προστατεύει τη Λουτζ από κάθε μελλοντική διεκδίκηση εκ μέρους της σταρ της ποπ.



Ο δικηγόρος της Νταρλίν Λουτζ έκανε λόγο για πλήρη νίκη της πελάτισσάς του, ενώ ο δικηγόρος της Μαντόνα δεν σχολίασε, αναφέρει το Page Six.